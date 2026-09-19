GOLD: Aufwärtsgerichtete Tendenz! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 39/2026

Der Goldpreis behauptet sich nach drei Verlustwochen mit einer leichten Erholung: Für Gold zeichnet sich aktuell in der neuen Woche eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz mit einer Bullen-Wahrscheinlichkeit von 55 - ab. Entscheidend für den weiteren Trendverlauf sind das Halten der Marke von 4.377,60 US-Dollar, der Ausbruch über die 4h-SMA200 bei 4.408,30 US-Dollar sowie die Absicherung an der Schlüssel-Unterstützung bei 4.288,10 US-Dollar.

?? Goldpreis Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Markttendenz KW 39/2026: Leicht bullischer Ausblick (55 - Bull- vs. 45 - Bear-Wahrscheinlichkeit) mit Erholungspotenzial nach der dreiwöchigen Konsolidierung.

Zentrale Bullen-Trigger: Ein nachhaltiger Anstieg über 4.377,60 USD und der Durchbruch der 4.408,30 USD (SMA200 4h) aktivieren Anlaufziele bis 4.422,60 USD und 4.476,20 USD.

Kritische Bären-Trigger: Fällt der Kurs unter 4.334,80 USD (SMA20 4h), droht ein erneuter Test der Haupt-Unterstützung bei 4.288,10 USD (SMA50 Daily - 50 - Fibonacci-Retracement).

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