Umsatzschub zündet!: Rekordumsatz! Dieser Micro-Cap übertrifft nach acht Monaten bereits das gesamte Vorjahr

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Die Umsatzkurve zieht an: Juli bringt mit 522.000 USD einen neuen Firmenrekord, August folgt mit 403.000 USD. Nach acht Monaten ist das gesamte Vorjahr bereits geschlagen.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung: - Im Auftrag von TempraMed Technologies (WKN: A41JQU) -

Liebe Leserinnen und Leser,

erinnern Sie sich? Ende Juni hatten wir Ihnen ein kleines Medizintechnik-Unternehmen vorgestellt, das mit einem Kühlbehälter aus Raumfahrt-Material einen Markt erschließt, den kaum jemand auf dem Schirm hat: den sicheren Transport von Insulin und Abnehmspritzen durch die Patienten selbst. Unsere Kernbotschaft damals: 2026 soll das Durchbruchsjahr werden - das Jahr, in dem aus dem Start-up ein Unternehmen mit echten Umsätzen wird.

Seitdem sind knapp drei Monate vergangen. Und jetzt liefert TempraMed Technologies Ltd. (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) genau die Zahlen, auf die es ankommt: Der Juli war der umsatzstärkste Monat der Firmengeschichte. Der August der zweitstärkste. Und nach acht Monaten liegt der Umsatz 2026 bereits über dem gesamten Vorjahr. Für ein Unternehmen, das erst vor elf Monaten an die Börse gegangen ist, ist das der Moment, an dem sich eine Story von der Ankündigung zum Beleg wandelt.

Das Erstaunliche daran: Die Aktie schloss am 18. September 2026 bei 0,30 CAD. Das entspricht einem Börsenwert von nur rund 24 Mio. CAD - knapp 17 Mio. USD. Als wir das Unternehmen im Juni vorstellten, lag der Börsenwert noch bei rund 45 Mio. USD. Sprich: TempraMed wird an der Börse heute mit weniger als der Hälfte dessen bewertet, was es vor drei Monaten wert war - und meldet in genau diesem Moment die besten Umsatzmonate seiner Geschichte. Genau solche Konstellationen sind es, nach denen erfahrene Small-Cap-Anleger suchen. Ob daraus die Kursrakete im Herbst 2026 werden könnte, kann niemand versprechen. Aber die Zahlen, die es dafür bräuchte, liegen jetzt erstmals auf dem Tisch. Und die rechnen wir Ihnen in den nächsten Minuten vor.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung im Namen von TempraMed Technologies (WKN: A41JQU).

Das Wichtigste vorab in fünf Punkten:

Rekordmonat: Rund 522.000 USD Umsatz im Juli 2026 - der beste Monat der Firmengeschichte. Der August folgte mit rund 403.000 USD als zweitbester Monat.

Rund 522.000 USD Umsatz im Juli 2026 - der beste Monat der Firmengeschichte. Der August folgte mit rund 403.000 USD als zweitbester Monat. Vorjahr schon übertroffen: Rund 2,07 Mio. USD Umsatz von Januar bis August 2026 - mehr als die rund 1,8 Mio. USD des gesamten Jahres 2025. Das Management erwartet ein deutlich stärkeres drittes Quartal als im Vorjahr.

Rund 2,07 Mio. USD Umsatz von Januar bis August 2026 - mehr als die rund 1,8 Mio. USD des gesamten Jahres 2025. Das Management erwartet ein deutlich stärkeres drittes Quartal als im Vorjahr. Bewertung: Rund 24 Mio. CAD Börsenwert - auf Basis der Juli/August-Run-Rate nur noch etwa das 3,5-Fache des Jahresumsatzes (eigene Rechnung, siehe unten). Im Juni war es das 25-Fache.

Rund 24 Mio. CAD Börsenwert - auf Basis der Juli/August-Run-Rate nur noch etwa das 3,5-Fache des Jahresumsatzes (eigene Rechnung, siehe unten). Im Juni war es das 25-Fache. Die Pipeline ist gefüllt: Fünfjahresvertrag Saudi-Arabien mit fester Erstbestellung über 10.000 Stück, Vertrag und ausgelieferte Großbestellung in Panama, McKesson-Netz, US-Listing am OTCQB seit Juli.

Fünfjahresvertrag Saudi-Arabien mit fester Erstbestellung über 10.000 Stück, Vertrag und ausgelieferte Großbestellung in Panama, McKesson-Netz, US-Listing am OTCQB seit Juli. Der Megatrend beschleunigt: Laut Gallup nehmen inzwischen 11% aller US-Erwachsenen GLP-1-Abnehmspritzen - 2024 waren es 3%. Jede dieser Spritzen muss gekühlt werden.

Brandaktuell: 522.000 USD im Juli - der beste Monat der Firmengeschichte

Fangen wir mit der Meldung an, die alles andere in diesem Artikel in ein neues Licht rückt. Am 18. September 2026 hat TempraMed nachbörslich ein Umsatz-Update veröffentlicht - und zwar bewusst außerhalb des üblichen Berichtsrhythmus. CEO Ron Nagar begründet das so: Weil die nächsten regulären Zahlen erst im November anstehen, wolle man dem Markt schon jetzt Einblick in die aktuelle Umsatzentwicklung geben. Wenn ein Management freiwillig vorab Zahlen liefert, hat es in aller Regel einen Grund. Hier lautet er:

Juli 2026: rund 522.000 USD - der höchste Monatsumsatz, den TempraMed je erzielt hat.

