München (ots) -Revanche geglückt! Mit einem hart umkämpften 93:89-Erfolg im Finale gegen Olympiakos holt Real Madrid den erstmals ausgetragenen EuroLeague SuperCup - und nimmt Revanche für das verlorene EuroLeague-Finale gegen die Griechen im vergangenen Mai (85:92). "Wir sind sehr glücklich, das kann man sehen. Wir haben zwei großartige Spiele mit Basketball auf einem hohen Level gezeigt", schwärmt Facundo Campazzo. Über weite Teile des Spiels führten die Königlichen. Einzig im 3. Viertel, in das Olympiakos mit einem 7:0-Run startet sowie kurz vor Schluss nach einem sehenswerten Dreier von Evan Fournier wird es noch einmal eng. "Wir haben diesen sehr schlechten Moment überlebt. Im letzten Viertel haben wir Charakter bewiesen", lobt Reals neuer Headcoach Pedro Martinez, der vergangene Saison Valencia sensationell bis ins Halbfinale der EuroLeague führte, dort an seinem aktuellen Arbeitgeber scheiterte und jetzt mit den beiden Erfolgen über Dubai im Halbfinale mit 98:95 (OT) sowie gegen Olympiakos einen Einstand nach Maß feiert. "Mentalität ist immer wichtiger als Taktik", betont Martinez. Die "Königlichen" setzen mit ihrem Sieg "eine erste Duftmarke für die neue Spielzeit", resümiert MagentaSport-Kommentator Benni Zander.Der 3. Platz geht an den EuroLeague-Sieger von 2025, Fenerbahce Istanbul: Mit einem 85:77 gegen Gastgeber Dubai gibt es für das Team von Sarunas Jasikevicius ein versöhnliches Ende. Wenngleich sich der Cheftrainer über "smarten Basketball" freut, betont Jasikevicius auch: "Du kannst nicht happy sein, wenn du den ersten Titel der Saison verlierst. Das müssen wir ins Verhältnis setzen." Für die vier Teilnehmer geht es bereits am Donnerstag mit dem 1. Spieltag der neuen EuroLeague-Saison weiter.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Finaltag des EuroLeague SuperCups in Abu Dhabi mit dem Spiel um Platz 3 zwischen Dubai und Fenerbahce sowie dem Finale zwischen Real Madrid und Olympiakos. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Diesen Donnerstag startet die EuroLeague in die neue Saison: Ab 17.45 Uhr steht u.a. die Partie Hapoel Tel Aviv gegen den FC Bayern München und ab 19.00 Uhr die große EuroLeague-Konferenz auf dem Programm.Finale | Olympiakos - Real Madrid 89:93 | Gelungene Revanche für die Königlichen: "Mit einem Titel in die Saison zu starten, ist immer gut"Es gibt nochmal heiße Schlusssekunden! Evan Fournier bringt Olympiakos per Dreier kurz vor Schluss noch einmal heran! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=QTYwaGJ2UitqUkdIbzgzQUVuLzlqbFJaTjRhN2EyV01MT0hZQ0NJRjFmYz0="Dagger!" - Deckel drauf: Andrés Feliz entscheidet mit den Punkten 6 Sekunden vor Schluss das SuperCup-Finale! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Z0hjQkdWdVhnNEs3WVV0alorNkpLR2JETDFZZW5lWVBWcmVtK3NaUHpjQT0=Aus! Real Madrid gelingt in einem hart umkämpften Spiel die Revanche für das verlorene EuroLeague-Finale gegen Olympiakos! Der Clip zu den Szenen nach Spielende: clipro.tv/player?publishJobID=UXRZRjdYQlVQNDhXb3ViVGlkODZEUWFlL0NxRVhmQVpuRW5JOWZyQkpqbz0=Erster Titel für Real Madrid unter Pedro Martinez! Die Königlichen, angeführt von Facundo Campazzo und MVP Walter "Edy" Tavares, feiern mit Pokal! Der Clip zur Siegerehrung: clipro.tv/player?publishJobID=NFhmMmV1NXlML2NjV1lGTDEwTll3d1hhMG9RbDJsTXhWNFBCTnNMb1BiTT0=Kann man so machen als Fußballstar beim Basketball! Ex-Real-Star Marcelo, der mit den "Königlichen" fünfmal die UEFA Champions League gewann, versenkt sehenswert. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=K29Na1VJcmlmMEZVdHFBeWFwTWloL3E2R3ZHRWxCcm5ZWlFMbGZDSWR5cz0=Facundo Campazzo, Spieler Real Madrid und "Player of the Game": "Wir sind sehr glücklich, das kann man sehen. Wir haben zwei großartige Spiele mit Basketball auf einem hohen Level gezeigt. In der ersten Hälfte spielen wir ohne Zweifel gut. Aber wir haben uns in der 2. Hälfte nochmal verbessert. Daher sind wir sehr glücklich!"... was er aus diesem Sieg im SuperCup für den Start der EuroLeague mitnehmen kann: "Mit einem Titel in die Saison zu starten, ist immer gut. Wir haben so hart gearbeitet, um diesen Pokal zu bekommen. Wir haben gerade großes Selbstvertrauen, wir sind sehr gut in Form. Wir müssen uns weiter als Team verbessern."