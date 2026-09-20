DAX: Leicht Bärisch! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 39 - 2026)

Die DAX Prognose für die neue Handelswoche deutet nach den jüngsten Zinsschritten der US-Notenbank Fed auf eine vorerst verhaltene Marktentwicklung mit einer übergeordneten Tendenz von seitwärts bis abwärts hin.

Während angehobene deutsche Konjunkturprognosen (der BDI rechnet nun mit 1,0 - BIP-Wachstum) eine fundamentale Stütze bieten, drücken die Fed-Zinsanhebung auf 3,75-4,00 - und die geopolitischen Risiken auf die Stimmung der Anleger. Für den DAX gilt aktuell aus charttechnischer Sicht: Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über der 50-Tage-Linie (SMA50 bei 25.771 Punkten) hellt das Bild wieder auf, während auf der Unterseite die Marke von 25.101 Punkten im Fokus der Bären steht.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Erwartete DAX-Tendenz: Leicht bärisch bis seitwärts. Die Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario liegt laut Setup bei 55 % , für das Bull-Szenario bei 45 % .

Makro-Umfeld: Die US-Notenbank hebt den Leitzins überraschend deutlich auf 3,75 bis 4,00 - an und hält sich weitere Zinsanhebungen bis Ende 2026 offen. Zeitgleich hellen sich die deutschen Wachstumsaussichten spürbar auf.

Charttechnische Einordnung: Im Daily zeigt sich der DAX neutral unter der SMA50, im 4h-Chart ist der Trend bärisch geprägt (unter SMA20 und SMA50).

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