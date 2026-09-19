Bei TUI steht ein Führungswechsel bevor, während die Aktie weiter deutlich unter Druck steht. Johan Lundgren soll Dieter Zetsche als Aufsichtsratschef ablösen. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Anleger auf die nächste Buchungsbilanz.Lundgren soll Zetsche folgen Der ehemalige easyJet-Chef Johan Lundgren soll künftig den Vorsitz im TUI-Aufsichtsrat übernehmen und damit Dieter Zetsche ablösen, der das Gremium seit 2019 führt. Der Wechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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