- der höchste Monatsumsatz, den TempraMed je erzielt hat. August 2026: rund 403.000 USD - der zweithöchste Monatsumsatz der Firmengeschichte.

- der zweithöchste Monatsumsatz der Firmengeschichte. Januar bis August 2026: rund 2,07 Mio. USD - mehr als der gesamte Jahresumsatz 2025 von rund 1,8 Mio. USD.

Was diese Zahlen so bemerkenswert macht, zeigt ein einfacher Vergleich: 2025 setzte TempraMed im Durchschnitt rund 150.000 USD pro Monat um. In den ersten sechs Monaten 2026 waren es nach unserer Rechnung rund 190.000 USD pro Monat. Und dann kamen Juli und August - mit 522.000 und 403.000 USD. Der Juli allein entspricht damit dem 3,5-Fachen eines durchschnittlichen Monats des Vorjahres. Das ist kein Ausreißer nach oben, dem ein Ausreißer nach unten folgte. Das sind zwei Rekordmonate direkt hintereinander.

Die beiden besten Monate der Firmengeschichte kamen direkt hintereinander (Quelle: TempraMed; Durchschnittswerte eigene Berechnung aus den Unternehmensangaben)

Acht Monate, 2,07 Mio. USD: Das gesamte Vorjahr ist schon übertroffen

Der zweite Blick gilt dem Jahr als Ganzem. Nach acht Monaten steht TempraMed bei rund 2,07 Mio. USD Umsatz - und hat damit die rund 1,8 Mio. USD des kompletten Jahres 2025 bereits hinter sich gelassen. Es sind noch vier Monate übrig. Und das Management erwartet, dass das dritte Quartal "deutlich stärker" ausfällt als das dritte Quartal 2025. Ron Nagar spricht davon, dass TempraMed "in eine neue Phase kommerzieller Größenordnung" eintrete.

Wichtig zur Einordnung: Die Zahlen sind vorläufig und ungeprüft, die geprüften Quartalszahlen folgen im November. Und zwei starke Monate sind noch kein Jahr. Doch die Richtung ist eindeutig - und sie passt exakt zu dem, was das Management im Juni angekündigt hatte: die Umstellung vom reinen Online-Verkauf an Endkunden hin zu Krankenhäusern, Apotheken, Distributoren und Gesundheitssystemen. Nagar führt die Rekordmonate ausdrücklich auf "die ersten Auswirkungen" genau dieser Strategie zurück.

Nach acht Monaten liegt der Umsatz 2026 bereits über dem gesamten Vorjahr (Quelle: TempraMed, vorläufige und ungeprüfte Zahlen, eigene Grafikerstellung)

Warum das für ein Start-up der entscheidende Moment ist

Machen wir uns klar, worüber wir hier reden. TempraMed ist ein Start-up. Der Börsengang liegt gerade elf Monate zurück (Erstnotiz: 15. Oktober 2025). Gründer und CEO Ron Nagar hat das Unternehmen über Jahre aus eigener Tasche finanziert; das Management hält bis heute rund 65% der Aktien. Vier Jahre lang wurden die VIVI-Kühlbehälter in kleinem Maßstab produziert und fast ausschließlich online verkauft - über Amazon, Walmart, Walgreens und die eigene Website. Rund 150.000 Geräte gingen so über den Tisch. Das war die Phase, in der ein Start-up beweist, dass sein Produkt funktioniert und gekauft wird.

2025 folgte der Schritt, der den Umsatz zunächst bremste: Die Produktion wurde nach Florida ausgeweitet - in die Nähe eines zentralen Zulieferers - auf eine Kapazität von rund 1 Mio. Behältern pro Jahr. Laut Management entspricht das einem Umsatzpotenzial von rund 70 Mio. USD. Dieser Aufbau brauchte Zeit, und deshalb waren die Umsätze 2025 rückläufig: Man konnte schlicht nicht genug produzieren. Wer die Zahlen von 2025 als Maßstab nimmt, misst also ein Unternehmen im Aufbau.

Genau deshalb sind die Umsatzzahlen aus Juli und August 2026 so wichtig. Sie sind die ersten Monate, in denen die neue Produktion, die neuen Vertriebskanäle und die im Frühjahr geschlossenen Partnerschaften gleichzeitig wirken. Und das Ergebnis ist eine Verdreifachung des Monatsumsatzes gegenüber dem Vorjahresschnitt. Für ein Start-up ist das der Moment, an dem sich entscheidet, ob es eines bleibt - oder ob es zum Wachstumsunternehmen wird. TempraMed hat mit diesen Zahlen die erste Antwort gegeben.

Die Partnerliste von TempraMed aus der Unternehmenspräsentation (Quelle: TempraMed)

Rechnen wir nach: Umsatz-Run-Rate gegen 24 Mio. CAD Börsenwert

Jetzt zur Frage, die Anleger am meisten interessiert: Was ist das Unternehmen im Verhältnis zu diesen Umsätzen an der Börse wert? Die Rechnung ist einfach - und wir legen sie offen, damit Sie sie selbst nachvollziehen können. Es ist unsere Rechnung, keine Prognose des Unternehmens.

