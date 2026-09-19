Künstliche Intelligenz sollte die Google-Suche verdrängen. Tatsächlich verwandeln AI Overviews die Suchmaschine jedoch in eine Antwortmaschine, die Informationen verschiedener Webseiten direkt auf der eigenen Plattform bündelt. Genau darin lag von Beginn an meine These: KI nimmt Google nicht die Nutzer weg, sondern macht die Suchergebnisse wertvoller - auch für Werbetreibende. Nach dem Anstieg auf rund 350 US$ würde ich der Alphabet-Aktie trotzdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de