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S3V5YTIyZHBVMUpWTkRuVmI2OXd0cDZ4MG5ZSW9wT2QxTjFKWjNSZ1pOZz0=Pedro Martinez, Trainer Real Madrid: "Zuerst einmal, Glückwunsch an meine Spieler! Sie haben daran geglaubt. Wir hatten einen schrecklichen Moment im 3. Viertel, als Olympiakos unglaublich gespielt hat. Wir haben diesen sehr schlechten Moment überlebt. Im letzten Viertel haben wir Charakter bewiesen. Wir haben vielleicht nicht sehr gut gespielt, weil wir den Ball nicht bewegen konnten. Jetzt in der Vorbereitung mussten wir uns verbessern. Jetzt kennen wir uns gegenseitig viel besser. Aber die Mentalität ist immer wichtiger als Taktik."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K01SWFV6N3Q5eTIrZDUxTzJUc1V0S0JXMGhzUkhhSTk0Vk9xTXFORkY5MD0=Spiel um Platz 3 | Fenerbahce - Dubai Basketball 85:77 | Versöhnliches Ende für Fenerbahce: "Das war smarter Basketball"Fener dreht auf! Im letzten Viertel sichert sich das Team von Sarunas Jasikevicius mit einem 19:5-Run den Sieg im Spiel um Platz 3. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=OXpQd2gwVnUzYmwrRXZaSElSVDhUdnVEMG05dWVydGd4VVk3c2hiZHBoQT0=Talen Horton-Tucker, Spieler Fenerbahce und "Player of the Game": "Gestern war es eine toughe Niederlage. In der Situation, in der wir gerade sind, wollen wir jedes Spiel gewinnen, das wir spielen. Wir müssen Wiedergutmachung für gestern leisten. Heute haben wir gegen ein gutes Team gespielt. Das mussten wir ausnutzen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N2IraHpCOXViK3pad1VTNlJsUHJIbzFyWk1BNDFYUFE5ektZTUNBeUU2WT0=Sarunas Jasikevicius, Trainer Fenerbahce, über die wenigen Turnovers im Spiel: "Das hat uns in der Vorbereitung wehgetan: eine sehr große Anzahl an Turnovers. Gestern hat es uns wehgetan: billige Punkte durch Turnovers und Rebounds. Heute haben wir drei Viertel lang sehr guten Basketball gespielt. Die erste Hälfte war ganz gut. Im 3. Viertel brechen wir wieder ein. Das ist vielleicht so früh in der Saison normal. Aber mir hat es sehr gut gefallen, wie wir im 4. Viertel gespielt haben. Wir haben mit dem Ball gemacht, was wir wollten. Wir haben die Spieler gefunden, die heißgelaufen sind, wir haben die Spieler gefunden, die wir mit den Matchups finden wollten. Das war smarter Basketball. Das war etwas, auf dem wir aufbauen können."... ob er zufrieden mit dem Team ist: "Du kannst nicht happy sein, wenn du den ersten Titel der Saison verlierst. Das müssen wir ins Verhältnis setzen. Generell sind wir dafür, dass wir drei Wochen zusammen sind, an einem recht guten Punkt. Wir wachsen gut zusammen, wir zeigen phasenweise guten Basketball. Es ist nicht logisch, jetzt schon in Topform zu sein, mit so vielen neuen Spielern. Generell bin ich zufrieden. Aber die Niederlage gestern tut wirklich weh."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UEdaNHlIRzg4YlFhRlZlemsvN1B5MzhPY2NucHA1RVVaeTgzQm9MR2FoYz0=Xavi Pascual, Trainer Dubai: "Wir haben einmal mehr im letzten Viertel des Spiels keine guten Entscheidungen getroffen, besonders in der Offensive. [Wade, Anm.d.Red.] Baldwin hat das Spiel mit seinen 8 Punkten verändert. Nichtsdestotrotz müssen wir im letzten Viertel besser in der Offensive spielen. Wir überstürzen die Plays, treffen aber gleichzeitig trotzdem keine guten Entscheidungen in den entscheidenden Momenten. Das ist normal. Das ist Teil des Prozesses. Das ist ein neues Team. Wir müssen uns verbessern. Am Donnerstag werden wir sicherlich bereit sein."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NW1PWVdRbTJVZmNUTlZrbExFcEYyNHdvVlAvZHBOVkI1bGZDcG85SXIraz0=Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 1. SpieltagDonnerstag, 24.09.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - Real Madridab 17.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - FC Bayern Münchenab 19.00 Uhr: EuroLeague-Konferenzab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Zalgiris Kaunasab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Paris Basketballab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Anadolu Efes Istanbul, Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiakos Piräusab 20.30 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Maccabi Tel AvivFreitag, 25.09.2026ab 18.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Valencia Basketab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Virtus Bolognaab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Olimpia MailandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6355221