Börsenwert: rund 79,0 Mio. Aktien × 0,30 CAD = rund 24 Mio. CAD , umgerechnet knapp 17 Mio. USD.

rund 79,0 Mio. Aktien × 0,30 CAD = rund , umgerechnet knapp Run-Rate Juli/August: 522.000 + 403.000 USD = rund 925.000 USD in zwei Monaten. Auf zwölf Monate hochgerechnet: rund 5,5 Mio. USD .

522.000 + 403.000 USD = rund 925.000 USD in zwei Monaten. Auf zwölf Monate hochgerechnet: rund . Verhältnis Börsenwert zu Umsatz-Run-Rate: 19 Mio. USD ÷ 5,5 Mio. USD = rund das 3,5-Fache .

19 Mio. USD ÷ 5,5 Mio. USD = rund . Zum Vergleich im Juni: 45 Mio. USD Börsenwert ÷ 1,8 Mio. USD Umsatz 2025 = das 25-Fache.

Mit anderen Worten: Die Aktie hat sich seit Juni mehr als halbiert - während sich die Umsatz-Run-Rate verdreifacht hat. Beides zusammen hat das Bewertungsverhältnis um den Faktor sieben gedrückt. Sollte TempraMed das Tempo von Juli und August auch nur halten, würde das Unternehmen an der Börse derzeit mit dem etwa 3,5-Fachen seines Jahresumsatzes bewertet - bei Bruttomargen, die das Management mit rund 60% angibt. Für ein Medizintechnik-Unternehmen, das gerade erst in die Wachstumsphase eintritt, ist das ein Niveau, das man sonst eher bei stagnierenden Firmen sieht. Ob und wann der Markt das korrigiert, weiß niemand. Aber die Lücke ist jetzt mit Zahlen belegbar - nicht mehr nur mit Erwartungen.

Was jetzt kommen muss: Großaufträge - und warum die nächsten Wochen spannend und herausfordernd werden dürften

Denn eines ist klar: Eine solche Kapazität lässt sich mit Einzelverkäufen über Amazon nicht füllen. Selbst der Rekordmonat Juli mit 522.000 USD wäre dafür nur ein Anfang. Als Nächstes müssen Großaufträge folgen - Bestellungen von Distributoren, Apothekenketten, Versicherern und Gesundheitssystemen, die nicht einzelne Behälter, sondern Tausende auf einmal ordern. Genau dafür hat TempraMed im ersten Halbjahr die Grundlagen gelegt. Und genau diese Partnerschaften müssten jetzt, im zweiten Halbjahr, erheblich zum Umsatz beitragen:

Saudi-Arabien: Der im August unterzeichnete Fünfjahresvertrag sieht eine feste Erstbestellung über 10.000 Stück vor, die mit Vertragsunterzeichnung fällig wurde - und mindestens 3,8 Mio. USD über die Laufzeit. Die Auslieferung hängt noch an der saudischen Zulassung. Dieser Umsatz steht also noch bevor.

Der im August unterzeichnete Fünfjahresvertrag sieht eine vor, die mit Vertragsunterzeichnung fällig wurde - und mindestens 3,8 Mio. USD über die Laufzeit. Die Auslieferung hängt noch an der saudischen Zulassung. Dieser Umsatz steht also noch bevor. Panama: Die erste Großbestellung ist ausgeliefert, der Vertrieb in Kliniken und Apotheken läuft seit August an. Folgebestellungen wären die logische Konsequenz.

Die erste Großbestellung ist ausgeliefert, der Vertrieb in Kliniken und Apotheken läuft seit August an. Folgebestellungen wären die logische Konsequenz. McKesson: Das im Juni angekündigte B2B-Netz des 309-Milliarden-Konzerns ist ein Kanal, der erst anläuft. Bestellungen von Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen kommen dort nicht über Nacht - aber sie kommen in Serie, wenn sie kommen.

Das im Juni angekündigte B2B-Netz des 309-Milliarden-Konzerns ist ein Kanal, der erst anläuft. Bestellungen von Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen kommen dort nicht über Nacht - aber sie kommen in Serie, wenn sie kommen. Kuwait und Griechenland: Beide Absichtserklärungen sehen Mindestabnahmen im ersten Jahr vor; für Griechenland läuft das 90-Tage-Fenster für den definitiven Vertrag im vierten Quartal aus.

Beide Absichtserklärungen sehen Mindestabnahmen im ersten Jahr vor; für Griechenland läuft das 90-Tage-Fenster für den definitiven Vertrag im vierten Quartal aus. Stealth Health: Seit August werden die VIVI-Produkte über eine Telemedizin-Plattform in allen 50 US-Bundesstaaten empfohlen und vertrieben - direkt an GLP-1-, Hormon- und Peptid-Patienten.

Das ist die Logik, die sich aus diesen Zahlen ergibt: Wenn ein Unternehmen eine Produktion für ein Vielfaches seines heutigen Umsatzes bereitstehen hat,, dann muss jetzt die Phase folgen, in der aus Absichtserklärungen Verträge, aus Verträgen Bestellungen und aus Bestellungen Umsätze werden - und zwar in schneller Folge.

