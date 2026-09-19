Krypto News: "Bitcoin Aktuell" nach FED-Zinsschritt - Kommt der "Uptober"-Ausbruch über 82.000

In den aktuellen Krypto News steht die nach Marktkapitalisierung führende Kryptowährung vor einer richtungsweisenden Phase. Wie Finanzexperte Jens Klatt analysiert, notiert Bitcoin aktuell am Freitagmorgen im Bereich von 76.500 bis 77.500 US-Dollar und damit weiterhin deutlich unter dem Allzeithoch von rund 126.000 US-Dollar aus dem Oktober 2025.

Der Markt verdaut derzeit die erste Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve seit 2023 und prüft, ob die jüngste Konsolidierung den Grundstein für die historisch starke saisonale Herbstbewegung legt - oder ob der massive technische Deckel bei 82.000 US-Dollar den Weg nach oben vorerst blockiert. Im Folgenden betrachten wir die drei wichtigsten Einflussfaktoren auf die aktuelle Kursentwicklung.

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