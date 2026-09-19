

EQS-Media / 19.09.2026 / 13:15 CET/CEST

Stockholm, 19. September 2026 - Der Verwaltungsrat der Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") teilt mit, dass der Verwaltungsrat Informationen darüber erhalten hat, dass der CEO und Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens, Roberto García Martínez, in Spanien wegen Betrugs verurteilt worden ist. Das Urteil betrifft Umstände im Zusammenhang mit einer Investition in ein Bergbauunternehmen in Sierra Leone aus dem Jahr 2011. Das Urteil wurde anschließend vom Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof Spaniens) überprüft, der am 21. Januar 2026 sein Urteil verkündete, und ist rechtskräftig. Das Urteil sieht zwei Jahre Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe sowie eine gesamtschuldnerische Schadensersatzpflicht in Höhe von 3,46 Millionen USD vor. Eine spätere Vollstreckungsentscheidung der Audiencia Provincial de Bizkaia vom 21. April 2026 hat die Vollstreckung der Freiheitsstrafe für fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Ein endgültiger Beschluss vom 29. Mai 2026 hat sie bestätigt. Die Aussetzung ist an Bedingungen geknüpft, unter anderem an monatliche Zahlungen während der Bewährungszeit und an die Zahlung von 60 Prozent des Schadensersatzes auf das Konto des Gerichts bis zum Ende dieses Zeitraums. Die Nichterfüllung der Bedingungen kann zum Widerruf der Aussetzung und zur Vollstreckung der Freiheitsstrafe führen. Die übrigen Feststellungen des Urteils bleiben bestehen. Das Unternehmen hat darüber hinaus Informationen darüber erhalten, dass die schwedische Behörde für Wirtschaftskriminalität (Ekobrottsmyndigheten) Roberto García Martínez den Verdacht auf drei Fälle des schweren Insiderhandels im Zusammenhang mit Transaktionen in Finanzinstrumenten des Unternehmens mitgeteilt hat. Der Verwaltungsrat prüft den Sachverhalt und erwägt geeignete Maßnahmen. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weiter informieren. Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung Eurobattery Minerals ist gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 19. September 2026 um 13:10 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.



Sprachversionen Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer, deutscher, spanischer und galicischer Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Jan Olof Arnbom - Aufsitzsratsvorsitzender E-Mail: jan-olof@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 503 015 50 E-Mail: ca@mangold.se



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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



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