Für Aktionäre bedeutet das: Die kommenden Wochen dürften spannend werden. Herausfordernd für das Management, keine Frage. Aber vermutlich auch reich an Meldungen über Abschlüsse und Kooperationen, denn ohne genau diesen Newsflow bleibt die Kapazität ungenutzt. Der Juli hat gezeigt, was passiert, wenn der erste dieser Kanäle anspringt. Welche Umsätze aus den US-Kanälen - Versicherer, Apothekenketten, Distributoren - im dritten und vierten Quartal noch dazukommen, ist die Frage, die diese Aktie in den nächsten Wochen bewegen dürfte. Wir würden die Meldungen des Unternehmens sehr genau lesen.

Zur fairen Einordnung: Garantiert ist davon nichts - Bestellungen können sich verzögern, Zulassungen dauern, und eine Kapazitätsangabe ist noch kein Auftrag. Doch hält TempraMed das Tempo von Juli und August, wäre ein Jahresumsatz möglich, der das Vorjahr um ein Vielfaches übertrifft. Und der Markt bewertet das Unternehmen derzeit, als wäre nichts davon in Sicht.

Saudi-Arabien: Aus dem 3,1-Mio.-LOI wurde ein 3,8-Mio.-Vertrag - mit fester Erstbestellung über 10.000 Stück

Erinnern Sie sich an unseren Juni-Artikel? Damals hatten wir über eine Absichtserklärung für Saudi-Arabien berichtet: fünf Jahre, rund 3,1 Mio. USD Mindestabnahme - und den ausdrücklichen Hinweis, dass ein LOI noch kein Vertrag ist. Genau daran lassen sich Small Caps messen: Werden aus Ankündigungen Verträge? Bei TempraMed lautet die Antwort: Ja - und der Vertrag fiel größer aus als die Absichtserklärung.

Am 25. August meldete TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) den definitiven Fünfjahresvertrag für das Königreich: mindestens 3,8 Mio. USD an Mindestabnahmen mit jährlich steigenden Verpflichtungen, eine feste Erstbestellung über 10.000 Stück, 60% davon nach der saudischen Zulassung per Überweisung fällig, der Rest über ein Akkreditiv bankseitig abgesichert.

1.100 Apotheken, 97% der Bevölkerung: VIVI Cap wird Eigenmarke der größten Apothekenkette des Landes

Der eigentliche Clou steckt in der Struktur des Deals. VIVI Cap soll in Saudi-Arabien nicht als Fremdmarke um Regalplatz kämpfen, sondern als Eigenmarke (Private Label) von Nahdi verkauft werden - der größten Apothekenkette des Landes mit über 1.100 Filialen in mehr als 140 Städten, die nach eigenen Angaben 97% der saudischen Bevölkerung erreicht. Wer schon einmal ein Eigenmarken-Produkt bei dm oder Rossmann gekauft hat, weiß, was das bedeutet: Die Kette hat ein eigenes Interesse daran, dass sich das Produkt verkauft. Es wird beworben, es steht vorne im Regal, der Apotheker empfiehlt es.

Und der Markt könnte kaum besser passen: Saudi-Arabien zählt laut International Diabetes Federation rund 5,3 Mio. erwachsene Diabetiker (Prävalenz 23,1%), dazu kommen Sommertemperaturen jenseits der 45 Grad. Laut Grand View Research soll allein der saudische GLP-1-Markt von 348 Mio. USD (2025) auf rund 1,25 Mrd. USD im Jahr 2033 wachsen. Fairerweise: Der Verkaufsstart hängt noch an der Zulassung durch die saudische Gesundheitsbehörde SFDA. Da VIVI Cap bereits bei der US-Behörde FDA registriert ist, rechnet das Management mit einem Verfahren im üblichen Rahmen - garantiert ist es nicht.

Panama: Aus dem LOI wurde ein Vertrag - und die erste Großbestellung ist ausgeliefert

Das gleiche Muster - erst LOI, dann Vertrag, dann Bestellung - zeigt sich auch auf der anderen Seite des Atlantiks. Im März hatte TempraMed eine Absichtserklärung für Panama unterzeichnet. Am 18. August wurde daraus ein exklusiver Vertriebsvertrag mit dem Panamaer Medizinlogistiker TEM Consulting - und die erste Großbestellung war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeliefert. TEM beliefert unter anderem das staatliche Gesundheitssystem Panamas. Der Vertrieb in Kliniken und Apotheken läuft seither an.

Griechenland mit 20-Prozent-Wachstumsklausel, Kuwait, 4 Mio. Versicherte in Israel

Auch in Europa - bisher nur über die Benelux-Länder abgedeckt - tut sich etwas. Am 1. September meldete TempraMed eine Absichtserklärung mit CPO Greece für den exklusiven Vertrieb von VIVI Cap und VIVI Epi in Griechenland. Sie ist noch nicht bindend, enthält aber eine Klausel, die wir bemerkenswert finden: Um die Exklusivität zu behalten, muss der Partner seine Abnahme Jahr für Jahr um mindestens 20% steigern. Das Management verhandelt also nicht auf "Markteintritt", sondern auf Wachstum. Dazu kommt ein LOI für Kuwait (Juli), ebenfalls mit Mindestabnahmen im ersten Jahr.

