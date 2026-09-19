kundenservice@finanzen100.de

Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 51 %. In dieser Woche haben wir eine Analyse und einen Marktkommentar veröffentlicht und 4 Updates geliefert. Heute platzieren wir ein Nachkauflimit und ein Stop-Loss außerdem gibt es ein neues Kursziel. Betroffen sind unter anderem Puma, Stellantis, Biontech, 2G-Energy, Micron und Nebius. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Woche stand im Zeichen der FED Sitzung und die Zinsen wurden erwartungsgemäß um 25 Basispunkte angehoben. Nach anfänglicher Unsicherheit an den Märkten setzte sich eine freundliche Tendenz durch. Die Marktteilnehmer reagierten erleichtert darauf, dass der neue FED Chef Kevin Warsh die Inflation ernst nimmt und das in seine Rede überzeugend vermittelte. Im Vorfeld hatte es Befürchtungen gegeben, dass er sich weniger eindeutig positionieren könnte. Die Indizes reagierten nach anfänglicher Unsicherheit mit einer Erleichertungsrally.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!