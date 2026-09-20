Der deutsche Leitindex ging mit leichten Verlusten ins Wochenende. Ein robuster Wochenausklang wäre aus bullischer Sicht wünschenswert gewesen, doch mit 25.300 Punkten befindet sich der DAX noch immer in einer vergleichsweise komfortablen Ausgangslage.Nach den Turbulenzen in der abgelaufenen Handelswoche könnte dem DAX eine vergleichsweise ruhige Handelswoche ins Haus stehen. Zahlreiche Konjunkturdaten könnten zwar für frische Impulse sorgen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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