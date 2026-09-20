Völklingen (ots) -Im Stadtbezirk Bielefeld-Brackwede wurde am Samstag, 19. September 2026, der achte Globus Baumarkt in Nordrhein-Westfalen am ehemaligen Hellweg-Standort am Südring 100 eröffnet. Nach sechs Monaten Umbau unter Marktleiter Alexander Ulbrich ist der Globus Baumarkt Bielefeld fertiggestellt und präsentiert sich modern, offen und übersichtlich. Für die Kunden sind über 80 Mitarbeiter im Einsatz.Im Zuge der Neugestaltung wurde ein neuer Markteingang geschaffen und die Außenanlage teilweise umgestaltet, unter anderem die Einfahrt und der Kundenparkplatz mit rund 300 Stellplätzen. Bei einer Gesamtlänge von 175 Metern hat der Globus Baumarkt Bielefeld eine Verkaufsfläche von über 12000 Quadratmetern inklusive einem großzügigen Gartencenter. Ein zentraler, breiter Mittelgang verbindet die verschiedenen Abteilungen und gut sichtbare Abteilungsinformationen sowie ein durchdachtes Kundenleitsystem sorgen für eine intuitive Wegführung durch den barrierefreien Markt.Ob für Heimwerker oder Profis, ob von renommierten Herstellern oder den Eigenmarken Primaster und TrendLine: Mit einer attraktiven Warenpräsentation und einem breiten Sortiment von mehr als 60000 Artikeln rund um Wohnen, Bauen und Garten bietet der Globus Baumarkt Bielefeld seinen Kunden ein inspirierendes und erstklassiges Einkaufserlebnis. Neben den Bereichen Holz-Bauelemente, Werkzeug-Eisenwaren, Fliesen-Baustoffe und Sanitär umfasst das Sortiment auch Auto- und Fahrradzubehör, Tierbedarf und Angel-Equipment. Für die eigenen vier Wände gibt es in der Deko- und Bastelabteilung, beim Farbmisch-Center sowie bei Lampen und Elektro eine vielfältige Auswahl. Zudem finden Kunden im großzügigen Bereich Garten und Freizeit alles rund um Pflanzen, Gartenmöbel und Grills.Ergänzt wird die große Sortimentsauswahl durch zahlreiche Services. Bei der Realisierung von Bau- und Renovierungsprojekten unterstützen ein Zuschnitt-Center für Holz, Platten und Fensterbänke, ein Anhängerverleih, ein Lieferservice sowie eine Maschinenvermietung von Rentas. Kundenorientiert sind auch die acht Schnellkassen, an denen jederzeit Mitarbeiter bereitstehen, die gerne beim Scannen behilflich sind oder auf Wunsch den Kassiervorgang für die Kunden komplett übernehmen. Für Gewerbekunden gibt es die Möglichkeit auf Rechnung zu kaufen.Als Pionier in der Baumarktbranche bietet Globus Baumarkt auch am neuen Standort Bielefeld einen praktischen 24/7 Gasflaschenautomat im Außenbereich an. Ob für Campingausflüge, handwerkliche Arbeiten oder spontane Grillabende, hier können Kunden eigenständig rund um die Uhr, unabhängig von Geschäftszeiten, Gasflaschen kaufen und tauschen, auch sonntags.Erich Huwer, Sprecher der Geschäftsführung von Globus Baumarkt, bringt es auf den Punkt: "Unsere Stärke liegt in dem, was für unsere Kunden wirklich zählt: attraktive Preise, verlässliche Garantien, engagierte Mitarbeiter und höchste Kundenzufriedenheit. Dafür stehen insbesondere unsere siebenjährige Händler-Garantie auf viele Artikel und unsere Bestpreis-Garantie. Unser Anspruch ist einfach: Wir wollen unseren Kunden ein starker und fairer Partner sein."Weitere Informationen unter www.globus-baumarkt.de/info/markt/bielefeld und www.globus-baumarkt.de/info/service/garantienÜber Globus BaumarktDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 91 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der jüngsten "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.Auch im Kundenmonitor Deutschland 2026 der ServiceBarometer AG erreicht Globus Baumarkt in vielen Leistungsfaktoren den ersten Platz, darunter "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt", "Vorrätigkeit der gewünschten Produkte", "Qualität der angebotenen Waren und Produkte", "Fachliche Beratung", "Legt großen Wert auf Nachhaltigkeit" und "Wertschätzung" gegenüber den Kunden.Zudem gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2026 das Unternehmen zum fünften Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Baumarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/40000165