Und ein Punkt, der für die Glaubwürdigkeit der Story entscheidend ist: Bestehende Partner verlängern. Maccabi Healthcare Services, Israels zweitgrößte Krankenkasse mit über 2,6 Mio. Mitgliedern, hat im August ihre Option gezogen und den Vertrag um ein weiteres Jahr zu unveränderten Konditionen verlängert. Im Juli kam Meuhedet hinzu, Israels drittgrößte Kasse mit über 1 Mio. Versicherten. Zusammen erreicht TempraMed damit rund 4 Mio. Versicherte in Israel - dem Land, in dem die VIVI-Technologie entwickelt wurde. Seit dem vierten Quartal 2025 hat TempraMed Vereinbarungen in Panama, Mexiko, Südkorea, der Türkei, Saudi-Arabien, Israel, Kuwait, Brasilien, Benelux und Griechenland geschlossen oder erneuert. Im Juni hatten wir geschrieben, das Unternehmen wolle von fünf auf zehn internationale Märkte verdoppeln. Diese Zahl ist erreicht.

Das versprochene US-Listing ist da: OTCQB und DTC seit dem 30. Juli

Im Juni hatten wir geschrieben, TempraMed wolle noch 2026 ein Listing am US-Freiverkehr realisieren. Auch das ist abgehakt: Seit dem 30. Juli handelt die Aktie am OTCQB Venture Market unter dem Kürzel TMPTF - und ist zugleich DTC-fähig, was die elektronische Abwicklung für US-Broker ermöglicht. Für ein Unternehmen, das den Großteil seiner Umsätze in den USA erzielt, ist das der logische Schritt: Die Aktionärsbasis soll dorthin, wo der Wert entsteht. Und für europäische Anleger bedeutet es: Wer heute an der CSE oder in Frankfurt kauft, positioniert sich, bevor die breite US-Anlegerschaft den Wert überhaupt handeln kann - und bevor die ersten Rekordumsätze dort die Runde machen.

Dazu passt die im August geschlossene Partnerschaft mit Stealth Health, einer Telemedizin-Plattform für Longevity und Präzisionsmedizin, die seit Januar in allen 50 US-Bundesstaaten aktiv ist. Deren Patienten bekommen genau die Medikamente verschrieben, für die VIVI gebaut wurde: GLP-1-Abnehmspritzen, Hormone, Peptide - allesamt temperaturempfindlich. CEO Nagar: "Ihre Patienten haben ein Problem, und wir haben eine Lösung - von der sie oft gar nicht wissen, dass es sie gibt."

11% der US-Erwachsenen spritzen GLP-1 - 2024 waren es noch 3%

Womit wir beim Megatrend wären, der diese Umsätze überhaupt erst möglich macht. Sie kennen die Namen: Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound. Was Sie vielleicht nicht kennen, ist das Tempo. Das Meinungsforschungsinstitut Gallup hat im Juli 2026 die aktuellen Zahlen veröffentlicht: 11% aller US-Erwachsenen nehmen derzeit ein GLP-1-Medikament zum Abnehmen. 2024 waren es 3%. Insgesamt haben bereits 15% der Amerikaner ein solches Präparat ausprobiert. Das ist keine Wachstumskurve mehr, das ist eine Wand.

Was das in Geld bedeutet, zeigt Eli Lilly: Allein im ersten Halbjahr 2026 setzte der Konzern mit Mounjaro und Zepbound 27,7 Mrd. USD um. Novo Nordisk legte mit Ozempic und Wegovy ähnliche Zahlen vor. Doch hier kommt der Punkt, der für TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) entscheidend ist: Jede einzelne dieser Spritzen ist temperaturempfindlich. Die Hersteller schreiben Kühlung vor; einmal angebrochen, darf ein Pen nur begrenzt bei Raumtemperatur bleiben und nie in die Hitze. Ein Autositz im Sommer, eine Handtasche am Strand, ein vergessener Pen im Rucksack - und die teure Spritze ist im Zweifel unwirksam. Jeder dieser Millionen neuen Patienten steht vor genau dem Problem, das VIVI löst. In den USA leben zudem über 38 Mio. Menschen mit Diabetes, weltweit nutzen nach Unternehmensangaben mehr als 160 Mio. Menschen regelmäßig temperaturempfindliche Medikamente. TempraMed beziffert den adressierbaren Markt auf rund 30 Mrd. USD.

Der Anteil der US-Erwachsenen, die GLP-1 zum Abnehmen nehmen, hat sich seit 2024 fast vervierfacht (Quelle: Gallup, Juli 2026)

Für Neueinsteiger: Was TempraMed eigentlich macht - in 60 Sekunden

Falls Sie unseren Juni-Artikel verpasst haben, hier das Wesentliche. TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) entwickelt und produziert VIVI, eine Familie von Kühlbehältern für Medikamente, die ohne Batterie, ohne Kühlakku und ohne Steckdose auskommen. Das Geheimnis ist ein Material aus der Raumfahrt, das Wärme aufnimmt, wenn es warm wird, und sie wieder abgibt, wenn es kühler wird - ein sich selbst regenerierender thermischer Puffer. Ein VIVI Cap passt in die Hosentasche, ist bei der US-Flugsicherheitsbehörde TSA zugelassen, bei der FDA registriert und hält laut Hersteller mindestens zehn Jahre.

