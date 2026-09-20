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Der Ethereum Kurs hat sich auf rund 2.506 Dollar erholt, obwohl in drei Handelstagen etwa 366 Millionen Dollar aus den Spot-ETFs abgeflossen sind. Die US-Notenbank hob den Leitzins am 16. September auf 3,75 bis 4,00 Prozent an. Einen Tag zuvor scheiterte der CLARITY Act im Senat mit 49 zu 50 Stimmen.

Zwei große Wallets kauften während des Rücksetzers 5.195 ETH im Wert von rund 12,9 Millionen Dollar. Die großen Adressen kaufen genau dort, wo die institutionellen Fonds verkaufen, und genau dieses Muster treibt Kapital jetzt auch in den Presale eines Projekts, das noch vor seinem ersten Handelstag steht.

Ethereum Kurs im September: Warum Wale kaufen, während die ETFs Hunderte Millionen abziehen

Am 16. September fiel ETH von der 2.500-Dollar-Zone auf rund 2.388 Dollar, nachdem die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent erhöht hatte. Es war die erste Zinserhöhung seit 2023. Einen Tag zuvor hatte der US-Senat den CLARITY Act mit 49 zu 50 Stimmen abgelehnt, das wichtigste Kryptogesetz des Jahres.

Laut wallstreet-online flossen am 16. September 224 Millionen Dollar aus den Ether-ETFs ab, nach 141 Millionen am Vortag. BlackRocks ETHA-Fonds trug mit 110 Millionen Dollar den größten Anteil. Am 17. September folgten weitere 39 Millionen Dollar, der dritte Tag in Folge. Insgesamt verließen rund 366 Millionen Dollar in drei Tagen die Fonds. Trotzdem erholte sich ETH bis zum 18. September auf 2.506 Dollar. Laut AMBCrypto kauften zwei Wallets in dieser Erholung 5.195 ETH im Wert von 12,9 Millionen Dollar.

Der Widerstand liegt bei 2.550 Dollar, und ein Durchbruch öffnet den Weg zur Zone um 2.800 Dollar. Fällt der Kurs unter 2.400 Dollar, zeigt der Chart bis 2.000 Dollar kaum noch Halt. Bei einem Marktwert von 300 Milliarden Dollar kann selbst eine Verdopplung die Renditen nicht mehr liefern, die ICO-Käufer einst erzielt haben. Wale kaufen den Rücksetzer bei ETH, doch dieselbe Logik greift stärker dort, wo der Abstand zwischen Einstieg und Listing noch nicht eingepreist ist.

Pepeto als Antwort auf die Grenzen des Ethereum Kurs: Cross-Chain-Werkzeuge vor dem Listing

Wenn Wale 12,9 Millionen Dollar in einen ETH-Rücksetzer stecken, sehen sie eine Erholung von vielleicht 10 bis 20 Prozent. Im Presale eines geprüften Projekts vor dem Binance-Listing sieht dieselbe Rechnung um ein Vielfaches größer aus, und genau deshalb fließt Kapital gerade in Pepeto.

Pepeto ist ein Cross-Chain-Handelsplatz mit einer funktionierenden Brücke zwischen Blockchains und einem Risikoprüfer, der verdächtige Token markiert, bevor Käufer Kapital einsetzen. Die Bridge beseitigt die Reibung beim Bewegen von Token zwischen Netzwerken, und der Risikoprüfer fängt Betrugsprojekte ab, die neue Wallets auslöschen. Ethereum schuf einst Vermögen für ICO-Käufer, die einstiegen, bevor die Welt verstand, was Smart Contracts leisten können. Pepeto baut die Art von Werkzeugen, die andere Presale-Projekte versprechen, aber niemals liefern.

Im Vorverkauf sind bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token bisher 10,38 Millionen Dollar angekommen, verteilt über 420 Billionen Token. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Vorverkauf geöffnet wurde, was das Risiko eines plötzlichen Projektabbruchs beseitigt. Hinter dem Projekt steht ein ehemaliger Binance-Experte, und mit einem erwarteten Binance-Listing sitzt Pepeto bei der Art von Einstiegspreis, die Ethereum bot, bevor der Markt verstand, was gebaut wurde.

Die Stufen füllen sich mit wachsender Geschwindigkeit, und das Kapital, das während extremer Angst eingeflossen ist, zeigt, dass Wallets das Renditepotenzial vor dem Listing erkennen. ETH könnte Monate brauchen, um 2.550 Dollar zu durchbrechen. Bei Pepeto ist das Listing das eine Ereignis, das alles verändert, und jede gefüllte Runde bringt dieses Ereignis näher.

Fazit

Der Ethereum Kurs hält 2.500 Dollar nach Zinsschock und gescheitertem Kryptogesetz, doch bei 300 Milliarden Dollar Marktwert hat sich das Fenster für Vervielfachung geschlossen. Die Chance, ETH vor dem Boom zu kaufen, begleitet eine ganze Anlegergeneration als Fehler. Pepeto mit einem ehemaligen Binance-Experten und einem erwarteten Listing bietet das stärkste Renditepotenzial für einen frühen Einstieg in diesem Zyklus. Die mehr als 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf zeigen, dass Wallets nicht warten. Wer nach dem Listing einsteigt, zahlt den Preis, den die Börse vorgibt. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Preis auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet das Scheitern des CLARITY Act für ETH?

Der Senat lehnte den CLARITY Act am 15. September mit 49 zu 50 Stimmen ab. ETH fiel kurzfristig unter 2.400 Dollar, erholte sich aber innerhalb von zwei Tagen auf 2.506 Dollar. Große Adressen nutzten den Rücksetzer als Einstieg.

Warum wird Pepeto neben ETH beobachtet?

Der Handelsplatz verbindet eine Bridge zwischen Blockchains mit einem Risikoprüfer, der verdächtige Verträge erkennt. SolidProof hat den Code vor dem Vorverkauf geprüft. Auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com finden Käufer den aktuellen Preis und alle Angaben.