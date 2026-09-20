Bad Nenndorf (ots) -Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vergibt in diesem Jahr den Förderpreis "DLRG & Schule" an insgesamt 39 Schulen aus ganz Deutschland. Zehn von ihnen zeichnete der DLRG Bundesverband am Samstag (19. September) bei einer Preisverleihung im Bundeszentrum in Bad Nenndorf (Niedersachsen) mit einem Sonderpreis aus. Die weiteren 29 Schulen erhalten ihre Auszeichnung von den jeweiligen DLRG Landesverbänden. Mit dem Förderpreis würdigt die DLRG alle zwei Jahre Schulen, die sich mit vorbildlichem Einsatz für den Schwimmunterricht engagieren und Kinder zu sicheren Schwimmern ausbilden."Wer schwimmen kann, hat eine lebenswichtige Kompetenz hinzugewonnen. Umso wichtiger ist es, möglichst vielen Kindern den Zugang zu einer guten Schwimmausbildung zu ermöglichen. Die ausgezeichneten Schulen gehen mit gutem Beispiel voran und zeigen uns, wie das gelingen kann", sagt DLRG Präsidentin Ute Vogt.Die Preisträger überzeugen mit einem durchdachten Konzept und arbeiten mit außerschulischen Partnern zusammen, um möglichst vielen Kindern den Weg zum sicheren Schwimmen zu ermöglichen. Die Schirmherrin des Förderpreises, Bundesbildungsministerin Karin Prien, betont: "Schwimmen zu können, ist eine lebenswichtige Fähigkeit, die jedem Kind Sicherheit, Freude und Freiheit schenkt."Doch noch immer erlernen zu wenige Kinder diese Fähigkeit: Anhand repräsentativer Befragungen der Bevölkerung geht die DLRG davon aus, dass mehr als die Hälfte der Jungen und Mädchen nicht sicher schwimmen können, wenn sie die Grundschule verlassen.Zehn Schulen erhalten SonderpreisZehn der insgesamt 39 ausgezeichneten Schulen erhielten im Rahmen der Preisverleihung im DLRG Bundeszentrum einen Sonderpreis:- Rudolf-Graber-Schule, Bad Säckingen (Baden-Württemberg)- Oberschule an der Ronzelenstraße, Bremen- Wolfgang-Ernst-Gymnasium, Büdingen (Hessen)- Söhre-Schule, Lohfelden (Hessen)- Walter-Lübcke-Schule, Wolfhagen (Hessen)- IGS Rodenberg, Rodenberg (Niedersachsen)- Gymnasium Georgianum, Lingen (Niedersachsen)- Katholische Grundschule Birgelen, Wassenberg (Nordrhein-Westfalen)- Gymnasium Remigianum, Borken (Nordrhein-Westfalen)- Landschulheim Grovesmühle, Nordharz (Sachsen-Anhalt)Gemeinsam für mehr SchwimmsicherheitDen Förderpreis "DLRG & Schule" vergibt die DLRG alle zwei Jahre an Schulen, die sich für die Schwimmausbildung ihrer Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise einsetzen. Mit der Auszeichnung können die Preisträger öffentlich für sich werben.Eine fachkundige Jury bewertete die Bewerbungen der Schulen. Zu den Kriterien gehörten unter anderem die Vermittlung des sicheren Schwimmens, das Schwimmkonzept der Schule, die Qualifikation der Lehrkräfte sowie die Präventionsarbeit. Zudem berücksichtigte die Jury, wie regelmäßig unterschiedliche Jahrgänge Schwimmunterricht erhalten und ob die Schulen mit außerschulischen Partnern zusammenarbeiten.Die DLRG setzt den Förderpreis gemeinsam mit Partnern aus dem Bereich Schwimmsport und Sportausstattung um. Dazu zählen Sport-Thieme und BECO, die den Wettbewerb unterstützen.Fotos von der Preisverleihung für die Berichterstattung sowie Pressetexte zu den Preisträgern gibt es im DLRG Medienportal (https://eyebase.bgst.dlrg.de/view/pinFtQrnb8w).Über die DLRGDie DLRG als private Wasserrettungsorganisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Hierfür klären ihre ehrenamtlich Aktiven über Wassergefahren auf, bringen Menschen das Schwimmen bei und bilden sie im Rettungsschwimmen aus. Zudem wachen mehr als 50.000 Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer jährlich 2,6 Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. Sie engagieren sich darüber hinaus in der örtlichen Gefahrenabwehr und bilden Einheiten der rund 80 DLRG Wasserrettungszüge für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Die DLRG zählt derzeit über 640.000 Mitglieder. Mehr als 1,3 Millionen Förderinnen und Förderer unterstützen die lebensrettende Arbeit mit Spenden. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.Pressekontakt:Martin HolzhauseLeiter DLRG PressestelleTelefon: 05723 955 442Mobil: 0162 175 12 04E-Mail: presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7044/6355251