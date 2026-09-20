Unterföhring (ots) -
Erst die Männer, dann die Frauen oder umgekehrt? In der 22. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" heißt es: Und jetzt alle zusammen! Zum Drehstart in München begrüßt Weltstar Heidi Klum alle Models, die sie im Vorfeld für ihre ProSieben-Show ausgewählt hat. Zusammen startet die große GNTM-Reise in der bayrischen Hauptstadt. Wer nimmt die Herausforderungen an? Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2027?
Heidi Klum: "Neue Staffel, neue Models, neue Geschichten - und natürlich jede Menge Herausforderungen! Ich freue mich, dass es nun endlich losgeht. Vor uns liegt eine aufregende Reise mit vielen Überraschungen. Ich bin gespannt, welche Models mich in dieser Staffel ganz besonders überraschen werden."
"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum": Ab Frühjahr 2027 auf ProSieben.
Pressekontakt:
Tina Land
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192
email: tina.land@seven.one
Photo Production & Editing
Susanne Karl-Metzger
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173
email: susanne.karl@seven.one
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6355349
Erst die Männer, dann die Frauen oder umgekehrt? In der 22. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" heißt es: Und jetzt alle zusammen! Zum Drehstart in München begrüßt Weltstar Heidi Klum alle Models, die sie im Vorfeld für ihre ProSieben-Show ausgewählt hat. Zusammen startet die große GNTM-Reise in der bayrischen Hauptstadt. Wer nimmt die Herausforderungen an? Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2027?
Heidi Klum: "Neue Staffel, neue Models, neue Geschichten - und natürlich jede Menge Herausforderungen! Ich freue mich, dass es nun endlich losgeht. Vor uns liegt eine aufregende Reise mit vielen Überraschungen. Ich bin gespannt, welche Models mich in dieser Staffel ganz besonders überraschen werden."
"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum": Ab Frühjahr 2027 auf ProSieben.
Pressekontakt:
Tina Land
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192
email: tina.land@seven.one
Photo Production & Editing
Susanne Karl-Metzger
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173
email: susanne.karl@seven.one
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6355349
© 2026 news aktuell