Breaking News: NurExone im Vollgas-Modus!

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Die Meldung vom 18. September 2026 ist für NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) deutlich relevanter, als es der eher unspektakuläre Titel zunächst vermuten lässt.

Entscheidend ist die Kombination aus US-Präsenz, Kapitalmarktkommunikation, wissenschaftlicher Positionierung und konkreten Entwicklungsschritten.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)] -

NurExone Expands U.S. Engagement Across Four Major Boston Life Sciences Events and Provides Corporate Update

CEO Dr. Lior Shaltiel und F&E-Direktorin Dr. Tali Kizhner werden sich während einer intensiven Woche in Boston mit Vertretern aus Industrie, Investoren und Wissenschaft austauschen.

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gab heute die Teilnahme an einer Reihe von Veranstaltungen in den USA bekannt. Diese finden vom 22. bis 25. September 2026 auf vier bedeutenden Life-Sciences-Konferenzen in Boston statt. Die Konferenzen werden Teilnehmer aus dem gesamten globalen Life-Sciences-Sektor zusammenbringen, darunter Investoren, Wissenschaftler und Vertreter führender Pharmaunternehmen.

Im Rahmen der Geschäftsentwicklung und der Einbindung von Interessengruppen in den USA wird CEO Dr. Lior Shaltiel als Redner an drei Konferenzprogrammen teilnehmen und das exklusive World Medical Innovation Forum besuchen. F&E-Direktorin Dr. Tali Kizhner wird das Unternehmen ebenfalls als Rednerin auf dem 8. Exosome-Based Therapeutics Development Summit vertreten.

News Fazit

1. Boston ist ein strategisch wichtiger Biotech-Standort

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) nutzt innerhalb weniger Tage vier bedeutende Life-Science-Veranstaltungen in Boston, um mit Investoren, Wissenschaftlern, Pharmaunternehmen und anderen Branchenvertretern in Kontakt zu treten. CEO Dr. Lior Shaltiel spricht bei drei Veranstaltungen; R&D-Chefin Dr. Tali Kizhner tritt ebenfalls als Speaker auf. Zusätzlich nimmt Shaltiel am "Nur-auf-Éinladung" World Medical Innovation Forum teil. (NEWSnet Los Angeles)

Das ist mehr als klassische Konferenzteilnahme: NurExone positioniert sich dort gleichzeitig gegenüber Kapitalgebern, wissenschaftlichen Experten und potenziellen Industriepartnern.

2. Besonders interessant: das Thema "Investor Confidence"

Beim 8th Exosome-Based Therapeutics Development Summit sitzt Shaltiel in einem Panel mit dem Titel "Building investor confidence in the exosome space". Außerdem leitet er eine Roundtable-Diskussion zu Risiko, klinischer Validierung und Skalierbarkeit von Exosom-Therapeutika. (NEWSnet Los Angeles)

Für Anleger ist das relevant, weil genau diese Punkte bei einem Biotech-Unternehmen entscheidend sind:

Forschung → klinische Validierung → skalierbare Produktion → Finanzierung → Kommerzialisierung

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) versucht damit, seine Technologie nicht ausschließlich als Forschungsprojekt, sondern zunehmend als entwickelbare und skalierbare Plattform zu präsentieren.

3. Noch wichtiger ist der Zusammenhang mit der US-Produktion

Die Boston-Aktivitäten kommen unmittelbar nach dem im August angekündigten MOU mit Made Scientific. Dabei geht es um eine geplante US-GMP-Produktion von Exosomen; der Technologietransfer hat bereits begonnen, und erste GMP-Chargen werden für das erste Halbjahr 2027 angestrebt - allerdings vorbehaltlich weiterer Vereinbarungen und regulatorischer bzw. technischer Voraussetzungen. (GlobeNewswire)

Das ist ein wichtiger Punkt:

Die USA sind für NurExone offenbar nicht nur ein Absatz- oder Kapitalmarkt, sondern sollen zunehmend Teil der operativen Infrastruktur werden.

