Diese Aktien haben jetzt Momentum - und fliegen andere raus?

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Auf die starken Kursbewegungen und neuen Rekorde vieler Technologieaktien folgten zuletzt wieder Phasen mit deutlichen Schwankungen. Gerade bei Aktien, die zuvor besonders dynamisch gestiegen waren, können Gewinnmitnahmen schnell zu größeren Rücksetzern führen. Das ist an der Börse ein normaler Prozess und zugleich ein wichtiger Bestandteil einer Momentum-Strategie: Nicht jede starke Aktie bleibt dauerhaft stark - und nicht jede schwache Aktie muss sofort wieder nach oben drehen. Entscheidend ist vielmehr, relative Stärke und Schwäche systematisch zu erfassen und daraus klare Regeln für die Auswahl der Aktien abzuleiten.

Genau hier setzen wir unsere Momentum-Boxen an. Das Konzept basiert auf der seit Jahrzehnten untersuchten Beobachtung, dass Aktien mit einer hohen relativen Stärke häufig dazu neigen, ihren Trend zunächst fortzusetzen. Anstatt sich von Schlagzeilen, persönlichen Einschätzungen oder dem bekannten FOMO-Effekt leiten zu lassen, erfolgt die Auswahl nach festen Kriterien. Am ersten Werktag eines neuen Monats werden die entsprechenden Aktien neu bestimmt und die Zusammensetzung der Boxen angepasst. Damit wird ein wesentlicher Teil der Psychologie aus der Anlageentscheidung herausgenommen.

Im Webinar erläutern wir deshalb zunächst noch einmal, wie das Momentum-Prinzip funktioniert und warum gerade eine regelbasierte Vorgehensweise interessant sein kann.

?? Die komplette Zusammenstellung aller Momentum-Aktien zum kostenlosen Download

Im zweiten Teil des Webinars richten wir den Blick auf die Unternehmen, die es diesmal aufgrund ihrer Kursentwicklung in die Auswahl geschafft haben. Dabei zeigt sich eine bemerkenswerte Mischung verschiedener Branchen. Mit Palo Alto Networks ist erneut das Thema Cybersecurity vertreten. Die zunehmende Digitalisierung, Cloud-Infrastrukturen und KI-Anwendungen sorgen dafür, dass der Schutz von Netzwerken und Unternehmensdaten weiterhin eine zentrale Rolle spielt.

Mit AppLovin und The Trade Desk stehen zwei Unternehmen im Fokus, die auf unterschiedliche Weise vom digitalen Werbemarkt profitieren. Während AppLovin insbesondere mit seiner Technologieplattform und der datengetriebenen Vermarktung von Apps verbunden ist, positioniert sich The Trade Desk als wichtiger Anbieter für den automatisierten Einkauf digitaler Werbung. Gerade bei solchen Wachstumsunternehmen kann sich besonders gut zeigen, wie schnell sich Momentum aufbauen, aber auch wieder verändern kann.

Airbnb wiederum repräsentiert die digitale Plattformökonomie im Reisebereich. Das Unternehmen hat die Vermittlung privater und professioneller Unterkünfte weltweit etabliert und versucht, sein Geschäftsmodell zunehmend über das klassische Übernachtungsangebot hinaus zu entwickeln. CarMax steht dagegen für einen völlig anderen Bereich: den US-Gebrauchtwagenmarkt. Hier spielen neben Fahrzeugpreisen auch Finanzierungskosten und die Konsumlaune der amerikanischen Verbraucher eine wichtige Rolle.

Spannend wird es zudem im Gesundheitssektor. Mit Tenet Healthcare, IQVIA und Illumina sind gleich drei Unternehmen vertreten, deren Geschäftsmodelle sehr unterschiedliche Bereiche des Gesundheitsmarktes abdecken. Tenet Healthcare betreibt Krankenhäuser und ambulante Einrichtungen, IQVIA verbindet Gesundheitsdaten mit Analyse- und Forschungsdienstleistungen für die Pharmaindustrie, während Illumina mit seinen Technologien zur DNA-Sequenzierung einen wichtigen Teil der modernen Genomforschung abdeckt.

Damit treffen in der aktuellen Momentum-Auswahl klassische Industrie, Gesundheitswesen, digitale Plattformen, Werbung und Cybersecurity aufeinander.

Gerade diese Mischung macht den Blick auf die Momentum-Strategie interessant: Nicht eine bestimmte Branche oder eine persönliche Einschätzung entscheidet darüber, welche Aktie ausgewählt wird. Maßgeblich ist die relative Kursstärke nach den definierten Regeln. Welche Aktien aktuell besonders stark beziehungsweise schwach sind, welche fundamentalen Geschichten sich hinter den Kursbewegungen verbergen und was die jeweiligen Chartbilder erkennen lassen, besprechen wir ausführlich im Webinar.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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