Die Kühltechnologie der VIVI-Behälter (Quelle: TempraMed)

Vier Produkte sind auf dem Markt: VIVI Cap (Insulin-Pens, der Umsatzträger), VIVI Epi (Adrenalin-Autoinjektoren für Allergiker), VIVI Med (GLP-1-Spritzen, Ampullen, Biologika) und VIVI Cap Smart (mit App zur Therapiebegleitung). Rund 30% der Kunden kaufen laut Unternehmen ein zweites Gerät nach. Zehn erteilte Patente schützen die Technologie, weitere werden laufend angemeldet ("rolling patents"). Nach Unternehmensangaben gibt es derzeit keinen direkten Wettbewerber mit vergleichbarer passiver Kühltechnologie für Endkunden. Das unabhängige Validation Institute hat im Januar 2026 zudem das Spar-Modell von VIVI Cap für Krankenversicherer geprüft und zertifiziert - die Grundlage dafür, dass Versicherer das Produkt in ihre Programme aufnehmen.

Die vier VIVI-Produkte von TempraMed (Quelle: TempraMed)

Der zweite Hebel: Aus jedem Injektionsgerät kann ein vernetztes Gerät werden

Einen Aspekt sollte man dabei nicht übersehen, auch wenn er heute noch kaum Umsatz bringt. Mit VIVI Cap Smart verbindet TempraMed die Kühltechnologie mit einer App - und macht damit aus einem Insulin-Pen ein vernetztes, temperaturgeschütztes Gerät. Laut Unternehmen ist das der eigentliche strategische Kern der patentgeschützten Technologie: TempraMed könnte damit zu einer zentralen Datenquelle dafür werden, ob ein Medikament intakt geblieben ist und wann es angewendet wurde - und zwar im Endkundenmaßstab. Für die großen Anbieter digitaler Gesundheitsplattformen wären solche Daten hochinteressant. Ob und wie sich das monetarisieren lässt, ist heute offen - aber es zeigt, dass hinter den Kühlbehältern mehr steckt als ein Hardware-Verkauf.

VIVI Cap im Vergleich zu herkömmlichen Kühlpacks (Quelle: TempraMed)

Management hält 65%, Bruttomarge rund 60%, Kapazität für 70 Mio. USD - die Zahlen im Überblick

Hinter dem Unternehmen stehen Gründer und CEO Ron Nagar sowie Chairman Ilan Cohen, die zusammen rund die Hälfte der Aktien halten; das gesamte Management kommt auf rund 65%. Das ist eine im Small-Cap-Bereich außergewöhnlich hohe Insider-Quote - und bedeutet, dass das Management bei jeder Kursbewegung im selben Boot sitzt wie Sie.

Umsatz 2025: rund 1,8 Mio. USD - gedrückt durch die Vorbereitungen auf den Börsengang und den Ausbau der Produktion in Florida.

rund 1,8 Mio. USD - gedrückt durch die Vorbereitungen auf den Börsengang und den Ausbau der Produktion in Florida. Umsatz Januar-August 2026: rund 2,07 Mio. USD (vorläufig, ungeprüft) - Juli rund 522.000 USD, August rund 403.000 USD.

rund 2,07 Mio. USD (vorläufig, ungeprüft) - Juli rund 522.000 USD, August rund 403.000 USD. Bruttomarge: laut Management rund 60% - für einen Hardware-Hersteller außergewöhnlich hoch.

laut Management rund 60% - für einen Hardware-Hersteller außergewöhnlich hoch. Produktionskapazität: gemeinsam mit dem Zulieferer rund 1 Mio. Behälter pro Jahr, entsprechend rund 70 Mio. USD Umsatzpotenzial; auf 2 Mio. Stück erweiterbar.

gemeinsam mit dem Zulieferer rund 1 Mio. Behälter pro Jahr, entsprechend rund 70 Mio. USD Umsatzpotenzial; auf 2 Mio. Stück erweiterbar. Börsenwert: rund 24 Mio. CAD bzw. knapp 17 Mio. USD (Schlusskurs 0,30 CAD, am 18. September 2026; rund 79,0 Mio. ausgegebene Aktien, Stand 3. Juli 2026).

rund 24 Mio. CAD bzw. knapp 17 Mio. USD (Schlusskurs 0,30 CAD, am 18. September 2026; rund 79,0 Mio. ausgegebene Aktien, Stand 3. Juli 2026). Technologie: patentgeschützt - sie kann aus jedem Injektionsgerät ein vernetztes, temperaturgeschütztes Gerät machen und damit laut Unternehmen eine potenzielle Schlüsselquelle für Daten zu Medikamenten-Integrität und Anwendung im Endkundenmaßstab.

patentgeschützt - sie kann aus jedem Injektionsgerät ein vernetztes, temperaturgeschütztes Gerät machen und damit laut Unternehmen eine potenzielle Schlüsselquelle für Daten zu Medikamenten-Integrität und Anwendung im Endkundenmaßstab. Nächste Zahlen: laut Unternehmen im November.

Was bis Jahresende noch kommen könnte: Quartalszahlen, Saudi-Zulassung, VIVI Box

Für Small-Cap-Anleger zählt am Ende der Nachrichtenfluss. Und der dürfte nach allem, was das Unternehmen kommuniziert hat, nicht abreißen:

Die Zahlen zum dritten Quartal im November - sie werden zeigen, ob die Rekordmonate Juli und August der Auftakt waren oder der Höhepunkt. Saudi-Zulassung (SFDA) - danach wird die feste Erstbestellung über 10.000 Stück ausgeliefert und zu 60% bezahlt. Definitiver Vertrag in Griechenland - das 90-Tage-Fenster der Absichtserklärung läuft im vierten Quartal aus; dazu der Kuwait-Vertrag. Weitere Meldungen aus den US-Vertriebskanälen - Versicherer, Apotheken, Distributoren. Hier entscheidet sich, wie stark das vierte Quartal wird. VIVI Box: Das fünfte Produkt - der erste Behälter für mehrere Medikamente gleichzeitig, gedacht für Kliniken, Rettungsdienste und Patienten mit mehreren Präparaten - soll Ende 2026 auf den Markt kommen.

