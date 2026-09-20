Ethereum Kurs nach Fed-Zinserhöhung: Warum 520 Millionen Dollar aus ETFs fließen, während ein Presale explodiert

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Die US-Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, die erste Erhöhung seit drei Jahren. Innerhalb von zwei Tagen flossen daraufhin 1,11 Milliarden Dollar aus Bitcoin- und Ethereum-ETFs ab, ein Signal das den gesamten Kryptomarkt traf. Der Ethereum Kurs fiel kurzzeitig unter 2.400 Dollar, bevor Käufer zurückkehrten. Gleichzeitig scheiterte der CLARITY Act im Senat, und trotzdem fließt frisches Kapital in einen Presale mit 10,38 Millionen Dollar Zufluss. Was sagt das über die Richtung des Marktes?

Ethereum Kurs unter Druck: Fed-Zinserhöhung trifft auf ETF-Abflüsse und CLARITY-Act-Scheitern

Die Federal Reserve erhöhte am 16. September den Leitzins einstimmig um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent, die erste Anhebung seit 2023. Die Mehrheit der FOMC-Mitglieder erwartet vor Jahresende mindestens eine weitere Erhöhung. Einen Tag zuvor war der CLARITY Act im US-Senat mit 49 zu 50 Stimmen gescheitert. Der Gesetzentwurf hätte erstmals einen regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte geschaffen. Demokraten nannten offene Ethikfragen als Hauptgrund, drei Republikaner stimmten ebenfalls dagegen.

Die Folgen trafen ETH direkt und messbar. Laut Benzinga verloren Spot-Ether-ETFs am 16. September 224 Millionen Dollar, der größte Tagesabfluss seit Januar 2026. BlackRocks ETHA verlor allein 110 Millionen Dollar, Fidelitys FETH 55 Millionen. Bitcoin-ETFs gaben im selben Zeitraum 746 Millionen Dollar ab, was den kombinierten Abfluss innerhalb von nur zwei Tagen auf 1,11 Milliarden Dollar brachte.

Laut CryptoTimes liegt der RSI aktuell bei 53 und deutet auf Konsolidierung hin. ETH notiert bei rund 2.628 Dollar und bleibt 47 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Mit dem Glamsterdam-Upgrade peilt Ethereum das nächste Netzwerk-Update für Q4 2026 an, der Sepolia-Test beginnt laut CoinCodex am 6. Oktober. Doch bei einer Marktkapitalisierung von 320 Milliarden Dollar wäre der Weg auf 2.950 Dollar ein Zuwachs von 12 Prozent über Wochen. Die institutionellen Abflüsse zeigen, wohin das schnelle Kapital bereits gewandert ist.

Pepeto: Wohin das schnellste Kapital gerade fließt

Während ETH Händler darüber debattieren lässt, was sie halten sollen, entstehen die Einstiege, an die sich Anleger tatsächlich erinnern, immer vor der breiten Debatte. Das erklärt, warum sich die Aufmerksamkeit der frühesten Wallets auf einen Presale richtet, der Runde für Runde an Geschwindigkeit gewinnt und parallel zu den ETF-Abflüssen wächst.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale von Pepeto geflossen, bei einem Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar, weil das Projekt funktionierende Börseninfrastruktur liefert und kein bloßes Versprechen auf zukünftige Entwicklung. Die gebührenfreie Swap-Engine von Pepeto führt Trades über jede Blockchain aus, ohne einen Cent einzubehalten, sodass das Kapital, das in einen Trade einfließt, auch exakt das Kapital ist, das am Ende wieder herauskommt.

Diese Engine speist direkt in PepetoAI, einen Risiko-Scanner, der jede Position von Einstieg bis Ausstieg bewertet, bevor sie live geht. Die Kombination bedeutet, dass das Kapital eines Händlers geschützt bleibt, während das Werkzeug gleichzeitig anzeigt, ob der Trade das eingegangene Risiko rechtfertigt.

Ein Audit von SolidProof sichert das gesamte Angebot von 420 Billionen Token ab, wobei die Prüfungsgesellschaft den vollständigen Code des Projekts vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert hat, um die Integrität der eingesetzten Mittel sicherzustellen. Ein ehemaliger Binance-Experte baut den Weg zur Börsennotierung des Tokens auf. Die Person, die den ursprünglichen Pepe-Coin entwickelt hat, leitet das gesamte Projekt von der technischen Architektur bis zur Markteinführung.

Die Einstiegsgeschwindigkeit steigt mit jeder Runde und verrät etwas, das der ETH-Chart nicht zeigen kann, nämlich dass das kluge Geld sich bereits positioniert hat. Wer den Pepeto-Presale erkunden möchte, sollte dies tun, solange der Einstieg noch am Anfang steht und der Presale-Preis gilt.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt einen Vermögenswert, der von 0,31 Dollar beim ICO auf fast 5.000 Dollar stieg, doch bei 320 Milliarden Marktkapitalisierung sind die schnellen Vervielfachungen vorbei. Pepeto steht am Anfang dieser Kurve, wo die Börsennotierung jeden Presale-Einstieg in eine Live-Marktposition umwandelt. SHIB zeigte bei 0,00000000008 Dollar dasselbe Verhältnis zwischen Einstieg und Marktwert, bevor es auf 0,00008 Dollar stieg. Der Abstand zwischen Presale-Preis und Listing ist jetzt am größten, die Runden füllen sich schneller, und die Börsennotierung rückt näher. Wer diesen Abstand für sich nutzen will, findet den Einstieg jetzt noch zum Ausgangspreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was beeinflusst den Ethereum Kurs im September 2026?

Die Fed-Zinserhöhung um 25 Basispunkte, das Scheitern des CLARITY Acts und ETF-Abflüsse von über 365 Millionen Dollar prägen den Kurs. Das Glamsterdam-Upgrade könnte im vierten Quartal einen positiven Impuls setzen.

Was macht Pepeto als Presale besonders?

Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bietet eine gebührenfreie Swap-Engine und ist von SolidProof geprüft. Der Presale-Preis liegt weit unter dem erwarteten Listing-Preis, was frühen Käufern ein großes Renditepotenzial eröffnet. Weitere Details auf der offiziellen Pepeto-Website.