Genau diese Kombination aus US-Markt + US-Produktion + US-Investoren + klinischer Entwicklung macht die aktuelle Meldung strategisch interessant.

4. Der Zeitpunkt ist bemerkenswert

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) arbeitet gleichzeitig an mehreren Meilensteinen:

ExoPTEN soll Richtung IND-Antrag in H1 2027 weiterentwickelt werden.

Die präklinische Datenbasis wird erweitert.

US-GMP-Produktion wird vorbereitet.

Die internationale Patentposition wird ausgebaut.

Das Unternehmen sucht verstärkt den Kontakt zu US-Investoren.

Zusätzlich wurde eine Investor-Relations-Vereinbarung mit RedChip abgeschlossen. Geplant ist eine zweiwöchige US-Fernsehkampagne mit rund 40 Ausstrahlungen auf Fox Business oder CNBC,

Damit entsteht ein ziemlich klares Muster: NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) erhöht gleichzeitig die wissenschaftliche, industrielle und kapitalmarktbezogene Präsenz in den USA.

5. Für Anleger besonders interessant: die Sichtbarkeit steigt

Bei einem kleinen Biotech-Unternehmen kann mangelnde Bekanntheit ein erheblicher Faktor sein. Die Boston-Woche bietet NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) die Möglichkeit, mehrfach und vor unterschiedlichen Fachpublika aufzutreten, anstatt lediglich eine einzelne Unternehmenspräsentation zu halten.

Noch interessanter: Zwischen dem 28. und 30. September sind zusätzlich One-on-One-Investorengespräche in New York vorgesehen. (NEWSnet Los Angeles)

Das bedeutet, dass die Kommunikation nicht mit den Konferenzen endet.

Fazit für Anleger

Die eigentliche Bedeutung der News liegt weniger in einem einzelnen neuen Forschungsergebnis als in der strategischen Verdichtung mehrerer Aktivitäten:

ExoPTEN → klinische Vorbereitung → US-GMP-Produktion → US-Investoren → US-Industriekontakte → mögliche Kommerzialisierung

Gerade weil diese Schritte zeitlich zusammenfallen, kann die Meldung als weiterer Baustein auf dem Weg von einem präklinischen Biotech-Projekt hin zu einem stärker klinisch und kommerziell ausgerichteten Unternehmen gelesen werden. Das ist eine sachliche Einordnung - ob und wann sich daraus ein entsprechender Unternehmens- oder Aktienwert entwickelt, hängt von den kommenden Entwicklungs-, Finanzierungs- und regulatorischen Meilensteinen ab.

Wo die Natur an ihre Grenzen stößt, beginnt NurExone - das ist der Leitspruch von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU ) - und er könnte kaum treffender sein.

NurExone arbeitet an der kommerziellen Nutzung seiner Exosomen-Plattform und verfolgt weiterhin ein mögliches Börsen-Upgrade in den USA. Damit könnten zeitnah gleich mehrere wichtige Kurstreiber zusammenkommen.

Forschungskapital, FDA-Weg und Börsenupgrade?!

Dass NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) unvergleichliche präklinische Resultate bei der Regeneration von beschädigten Nerven erzielt hat, ist unbestritten. Aber nun soll die nächste Entwicklungsstufe in Angriff genommen werden - die klinische Erprobung von ExoPTEN, die zeigen soll, dass das Medikament beim,Menschen ebenso gut funktioniert wie im Tiermodell. Um diesen Gedanken realisieren zu können, braucht das Unternehmen Unterstützung institutioneller Investoren, die nun in greifbare Nähe rückt!

