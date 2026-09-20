Neunkirchen (Siegerland) (ots) -Die Bewerbungsphase ist beendet, jetzt geht "MeinVerein des Jahres 2026" in die entscheidende Phase. Insgesamt 3.693 Vereine haben sich für den Community-Award zur Wahl gestellt. Gleichzeitig wurden 1.396 Projekte für die Projekt-Awards in den Kategorien Gesellschaft, Digitalisierung und Umweltschutz eingereicht.Damit setzt sich die starke Resonanz auf den Ehrenamtspreis von WISO MeinVerein auch 2026 fort. Hinter den Zahlen stehen tausende Engagierte und Projekte aus ganz Deutschland, die zeigen, wie vielfältig Vereinsarbeit ist - und wie viel gesellschaftliche Wirkung durch ehrenamtliches Engagement vor Ort entsteht.Nun laufen zwei Entscheidungen parallel: Bei den Projekt-Awards bewertet die Fachjury die eingereichten Projekte. Beim Community-Award entscheiden dagegen die Menschen selbst, welche Vereine ausgezeichnet werden.Rund 20.000 Stimmen - jeden TagDas öffentliche Voting ist bereits in vollem Gang - und die Resonanz ist groß. Aktuell werden rund 20.000 Stimmen pro Tag abgegeben."Mich beeindruckt besonders, was jetzt rund um die teilnehmenden Vereine passiert. Mitglieder, Familien, Freunde und ganze lokale Gemeinschaften mobilisieren sich und unterstützen ihren Verein. 20.000 Stimmen am Tag zeigen eindrucksvoll, wie viele Menschen sich mit ihren Vereinen verbunden fühlen. Genau diese Gemeinschaft möchten wir mit MeinVerein des Jahres sichtbar machen", sagt Nora Hiesch, verantwortlich für WISO MeinVerein bei Buhl.Beim Community-Award kann jede Person einmal täglich für beliebig viele Vereine abstimmen - pro Verein jedoch höchstens einmal am Tag.Auf die erfolgreichsten Vereine warten attraktive Geld- und Sachpreise: Der 1. Platz erhält 3.000 Euro, der 2. Platz 2.000 Euro und der 3. Platz 1.000 Euro. Die Plätze vier bis zehn erhalten jeweils 500 Euro, die Plätze elf bis 50 werden mit Sachpreisen ausgezeichnet.Vereine aus der eigenen Region entdecken und unterstützenAlle 3.693 teilnehmenden Vereine können online eingesehen werden. Über die Suche lassen sich gezielt Vereine aus der eigenen Region finden und unterstützen.Das macht das Voting auch für regionale Medien interessant: Redaktionen können gezielt recherchieren, welche Vereine aus ihrem Verbreitungsgebiet teilnehmen, und deren Weg durch die Votingphase begleiten.Alle teilnehmenden Vereine und das Voting: hier (https://web.meinverein.de/search?text=)Fairness steht beim Voting an erster StelleDamit der Community-Award die tatsächliche Unterstützung der Vereine widerspiegelt, wird das Abstimmungsverhalten fortlaufend überprüft. Auffälligkeiten werden von WISO MeinVerein sorgfältig analysiert.Bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen behält sich WISO MeinVerein vor, auffällige beziehungsweise unzulässige Stimmen aus der Wertung zu nehmen. Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen kann gemäß den Teilnahmebedingungen auch ein Ausschluss vom Wettbewerb erfolgen.Damit soll ein möglichst fairer Wettbewerb für alle teilnehmenden Vereine sichergestellt werden.1.396 Projekte werden von der Jury bewertetParallel zum Community-Voting läuft bereits die Bewertung der 1.396 Einreichungen für die Projekt-Awards.Ausgezeichnet werden Projekte in den drei Kategorien Gesellschaft, Digitalisierung und Umweltschutz. Pro Kategorie warten auf die Gewinner:1. Platz: 10.000 Euro2. Platz: 3.000 Euro3. Platz: 1.000 EuroIm Mittelpunkt der Bewertung stehen die Wirkung der Projekte und die Frage, welchen konkreten Beitrag sie für ihre Zielgruppen, ihr Umfeld und die Gesellschaft leisten.Gewinner stehen im Oktober fest - verkündet wird erst im VolksparkstadionBis Ebde Oktober werden die Entscheidungen aus Jurybewertung und Community-Voting feststehen. Wer welchen Platz belegt, bleibt jedoch bis zur feierlichen Preisverleihung geheim.Am 18. November 2026 kommen die ausgezeichneten Vereine, Partner, Jury und Gäste im Hamburger Volksparkstadion zusammen. Dort werden die Gewinner und Platzierungen von "MeinVerein des Jahres 2026" offiziell bekannt gegeben und gemeinsam gefeiert.Einladung an PressevertreterWISO MeinVerein lädt interessierte Presse- und Medienvertreter ausdrücklich zur Preisverleihung am 18. November im Hamburger Volksparkstadion ein.Neben der Bekanntgabe der Gewinner bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, mit ausgezeichneten Vereinen, Verantwortlichen des Wettbewerbs sowie weiteren Akteuren aus der Vereins- und Engagementlandschaft persönlich ins Gespräch zu kommen.Eine vorherige Akkreditierung ist erforderlich.Presseanmeldung: presse@meinverein.deWeitere Informationen zu MeinVerein des Jahres 2026: www.meinverein.de/mvdjÜber WISO MeinVereinWISO MeinVerein unterstützt Vereine bei der Digitalisierung ihrer täglichen Vereinsarbeit. Die Software bündelt zentrale Aufgaben wie Mitgliederverwaltung, Finanzen, Kommunikation und Organisation und hilft damit, administrative Prozesse zu vereinfachen und mehr Zeit für das eigentliche Vereinsleben zu schaffen. Neben der Software unterstützt WISO MeinVerein Vereine in ganz Deutschland kostenlos und praxisnah mit dem MeinVerein Magazin sowie dem jährlichen Ehrenamtspreis MeinVerein des Jahres.Pressekontakt:Nora HieschE-Mail: presse@meinverein.deWeb: www.meinverein.de/mvdjOriginal-Content von: WISO MeinVerein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181035/6355361