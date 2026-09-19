FINANCE26 in Frankfurt: Zwei Tage geballtes Finanzwissen zum Greifen nah

Anzeige / Werbung

Am 25. und 26. September 2026 wird Frankfurt am Main zum Hotspot für alle, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen wollen. Mit der FINANCE26 geht die traditionsreiche Trading-Leitmesse in eine neue Ära: Unter neuem Namen und mit deutlich erweitertem Konzept rücken die großen Finanzthemen unserer Zeit in den Mittelpunkt - von Altersvorsorge und Rente über ETFs, Fonds und Zertifikate bis hin zu Kinderdepots und langfristigem Vermögensaufbau. Klassisches Trading und Börse bleiben fester Bestandteil, sind aber längst nicht mehr alles.

Der Eintritt ist kostenlos - und genau darin zeigt sich der Anspruch der Veranstaltung: Finanzbildung soll für jeden zugänglich sein. An zwei kompakten Tagen erhalten Besucherinnen und Besucher fundiertes Wissen aus erster Hand, können Strategien vergleichen, Fragen stellen und sich einen umfassenden Überblick über die Chancen am Kapitalmarkt verschaffen. Ob Einsteiger oder erfahrener Anleger: Wer Orientierung, frische Impulse und praxisnahes Know-how sucht, findet all das gebündelt an einem Ort.

Ein Highlight: Raum 1 - Bulle & Bär

Als eines der Highlights der Messe gilt das Programm in Raum 1, dem "Bulle & Bär". Dort läuft an beiden Tagen ein durchgehendes Vortragsprogramm - live, praxisnah und ohne lange Pausen. Erfahrene Referentinnen und Referenten teilen ihr Wissen kompakt und verständlich: von Handelsstrategien und Chartanalyse über Risikomanagement bis hin zum souveränen Umgang mit volatilen Märkten. Anhand konkreter Beispiele wird gezeigt, worauf es beim Aufbau und der Absicherung eines Depots wirklich ankommt. Was den Bulle & Bär besonders macht, ist die Mischung: fundierte Analysen treffen auf sofort umsetzbare Tipps und Tricks, dazu bleibt viel Raum für Austausch und offene Fragen. Wer die Marktexperten hautnah erleben und neue Perspektiven für das eigene Handeln gewinnen möchte, sollte sich dieses Programm nicht entgehen lassen.

Live dabei - auch von zu Hause

Wer nicht nach Frankfurt reisen kann, muss nichts verpassen: Sämtliche Vorträge werden im kostenlosen Livestream direkt aus der Messehalle übertragen. Rund 17 Stunden geballtes Trading- und Finanzwissen lassen sich so bequem vom Bildschirm aus verfolgen - mit denselben Einblicken, Tipps und Strategien wie vor Ort.

Termin & Anmeldung

Die FINANCE26 findet am 25. und 26. September 2026 von 9:00 bis 17:00 Uhr in Frankfurt am Main statt. Der Eintritt ist kostenlos.

?? Tickets für den Messebesuch gibt es hier

?? Zum kostenlosen Livestream anmelden

Termin: Freitag + Samstag, 25.09. - 26.09.2026

?? Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

?? Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

?? Tägliche Webinare für Trader und Anleger

?? Aktuelle Marktanalysen

?? Kostenlose Demo

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.