Könnte das die Kursrakete im Herbst 2026 werden?

Seien wir ehrlich: Niemand kann das versprechen, und wir tun es auch nicht. Micro-Caps wie TempraMed Technologies (WKN: A41JQU, ISIN: CA88024B1022) sind immer spekulativ, die Aktie ist marktenger als deutsche Standardwerte, zwei Rekordmonate sind noch kein Rekordjahr, und jede der genannten Vereinbarungen kann sich verzögern oder kleiner ausfallen als erhofft.

Aber betrachten wir nüchtern, was auf dem Tisch liegt: Ein Start-up, das elf Monate nach dem Börsengang den umsatzstärksten Monat seiner Geschichte meldet - und den zweitstärksten gleich hinterher. Das nach acht Monaten mehr umgesetzt hat als im gesamten Vorjahr. Das feste Bestellungen aus Saudi-Arabien in der Pipeline hat, ein US-Listing seit Juli und einen Megatrend im Rücken, der sich laut Gallup binnen zwei Jahren fast vervierfacht hat. Und das eine Produktion bereitstehen hat, die auf ein Vielfaches des heutigen Umsatzes ausgelegt ist - und damit selbst den Takt vorgibt, in dem jetzt Abschlüsse folgen müssten. Und die Aktie? Steht bei 0,30 CAD - das Unternehmen wird mit dem rund 3,5-Fachen seiner aktuellen Umsatz-Run-Rate bewertet, nach dem 25-Fachen im Juni.

Ob und wann sich eine solche Lücke zwischen Zahlen und Bewertung schließt, weiß niemand - manchmal dauert es Monate, manchmal reicht eine einzige Meldung. Was wir sagen können: Wer sich mit TempraMed beschäftigen möchte, sollte sich unserer Meinung nach jetzt ein eigenes Bild machen - solange die Aktie noch kaum jemand kennt, und nicht erst, wenn die Quartalszahlen im November die Rekordmonate bestätigen und US-Anleger den Wert über das OTCQB entdeckt haben.

Besuchen Sie die Webseite von TempraMed Technologies und werfen Sie einen Blick in die Sedar+-Filings, um sich Ihr eigenes Bild zu machen.

Mit spekulativen Grüßen

Ihre

Hotstock Investor Redaktion

DISCLAIMER UND PFLICHTANGABEN

1. Herausgeber, Verfasser und Charakter der Veröffentlichung

Dieser Werbeartikel über TempraMed Technologies Ltd. wurde vom Direktor der Orange Unicorn Ltd. am 20. September 2026 um 9 Uhr erstellt. Zeitpunkt der ersten Verbreitung: 20. September 2026, 10:00 Uhr.

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2. Vergütung und Auftraggeber

Für die werbliche Berichterstattung über die TempraMed Technologies Ltd. wurden Herausgeber, Verfasser und Vermittler entgeltlich bar vergütet.

Auftraggeber und Zahlender ist TempraMed Technologies Ltd. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich vom werbenden Unternehmen und nicht von Seiten Dritter. Die Vergütung ist erfolgsunabhängig und nicht an die Kursentwicklung des besprochenen Wertpapiers gekoppelt.

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Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

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Die nachfolgenden Angaben werden in konkreten Zahlen offengelegt, damit der Leser das tatsächliche Ausmaß des wirtschaftlichen Eigeninteresses der Beteiligten erkennen kann.

Der Herausgeber Orange Unicorn Ltd. hält zum Stand 20. September 2026, 9:00 Uhr insgesamt 0 Aktien der TempraMed Technologies Ltd. Dies entspricht auf Grundlage der 79.006.497 zum 3. Juli 2026 ausgegebenen Aktien einem Anteil von rund 0% des ausgegebenen Aktienkapitals.

Ein weiterer Vermittler hält zum Stand 20. September 2026, 9:00 Uhr 200.000 Restricted Share Units (RSU) der TempraMed Technologies Ltd. Bei vollständiger Ausübung erhöhte sich seine Position auf 200.000 Aktien, was - bei entsprechend erhöhtem Grundkapital - einem Anteil von rund 0,25% entspräche.

Soweit Herausgeber, Verfasser oder Vermittler Aktien des beworbenen Unternehmens halten, können sie diese - vorbehaltlich gesetzlicher, vertraglicher und interner Handelsbeschränkungen - auch nach dieser Veröffentlichung ganz oder teilweise veräußern und dadurch von einer erhöhten Handelsliquidität oder höheren Kursen profitieren. Die Verbote des Insiderhandels und der Marktmanipulation bleiben unberührt.

Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Sofern Herausgeber, Vermittler und Verfasser oder Vermittler Aktienpositionen an den beworbenen Unternehmen halten, haben diese allerdings zugesichert innerhalb von 4 Wochen nach Veröffentlichung (Datum und Uhrzeit siehe unter Punkt 1) dieser Werbeveröffentlichung keine Aktienpositionen zu verkaufen oder Warrants auszuüben.

