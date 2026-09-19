Das Vertrauen in die autonom handelnden Assistenten bleibt begrenzt. Trotzdem könnte die Bequemlichkeit siegen - vor allem dann, wenn die Möglichkeit besteht, beim Abschließen eines Kredits Geld zu sparen. Wenn es nach den Anbietern von KI-Agenten geht, könnten diese schon bald selbstständig Urlaube buchen, den Wocheneinkauf bestellen - oder einen Kredit beantragen. Aber wie offen stehen Menschen in Deutschland dem gegenüber? Das Daten- und Technologieunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n