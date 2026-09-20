Mit einem Kurssprung von +9% war die Robinhood-Aktie am Freitag einer der größten Gewinner im S&P 500-Index und kletterte fast auf den höchsten Stand in diesem Jahr. Was steckt hinter dem Kursplus zum Wochenschluss und können Anleger bald wieder mit Kursen über 125 US$ rechnen? Rückenwind durch den Bitcoin Der erste Kurstreiber für die Robinhood-Aktie am Freitag war der starke Kursgewinn des Bitcoins. Die wichtigste Digitalwährung der Welt legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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