Die individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers, der Verfasser und der Vermittler sowie zur Vergütung durch das mit der Veröffentlichung im Zusammenhang stehende Unternehmen oder durch Dritte wird zu Beginn der jeweiligen Veröffentlichung klar und hervorgehoben ausgewiesen.

Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf den genannten Stichtag. Vor jeder erneuten oder aktualisierten Verbreitung wird geprüft, ob die Angaben weiterhin richtig und vollständig sind; bei wesentlichen Änderungen wird eine aktualisierte Fassung dieses Disclaimers bereitgestellt.

4. Keine individuelle Anlageberatung

Sämtliche Veröffentlichungen - also Berichte, Darstellungen, Mitteilungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") - stellen keine auf die persönlichen Verhältnisse des Lesers bezogene Anlageberatung und keine Anlagevermittlung dar. Sie können aufgrund ihres konkreten Inhalts jedoch eine Anlageempfehlung im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung darstellen; die hierfür geltenden Transparenz- und Offenlegungspflichten bleiben unberührt. Sie geben die Meinung des Herausgebers beziehungsweise der für ihn tätigen Verfasser wieder.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Anlage- beziehungsweise Investitionsberater. Es wird ausschließlich eine Marketing- und Werbedienstleistung erbracht; eine Einbindung in das Management oder in Geschäftsentscheidungen des besprochenen Unternehmens besteht nicht.

5. Risikohinweis

Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente - Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere und vergleichbare Instrumente (zusammen "Finanzinstrumente") - ist mit Chancen, aber auch mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden. Dies gilt in besonderem Maße für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Kauf- und Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko und sollte vor einer Anlageentscheidung eine eigene Prüfung sowie gegebenenfalls eine unabhängige Beratung vornehmen.

6. Kursangaben, Quellen und Aktualisierung

Die in den Veröffentlichungen angegebenen Preise und Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Datum, Uhrzeit und Handelsplatz des jeweils verwendeten Kurses werden in der jeweiligen Veröffentlichung angegeben.

Alle Informationen und Daten stammen aus Quellen, die der Herausgeber beziehungsweise der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Herausgeber und Verfasser haben größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch und nachvollziehbar sind. Tatsachen werden von Einschätzungen, Prognosen und Meinungen klar getrennt. Die wesentlichen Informationsquellen sowie bei Prognosen und Kurszielen die wesentlichen Annahmen und Bewertungsmethoden werden in der jeweiligen Veröffentlichung konkret bezeichnet.

Eine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität wird, soweit gesetzlich zulässig, nicht übernommen. Für abgeschlossene Veröffentlichungen besteht keine laufende Aktualisierungspflicht. Vor jeder erneuten oder aktualisierten Verbreitung wird geprüft, ob die Angaben weiterhin aktuell, richtig und vollständig sind.

7. Einsatz künstlicher Intelligenz

Bei der Erstellung dieser Veröffentlichung können Systeme der künstlichen Intelligenz unterstützend eingesetzt worden sein, etwa zur Recherche, Strukturierung, sprachlichen Überarbeitung oder Übersetzung von Textbestandteilen.

Sämtliche Textinhalte werden vor der Veröffentlichung durch den Verfasser inhaltlich geprüft. Der Herausgeber übernimmt die redaktionelle Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte. Eine ungeprüfte Veröffentlichung vollständig maschinell erzeugter Texte findet nicht statt. Bild- und Grafikelemente dieser Veröffentlichung - insbesondere Titel- und Teaserbilder, Symbolbilder sowie schematische Darstellungen - können ganz oder teilweise mit Hilfe künstlicher Intelligenz erzeugt oder bearbeitet worden sein. KI-generierte oder -bearbeitete Bild- und Grafikelemente werden unmittelbar als solche gekennzeichnet. Solche Elemente dienen ausschließlich der Illustration. Sie zeigen keine realen Betriebsstätten, Projektgebiete, Anlagen, Bohrkerne, Produkte oder Personen des besprochenen Unternehmens und lassen keine Rückschlüsse auf dessen tatsächliche Vermögenswerte oder deren Zustand zu. Maßgeblich sind allein die vom besprochenen Unternehmen veröffentlichten Angaben und Originalunterlagen.

Charts, Kursdarstellungen und Tabellen mit Unternehmens- oder Marktdaten beruhen auf den in Ziffer 6 genannten Quellen und werden nicht durch KI generiert.

8. Haftungsausschluss

Die Haftung des Herausgebers und der Verfasser richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Herausgeber und Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs der besprochenen Finanzinstrumente Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden.

9. Inhalte Dritter

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in Chats, Kommentaren und Foren, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder. Der Herausgeber übernimmt insoweit keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität dieser Informationen.

10. Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Beiträge und Artikel liegen beim Herausgeber beziehungsweise beim jeweiligen Autor. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers beziehungsweise des jeweiligen Autors zulässig.

Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt; eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Herausgebers.

11. Verbreitungsbeschränkungen

Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada, Großbritannien, Japan oder Australien beziehungsweise an Personen mit Wohnsitz oder Sitz in diesen Staaten übermittelt oder dort verbreitet werden. Die Veröffentlichungen richten sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

12. Impressum

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Soweit journalistisch-redaktionell gestaltete Inhalte angeboten werden, verantwortlich gemäß § 18 Abs. 2 MStV: Frank Fladenhofer

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