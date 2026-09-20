München (ots) -- Markus Brauckmann (Drehbuch) und Christian Twente (Regie) werden mit dem Blauen Panther 2026 für den "Besten Dokumentarfilm", "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France", ausgezeichnet.- Die Produzenten Michael Souvignier und Till Derenbach werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Dokumentationsdrama", "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen", ausgezeichnet.- Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Diese Werke zeigen die verheerenden Folgen von Terrorismus und der NS-Terrorherrschaft eindringlich. Sie geben den Opfern und Betroffenen eine Stimme und stärken die Erinnerungskultur in unserer Gesellschaft."- Publikumsvoting für die "Beliebteste Familienshow": noch bis zum 4. Oktober 2026 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting (http://www.blauerpanther.com/Publikumsvoting) abstimmen- Große Award Show am 21. Oktober 2026 in der BMW WeltGroße Überraschung gestern Abend auf Sky Sport: In der Halbzeitpause des Bundesliga-Spiel VfB Stuttgart - Borussia Dortmund verkündete Sky-Talk Moderator Patrice Bouédibéla exklusiv die Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 für den "Besten Dokumentarfilm":Markus Brauckmann (herausragendes Drehbuch) und Christian Twente (herausragende Regie) werden mit dem Blauen Panther 2026 für den "Besten Dokumentarfilm" von "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France" (LEONINE Documentaries im Auftrag von Sky Deutschland) ausgezeichnet.Die Jury (Auszug): "Markus Brauckmann und Christian Twente rekonstruieren in ihrem Dokumentarfilm minutiös, was am 13. November 2015 im und um das Stade de France geschah (...). Mit erzählerischer Präzision statt mit reißerischer Geste arbeiten sie den Tag auf, indem sie einer bemerkenswerten Vielfalt von O-Ton-Gebenden Raum lassen. (...) 'Die Nacht von Paris' macht sichtbar, welch schmaler Grat zwischen Alltag und Katastrophe verlaufen kann - und warum genaues Hinschauen mehr bewirkt als schnelle Dramatisierung."Markus Brauckmann: "Filmemachen ähnelt in einer Hinsicht dem Fußball: Es ist ein Mannschaftssport. Und deshalb freue mich gemeinsam mit den wunderbaren Kolleg:innen von Leonine Documentaries und Sky über den Blauen Panther für 'Die Nacht von Paris'. Diese Doku ist weit mehr als ein Fußballfilm - es ist eine Hommage an die Menschlichkeit und das Miteinander in tragischen Stunden. Und von Frauen und Männern, die in diesen ungewissen Momenten über sich hinauswachsen. Gleichsam dürfen wir nie vergessen, dass es eine Nacht des Traumas und der Trauer war. Wir widmen diesen Film den Opfern des Terroranschlags am Stade de France und weiteren Orten in Paris."Christian Twente: "Alle, die vor unseren Kameras saßen, alle Beteiligten und Betroffenen hatten ihre ganz eigene Geschichte dieser schrecklichen Nacht in Paris und am Stade de France zu erzählen. Ihnen gilt großer Dank dafür. Und diese Erinnerungen, so unterschiedlich sie auch waren, gleichberechtigt in eine Dramaturgie zu setzen und mit hohem Anspruch an das visuelle production value in einer großen Dokumentation zu verbinden - das war aus meiner Sicht die größte Herausforderung bei diesem Film. Es freut mich sehr, dass die Jury des Blauen Panther diese Arbeit mit einem Preis würdigt. Er gilt allen, die mitgearbeitet haben, insbesondere den Kolleg:innen von Leonine Documentaries und Sky."Zudem verkündete der NDR gestern Abend exklusiv vorab die beiden Preisträger für das "Beste Dokumentationsdrama":Michael Souvignier und Till Derenbach werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Dokumentationsdrama" und die herausragende Produktionsleistung in "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" (Zeitsprung Pictures GmbH in Koproduktion mit der Spiegel TV GmbH, im Auftrag von NDR, BR, SWR, WDR, RBB, MDR, HR, SR und Radio Bremen für die ARD) ausgezeichnet.Die Jury (Auszug): "Mit einer konsequent filmischen Inszenierung, einer dichten Dramaturgie und einer klugen Verbindung von Archivmaterial, Spielszenen und dokumentarischer Erzählung entsteht ein Werk, das emotional berührt und zugleich historisch präzise bleibt. Gerade in einer Zeit, in der immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen persönlich von ihren Erfahrungen berichten können, braucht es neue Formen, um ihre Erinnerungen zu bewahren und insbesondere an jüngere Generationen weiterzugeben."Michael Souvignier und Till Derenbach: "Wir sind sehr dankbar für diese Auszeichnung und dafür, dass wir mit NÜRNBERG 45 den Fokus auf eine Zeit richten können, die wir niemals vergessen dürfen. Uns bewegen vor allem die unglaublichen, wahren Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat - Begegnungen und Schicksale, die so außergewöhnlich und emotional sind, dass man sie kaum erfinden könnte. Genau diese Geschichten aus unserer Vergangenheit wollen wir erzählen: um die Erinnerung an das, was geschehen ist, wachzuhalten, daraus zu lernen und damit vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, unsere Zukunft besser zu gestalten."Medienminister Dr. Florian Herrmann: "Mit 'Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France' und 'Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen' würdigt die Jury in diesem Jahr zwei bedeutende dokumentarische Produktionen, die sich auf eindringliche Weise mit dem Terrorismus unserer Zeit und der NS-Terrorherrschaft auseinandersetzen. Der herausragende Dokumentarfilm 'Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France' zeichnet die verheerenden Anschläge und ihre Folgen für die Betroffenen und