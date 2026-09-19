Ein Korruptionsskandal bringt Bewegung ins brasilianische Wahlrennen, während die Staatsverschuldung außer Kontrolle zu geraten droht. Gleichzeitig trotzen Schwellenländer weltweit dem Anleihen-Ausverkauf so gut wie seit 2008 nicht mehr. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva liegt in Umfragen zur brasilianischen Präsidentschaftswahl weiterhin knapp vorn. Doch Herausforderer Flávio Bolsonaro hat den Abstand deutlich verringert und erreicht in einigen Erhebungen bereits Gleichstand. Das sagte Filipe Gropelli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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