Bei kleinen Biotechunternehmen wie NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) besteht häufig ein Problem: Die wissenschaftliche Story ist besser als ihre Börsenbekanntheit. Ein Unternehmen kann hervorragende präklinische Daten besitzen - wenn institutionelle Investoren nichts davon wissen, bleibt die Bewertung entsprechend niedrig. Eine solche Konferenz kann einen wichtigen Mechanismus auslösen:

NurExone Biologic Inc. to Present at the Moody Capital Solutions 2026 Disruptive Growth & Life Sciences Conference

wissenschaftlicher Fortschritt → Investor Visibility → institutionelles Interesse → Kapital → weitere Entwicklung → höhere Unternehmensbewertung

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063



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NurExone: Vom Rückenmarks-Trauma bis zur möglichen Sehnerv-Regeneration

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) hat in den vergangenen Jahren eine Reihe wichtiger Meilensteine auf dem Weg zu neuartigen Therapien für Nervenschäden erreicht. Im Mittelpunkt steht dabei der Wirkstoffkandidat ExoPTEN, eine auf Exosomen basierende Therapie, die regenerative Prozesse im geschädigten Nervensystem anstoßen soll.

Besonders weit fortgeschritten ist das Programm zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen. In mehreren präklinischen Studien konnte ExoPTEN deutliche funktionelle Verbesserungen erzielen. In einem Tiermodell zeigten beispielsweise 75 Prozent der behandelten Tiere Anzeichen einer funktionellen Erholung. In einer späteren Untersuchung konnten in der Hochdosisgruppe sogar 100% der Tiere ihre Gehfähigkeit wiedererlangen.

Dabei beschränkten sich die Ergebnisse nicht ausschließlich auf die Motorik. Die Untersuchungen lieferten auch Hinweise auf eine verbesserte Durchblutung, den Erhalt von Nervenzellen und strukturelle Reparaturprozesse im verletzten Rückenmark. Besonders interessant ist zudem, dass ExoPTEN auch Einige Tage nach der akuten Verletzungsphase therapeutisches Potenzial zeigte.

Nach durchtrenntem bzw. beschädigtem Rückenmark, lernten die Versuchstiere wieder laufen - zu 100% in der letzten Versuchsreihe in der H0chdosis Gruppe - nicht nur die Nervenfasern verbinden sich neu, auch die Myelin-Scheide regeneriert sich!

Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf. Exosomenbasierte Ansätze könnten ERSTMALS realistische Perspektiven für eine funktionelle Regeneration eröffnen - etwa bei Rückenmarksverletzungen oder bestimmten anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Dieser Übergang von einer reinen "Verlangsamung" hin zu einer aktiven "Wiederherstellung von Funktion" stellt einen qualitativen Sprung mit enorme n medizinischen und wirtschaftlichen Implikationen dar. - Dr. Lars Bärfacker-Quelle.

Ein wichtiger regulatorischer Meilenstein folgte mit der Orphan-Drug-Auszeichnung durch die EMA für die Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen. Inzwischen verfügt ExoPTEN auch über eine entsprechende FDA-Auszeichnung. Darüber hinaus hat NurExone ein Pre-IND-Meeting mit der US-amerikanischen FDA abgeschlossen und die Vorbereitung einer klinischen Phase-1/2a-Studie vorangetrieben. Damit nähert sich das Programm dem entscheidenden Schritt vom Tiermodell in die Anwendung am Menschen.

Doch NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) verfolgt noch einen zweiten äußerst interessanten Ansatz: die Regeneration des geschädigten Sehnervs.

Hier untersucht das Unternehmen ExoPTEN unter anderem im sogenannten Optic-Nerve-Crush-Modell, bei dem der Sehnerv von Tieren gezielt geschädigt wird. Die bisherigen Ergebnisse lieferten Hinweise darauf, dass ExoPTEN nicht nur retinale Ganglienzellen schützen, sondern auch regenerative Prozesse im Sehnerv fördern könnte. In weiteren Untersuchungen wurden Verbesserungen der retinalen Aktivität und strukturelle Veränderungen beobachtet. Besonders bemerkenswert war eine dosisabhängige Wirkung, bei der die höhere ExoPTEN-Dosis bei bestimmten Messungen der retinalen elektrischen Aktivität Werte erreichte, die mit nicht geschädigten Augen vergleichbar waren.