für unsere Gesellschaft präzise und aus vielfältigen Blickwinkeln nach. Das herausragende Dokumentationsdrama 'Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen' eröffnet uns einen emotionalen und zeitgemäßen Blick auf die Nürnberger Prozesse und deren historische Dimension. Herzlichen Glückwunsch an Markus Brauckmann und Christian Twente, Michael Souvignier und Till Derenbach. Ihre Werke zeigen, was starke Dokumentarfilme leisten können. Sie geben den Opfern und Betroffenen eine Stimme und stärken die Erinnerungskultur in unserer Gesellschaft."Voting für den Publikumspreis "Beliebteste Familienshow" bis zum 4. Oktober 2026Die Zuschauerinnen und Zuschauer können noch bis zum 4. Oktober 2026 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting abstimmen, welche der drei von der Jury als "Beliebteste Familienshow" nominierten Shows den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 21. Oktober 2026 bei der großen Award Show mit nach Hause nehmen darf. Zur Wahl stehen:- "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Joyn/ ProSieben)- "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume (i&u Studios GmbH im Auftrag des NDR für Das Erste)- "Wer weiß wie wann was war?" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab (Raab Entertainment im Auftrag von RTL)Unter allen berechtigten Voting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern werden 2 x 2 Tickets für die große Award-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 21. Oktober 2026 in München verlost.Und: Es wird einen weiteren Publikumspreis geben. Vom 6. bis zum 21. Oktober 2026 sind die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut gefragt und können über den Preis "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" abstimmen. Nähere Informationen hierzu folgen.Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026Wie im vergangenen Jahr setzt das Showkonzept des von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produzierten "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auch 2026 konsequent die Ausgezeichneten szenisch in den Mittelpunkt. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Preisträgerinnen und Preisträger im Vorfeld des Blauen Panther kommuniziert und erhalten einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt.Ehrenpreis des Ministerpräsidenten geht an Johannes B. KernerÜber den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten zum "Blauer Panther - TV & Streaming Award" darf sich in diesem Jahr Johannes B. Kerner freuen. Er wurde von Dr. Markus Söder per Live-Schalte in einer Aufzeichnung seiner erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" überrascht.Staraufgebot in der Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ab 17 UhrDurch die große Award Show führt in diesem Jahr erneut ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek.Schon bevor die große Show startet, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Pre-Show ab 17 Uhr auf ein tolles Staraufgebot bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren live im Stream freuen: Auf dem Blue Carpet empfängt Content Creator Alessandro Capasso (@sandrocap) die Stars. Cathy Hummels (@cathyhummels) ist in diesem Jahr als VIP- & Backstage-Moderatorin in der BMW Welt unterwegs und blickt für die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen und spricht mit den Gästen. In der Streaming Lounge dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) freuen, die mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen. Ab 19 Uhr feiern die beiden mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die Watch Party zur Live-Show auf den Twitch-Kanälen von Rocket Beans TV und Starletnova sowie bei YouTube auf dem Kino+-Kanal von RBTV.Die Pre-Show (ab 17 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19 Uhr) werden im Livestream aufwww.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird am gleichen Abend im BR Fernsehen ab 22:45 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung steht anschließend in der ARD Mediathek, im ZDF Streaming-Portal und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ die Pre-Show und die Award Show live streamen.Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2026 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (ehem. Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Dániel Koren (RTL Deutschland), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Amazon MGM Studios), Prof. Bettina Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München a.D.), Marco Risch (Content Creator & Creative Director), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award":- BMW, offizieller Mobility- und Locationpartner- Disney+, Partner- THE SPOT media & film, offizieller Medienpartner- TiVo, offizieller Smart TV & Streaming Tech PartnerDie Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.Eine Auszeichnung mit dem Blauen Panther für deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social-Media-Plattformen ist in fünf Kategorien möglich: "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment", "Kultur / Bildung" und "Social Media". In den Kategorien "Entertainment" und "Social Media" sind zudem Publikumspreise möglich. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Zusätzlich wird ein von der Bayerischen Staatskanzlei mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben.Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und seit 2025 von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE München (21. - 23. Oktober 2026) statt, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/TikTok: https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/6355380