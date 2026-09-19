Stuttgart (ots) -Stuttgart. Nachdem der Rundfunkrat des SWR am 17.09.26 erstmals zusammengekommen ist und seine Arbeit in der fünfjährigen Amtszeit aufgenommen hat, wurden im Anschluss die vorgesehenen Ausschüsse des Gremiums konstituiert. Damit können auch die Ausschüsse des SWR Rundfunkrates ihre Tätigkeit für die Amtszeit 2026 - 2031 offiziell aufnehmen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bildet der Rundfunkrat nach § 12 SWR-Hauptsatzung acht eigene Ausschüsse sowie einen gemeinsamen Ausschuss mit dem Verwaltungsrat. In den Ausschüssen bereiten die Mitglieder die Entscheidungen des Rundfunkrats vor, beraten programmliche und strukturelle Fragen vertieft und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zu einer starken, unabhängigen und vielfältigen Gremienarbeit.Folgende Ausschüsse haben ihre Arbeit aufgenommen:Ausschuss Inhalte und FormateDieser Ausschuss berät über übergeordnete sowie strukturelle programmliche Themen. Dazu gehören unter anderem Fragen des Rundfunkorganisationsrechts, der Rundfunktechnologie und verfahrensrechtliche Fragen der Telemedien. Außerdem bereitet der Ausschuss die Beschlüsse des Rundfunkrats vor.1. Vorsitzender: Daniel Frey2. Vorsitzende: Caja StübenrathProgrammausschuss Information, Programmausschuss Kultur, Programmausschuss WissenDie drei Programmausschüsse beraten über die Einhaltung der für die Angebote geltenden Grundsätze und hierzu erlassenen Richtlinien (Programmbeobachtung) sowie über Verstöße gegen diese Grundsätze (Programmbeschwerden) in ihren jeweiligen Themengebieten.Programmausschuss Information1. Vorsitzender: Karsten Tacke2. Vorsitzende: Barbara Winter-RiestererProgrammausschuss Kultur1. Vorsitzender: Alexander Strobel2. Vorsitzender: Kord MichaelisProgrammausschuss Wissen1. Vorsitzender: Hans Günther Ullrich2. Vorsitzende: Maren Diebel-EbersAusschuss für Bewerbungen in den VerwaltungsratFür die Vorbereitung der Wahl der acht sachverständigen Mitglieder des Verwaltungsrates, einschließlich deren Vertretungen, bildet der Rundfunkrat den ständigen Ausschuss für Bewerbungen in den Verwaltungsrat. Er bereitet die Beschlüsse des Rundfunkrats in diesem Bereich vor. Dieser ständige Ausschuss besteht aus acht vom Rundfunkrat gewählten Mitgliedern.1. Vorsitzender: Alexander Strobel2. Vorsitzender: Bastian KaiserAusschuss Haushalt und JahresabschlussDer Ausschuss Haushalt und Jahresabschluss berät über die den Rundfunkrat betreffende Genehmigung des Haushaltsplans sowie des Jahresabschlusses. Hierzu kann der Ausschuss mit dem hierfür zuständigen Ausschuss des Verwaltungsrats (Ausschuss Personal und Finanzen) unter Wahrung der jeweiligen Zuständigkeiten tagen.1. Vorsitzender: Jan Dietz2. Vorsitzender: Peter HaasLandesprogrammausschuss Baden-Württemberg, Landesprogrammausschuss Rheinland-PfalzDie dem jeweiligen Land zuzuordnenden Mitglieder sowie die länderübergreifenden Mitglieder bilden jeweils den Landesprogrammausschuss Baden-Württemberg und den Landesprogrammausschuss Rheinland-Pfalz. Diese Ausschüsse wachen insbesondere über die Einhaltung der Ziele hinsichtlich Regionalität und Landesidentität. Ihre Hauptaufgabe ist die Beratung von Programmbeschwerden und Programmbeobachtungen zu Inhalten der jeweiligen Landesanteile.Landesprogrammausschuss Baden-Württemberg1. Vorsitzender: Bastian Kaiser2. Vorsitzende: Patricia SchmidLandesprogrammausschuss Rheinland-Pfalz1. Vorsitzende: Gudrun Breuer2. Vorsitzender: Michael HoldinghausenAusschuss Strategie und GrundsatzfragenDer Rundfunkrat und der Verwaltungsrat bilden unter Wahrung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten den gemischten Ausschuss für Strategie und Grundsatzfragen. Der Ausschuss besteht aus 12 Mitgliedern des Rundfunkrats und 3 Mitgliedern des Verwaltungsrats.Der Ausschuss berät über die staatsvertraglichen Aufgaben, die den Verwaltungsrat und den Rundfunkrat gemeinsam betreffen.1. Vorsitzender: Kai Jehle-Mungenast (Verwaltungsrat)2. Vorsitzender: Cem CantekinHinweis: Der Onlineauftritt der SWR-Gremien (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fgremien%2Findex.html&data=05%7C02%7CSilvia.Kuebel%40swr.de%7Ce2e2025b6ccc44ad06c108df157cc4d7%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639253297782068369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lXdCGIM90QgtzVT%2FKlGFWYGgwmhX6plsrDKQbkgn%2Bus%3D&reserved=0) befindet sich gerade im Umbau. Die aktualisierte Seite wird zeitnah veröffentlicht.PressekontaktGremiengeschäftsstelle SWRJürgen GruhlerE-Mail: gremiengeschaeftsstelle@swr.deOriginal-Content von: SWR Gremien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158807/6355193