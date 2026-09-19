Berlin (ots) -Am Weltkindertag erinnern wir daran: Kinder und Jugendliche brauchen Schutz, echte Chancen und Mitsprache. In Zeiten von Kriegen, Klimakrise, wirtschaftlichen Unsicherheiten und rasantem digitalem Wandel stehen viele junge Menschen unter großem Druck. Die SPD-Bundestagsfraktion steht an ihrer Seite und damit für starke Rechte und mentale Gesundheit junger Menschen.Jasmina Hostert, kinder- und jugendpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion:"Der Weltkindertag ist mehr als ein Aktionstag. Er ist ein Auftrag. Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle Kinder und Jugendlichen ihre Talente entfalten, ihre Meinung einbringen und mit Zuversicht in die Zukunft schauen können. Wir wollen jungen Menschen Orientierung, Vertrauen und Perspektiven geben. Gute Startbedingungen, Teilhabe und Schutz dürfen nicht von Herkunft, Einkommen oder Wohnort abhängen. Deshalb investieren wir auch von Bundesseite in beste Bildung von Anfang an. Als nächste Schritte werden wir das erfolgreiche Startchancen-Programm auf Kitas ausweiten, verbindliche Qualitätsstandards in der frühkindlichen Bildung einführen und den Ausbau hochwertiger Ganztagsangebote für Grundschulkinder weiter vorantreiben.Prävention und Investitionen in Kinder sind Investitionen in die Zukunft unseres Landes. Für uns bedeutet das: bessere Förderung, mehr Beteiligung und verlässlicher Schutz. Die bessere Unterstützung von jungem Wohnen und das bezahlbare Deutschlandticket sind richtige und wichtige Maßnahmen. Nicht nur zum Weltkindertag setzen wir uns dafür ein, dass alle jungen Menschen bestmöglich von Anfang an gefördert werden, bei Bedarf frühzeitig Unterstützung erhalten, Hilfsangebote leicht erreichbar sind und Gesundheit, Schule und Jugendhilfe besser zusammenarbeiten. Für mehr Chancen, mehr Teilhabe und für einen guten Start ins Leben für alle jungen Menschen."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle-Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6355126