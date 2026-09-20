720 km Reichweite, verbesserte Aerodynamik, neue Zellchemie und immer höhere Ladeleistungen: MAN treibt die technische Entwicklung seiner E-Trucks weiter voran. Doch für Entwicklungsvorstand Dr. Frederik Zohm entscheidet nicht der größte einzelne Leistungswert über den Erfolg eines Elektro-Lkw. Im Gespräch mit electrive auf der IAA Transportation 2026 stellt er vielmehr den konkreten Einsatzfall und die Wirtschaftlichkeit in den Mittelpunkt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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