München (ots) -Die Checker treffen, einmal selbst Reporter sein oder gar einen eigenen Song aufnehmen: Im Rahmen des Schwerpunkts BayernsKinder erfüllt der BR Herzenswünsche von Kindern. Vom 18. bis 27. November geht es außerdem in allen BR-Programmen verstärkt um das, was Kinder bewegt und darum, wie sie auf die Welt blicken. Höhepunkt und Abschluss ist die ARD-Kinderradionacht am 27.11., begleitet von BR-Veranstaltungen in München und Nürnberg. Unterstützt wird BayernsKinder von Tobi Krell, Rea Garvey, Alvaro Soler u.v.m.Der BR erfüllt KinderträumeIn einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen möchte der BR gerade auch den Kindern zuhören und ihre Stimmen sichtbar machen. BayernsKinder steht für Teilhabe, Fantasie und Mut: Die Aktion gibt Raum für ihre Ideen, Wünsche und Visionen und zeigt, was sie bewegt und wie sie die Zukunft mitgestalten möchten. Für BayernsKinder haben sich BR-Redaktionen, BR-Publikumslieblinge sowie Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Gesellschaft zusammengeschlossen, um Kindern "unbezahlbare Wünsche" zu erfüllen: Erlebnisse und Begegnungen, die sich nicht mit Geld kaufen lassen. Zu den Unterstützern zählen unter anderem Rea Garvey, Alvaro Soler, Felix Neureuther, Tobi Krell, Julian Jannsen und der FC Bayern. Vom 20. September bis 18. Oktober können Drei- bis 13-Jährige auf br.de/kinder ihre Herzenswünsche einreichen oder sich direkt für eine der zahlreichen angebotenen Aktionen bewerben.Einmal die beliebten Checker Tobi und Julian in ihrer Checkerbude besuchen, selbst als Kinderreporter auf der Jagd nach einer Story unterwegs sein, exklusiv hinter die Kulissen von Bayern 3 oder des BR Fernsehens blicken, mit Felix Neureuther sporteln, Superstars wie Rea Garvey oder Alvaro Soler treffen oder sogar einen eigenen Song aufnehmen - all das und noch viel mehr macht der BR im Rahmen von BayernsKinder möglich. Eine Mädchenfußballmannschaft erhält die Gelegenheit, ein Champions League Spiel der FC Bayern Frauen zu besuchen und die Spielerinnen kennenzulernen. Weitere Aktionen ermöglichen Einblicke in den Alltag von Landwirtinnen, Lokführern und Förstern, während die Feuerwehr Kinder mit dem Löschfahrzeug direkt in den Kindergarten bringt.BayernsKinder im Programm und ARD-KinderradionachtDarüber hinaus werden die Programme des Bayerischen Rundfunks vom 18. bis 27. November verstärkt über Kinderthemen berichten, ihre Wünsche, Ideen und Perspektiven auf allen Ausspielwegen sichtbar machen. Den krönenden Abschluss von BayernsKinder bildet die ARD-Kinderradionacht am 27. November - begleitet von zwei Veranstaltungen des BR für Kinder in München und Nürnberg.Alle Informationen rund um BayernsKinder: br.de/kinderFotos über: www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6355382