Für NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ergibt sich damit ein ungewöhnlich breites Entwicklungspotenzial: Während ExoPTEN bei akuten Rückenmarksverletzungen bereits in Richtung klinischer Erprobung voranschreitet, eröffnet die mögliche Regeneration des Sehnervs ein weiteres langfristig interessantes Anwendungsgebiet.

Der entscheidende nächste Meilenstein dürfte daher die erste klinische Studie am Menschen sein. Sollten sich die bislang im Tiermodell beobachteten regenerativen Effekte auch bei Patienten bestätigen, könnte dies für NurExone und die Behandlung von bislang nur sehr eingeschränkt behandelbaren Nervenschäden von erheblicher Bedeutung sein.

Super-Exosomen

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) hat in der Vergangenheit durch unabhängige Gutachten bewiesen, dass die Exosomen, die nach der firmeneigenen Methode produziert werden, den Status Quo bei weitem übertreffen. 11 Proteine, die einen therapeutischen Nutzen bringen können, hat man in den NurExone-Exosomen gefunden - KEINES dieser Proteine ist in handelsüblichen Exosomen auffindbar. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum diesen schon eine außergewöhnlich erhöhte therapeutische Wirkung bescheinigt wurde. Kombiniert man diese unvergleichlichen Eigenschaften mit einer speziellen siRNA (PTEN Hemmer), entsteht ein Medikament, das, wie eingangs beschrieben, Querschnittgelähmte heilt und Bline wieder sehend lässt! Durchtrennte bzw. beschädigte Nervenstränge reparieren sich wieder!

Die Exosomen, hergestellt nach der patentierten NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)-Methode, reduzierten den Spiegel von IL-6, einem wichtigen Entzündungssignalmolekül, um mehr als 86% im Vergleich zu unbehandelten entzündeten Zellen, selbst bei der niedrigsten getesteten Konzentration. Auch für TNF-alpha, ein weiteres zentrales Entzündungssignal, zeigten die Exosomen von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine deutliche Reaktion: Mit steigender Konzentration nahm die Entzündungssignalisierung weiter ab und erreichte bei der höchsten getesteten Konzentration Reduktionen von über 60% im Vergleich zur unbehandelten entzündeten Kontrolle. (Quelle: NurExone Reports Anti-Inflammatory Activity of Its Exosomes in Lab Analysis)

Im Gegensatz dazu zeigten kommerziell erhältliche Exosomenprodukte in den analysierten Konzentrationen keine oder nur eine geringe Reduktion beider Entzündungssignale.

Diese "Wunderteilchen", die bisher nur für den Eigenbedarf von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gezüchtet wurden, sollen nun offenbar für den kommerziellen Markt zur Verfügung gestellt werden. Ein potenzieller Partner wurde in USA gefunden:

NurExone gibt verbindliches MOU mit Made Scientific für US-amerikanische GMP-Herstellung und kommerzielle Lieferpartnerschaft bekannt

Fazit:

Kein uns bekanntes Biotech-Unternehmen ist derzeit in der Lage, seinen Investoren ein vergleichbares Potenzial zu bieten. In präklinischen Studien ist es gelungen, Querschnittslähmungen zu behandeln und geschädigte Augen nahezu in ihren gesunden Zustand zurückzuführen. Die nach firmeneigenem Verfahren hergestellten Exosomen nehmen aufgrund ihrer hohen therapeutischen Wirksamkeit eine Sonderstellung ein und sind in der Lage, siRNA gezielt zu neuronalen Defekten zu transportieren, sodass diese "Ladung" ihre regenerative Wirkung direkt am Wirkort entfalten kann.

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