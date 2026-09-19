Die Konferenz zur Entwicklung von Kultur und Tourismus in Hubei 2026

XIANGYANG, China, Sept. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Provinz Hubei in Zentralchina hat fünf speziell auf ausländische Besucher zugeschnittene Reiserouten ins Leben gerufen, mit dem Ziel, ihre reichen kulturellen und natürlichen Ressourcen in marktreife Produkte für den Inbound-Tourismus umzuwandeln.

Die Routen wurden auf der Konferenz zur Kultur- und Tourismusentwicklung in Hubei 2026 vorgestellt, die am Donnerstag in der Stadt Xiangyang stattfand. Im Rahmen der Veranstaltung fanden zudem Kontaktvermittlungsveranstaltungen zwischen lokalen Tourismusunternehmen und Reisebüros aus dem Ausland statt.

Die Provinz Hubei, die für ihr reiches kulturelles Erbe und ihre vielfältigen Landschaften bekannt ist, hat in den letzten Jahren der integrierten Entwicklung von Kultur und Tourismus Priorität eingeräumt. Die Provinz verzeichnete im Jahr 2025 fast 1 Milliarde Touristenbesuche, wobei die Einnahmen aus dem Tourismus 1 Billion Yuan überstiegen.

Zu den fünf Reiserouten gehören eine Reise auf dem Jangtse mit den Drei Schluchten und der Kultur der Drei Reiche, eine Ökotour durch Shennongjia, den Wudang-Berg und die Drei Schluchten, eine Kulturreise, die Jingzhou, Xiangyang und Suizhou verbindet, eine Tour zu den revolutionären Stätten in Hong'an und Honghu sowie eine Stadtrundfahrt durch Wuhan.

Die Reiserouten umfassen zudem lokale Küche, Aktivitäten im Bereich des immateriellen Kulturerbes sowie neue städtische Konsumerlebnisse und bieten ausländischen Reisenden einen bequemeren Zugang zu den vielfältigen Sehenswürdigkeiten der Provinz Hubei.

Zudem wurden acht thematische Reiseerlebnisse vorgestellt, die sich mit dem Weltkulturerbe, Besichtigungen entlang des Jangtse, der Jingchu-Kultur, technologischer Innovation, traditioneller chinesischer Medizin und Wellness, zeitgenössischen Lebensstilen, Festen sowie der saisonalen Blumenbetrachtung befassen.

In den letzten Jahren hat sich die Provinz Hubei darum bemüht, den Markt für den Incoming-Tourismus zu erschließen, indem sie neue Produkte entwickelt, Marketingkanäle im Ausland ausgebaut, immersive kulturelle Erlebnisse bereichert, die Dienstleistungen für internationale Besucher verbessert und den touristischen Austausch mit Partnern im Ausland verstärkt hat.

Ein Vertreter der Kultur- und Tourismusbehörde der Provinz erklärte, die neuen Angebote würden den Reiseveranstaltern aus dem Ausland voraussichtlich umfassendere Optionen bieten und die Attraktivität von Hubei als internationales Kulturtourismusziel steigern.

Kontaktperson: Herr Liu, Tel: 86-10-63074558