Bitcoin Kurs springt auf 81.000 Dollar: Warum kaufen Anleger gegen 746 Millionen ETF-Abflüsse?

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Der Bitcoin Kurs ist am 19. September um über sechs Prozent auf 81.278 Dollar gesprungen, obwohl Anleger in den zwei Tagen zuvor 746 Millionen Dollar aus den Spot-ETFs abgezogen haben. Short-Liquidationen von mehr als 469 Millionen Dollar trieben den Anstieg. Die Federal Reserve hatte am 16. September erstmals seit 2023 die Zinsen wieder angehoben, und trotzdem drehte BTC nach oben. Am 17. September kehrten 159,5 Millionen Dollar an ETF-Zuflüssen zurück. Strive überschritt 25.000 BTC in der Unternehmenskasse, und der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses billigte ein Gesetz für eine staatliche Bitcoin-Reserve. Bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung stößt die prozentuale Rendite allerdings an Grenzen. Dieser Artikel zeigt, wo sich die größeren Chancen gerade formen.

Bitcoin Kurs trotzt der Zinserhöhung und den ETF-Abflüssen

Die Federal Reserve erhöhte den Leitzins am 16. September einstimmig auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Fed-Chef Warsh erklärte, die Inflation bleibe erhöht. BTC stieg am 19. September dennoch um über sechs Prozent auf 81.278 Dollar, wie interactivecrypto berichtete. Short-Liquidationen von 469 Millionen Dollar befeuerten die Rallye und zwangen gehebelte Verkäufer aus ihren Positionen.

Anleger hatten am 15. September 450 Millionen Dollar und am 16. September 296 Millionen Dollar aus den ETFs abgezogen. Trotzdem kehrten am 17. September 159,5 Millionen Dollar zurück, angeführt von BlackRock und Fidelity. Strive überschritt 25.000 BTC, finanziert über 36,6 Millionen Dollar in vier Tagen. Der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses billigte das Reserve-Gesetz mit 28 zu 21 Stimmen samt einer Haltefrist von zwanzig Jahren.

Bernstein hält laut wallstreet-online ein Kursziel von 125.000 Dollar für Ende 2026, rund 65 Prozent über dem aktuellen Niveau. Der Dot Plot zeigt, dass 16 von 18 Fed-Mitgliedern einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr erwarten. BTC hält sich über der Unterstützung bei 78.000 Dollar, über 82.000 Dollar sehen Analysten Ziele zwischen 85.000 und 87.500 Dollar. Bei 1,3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht selbst eine Verdoppelung frisches Kapital in einer Größenordnung, die selten auftritt. Für Anleger, die nach der nächsten Vervielfachung suchen, beginnt die Rechnung dort, wo der Einstiegspreis noch vor dem Börsenhandel feststeht.

Pepeto baut eine Handelsplattform, während der Bitcoin Kurs die Erholung bestätigt

BTC braucht Milliarden, um sich zu verdoppeln. Ein Vorverkauf braucht eine Börsennotierung. Genau dieser Unterschied erklärt, warum mehr als 10 Millionen Dollar in den Pepeto-Vorverkauf geflossen sind, während der breite Markt noch die Zinserhöhung verdaut.

Pepeto ist die Handelsplattform, die ein Pepe-Mitgründer aufgebaut hat, und es handelt sich nicht um einen weiteren Meme-Coin-Vorverkauf. Das Projekt dreht sich um eine vollständige Trading-Plattform, und genau deshalb stocken frühe Wallets ihre Positionen Woche für Woche auf. Das Produkt hinter dem Token funktioniert bereits. PepetoSwap ermöglicht es Händlern, Token zwischen Blockchains zu bewegen, ohne die Gebühren zu zahlen, die andere Plattformen verlangen.

Die Cross-Chain-Brücke verbindet getrennte Netzwerke zu einem einzigen Fluss, sodass Käufer zwischen Ethereum, BNB und anderen Chains wechseln können, ohne Wert zu verlieren. SolidProof hat den gesamten Vertragscode vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und verifiziert, sodass Käufer einen dokumentierten Nachweis erhalten, dass der Code genau das tut, was das Team angekündigt hat. Die Nachfrage entsteht aus dem, was das Projekt leistet, nicht aus Versprechen.

Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar je Token. Dieser Preis steigt mit jeder neuen Stufe. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingegangen, und die erwartete Binance-Notierung rückt jeden Tag näher. Sobald die Notierung startet, endet der Vorverkauf und PEPETO wird zu einem Kurs gehandelt, den der offene Markt bestimmt. Die Tokenstruktur von 420 Billionen Token trägt ein Projekt, das für die Zeit nach der Notierung aufgebaut ist. Wer heute zum Stufenpreis kauft, sichert sich die größte Spanne zwischen Vorverkauf und erstem Börsenkurs.

Fazit

Der Bitcoin Kurs zeigt einen Markt, der sich erholt, aber bei seiner Größe sind die größten prozentualen Sprünge bereits Geschichte. Pepeto verbindet Meme-Kraft mit funktionierenden Handelstools und einem Team, das bereits einen Coin auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat. Frühe BTC-Käufer, die 2011 eingestiegen sind, sammelten ihre Ergebnisse ein, weil sie vor allen anderen da waren. Genau diese Art von Einstieg ist auf der offiziellen Pepeto-Website noch offen, wo der Vorverkaufspreis gilt und die Binance-Notierung noch bevorsteht. Wer nach der Notierung kauft, zahlt den Preis, den der Markt setzt, nicht den, den der Vorverkauf bietet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Kann BTC nach der Zinserhöhung weiter steigen?

BTC hält sich trotz der Zinserhöhung über 78.000 Dollar und ist am 19. September auf 81.000 Dollar gesprungen. Über 82.000 Dollar sehen Analysten Ziele bei 85.000 bis 87.500 Dollar.

Warum ist Pepeto im aktuellen Marktzyklus relevant?

Pepeto betreibt eine funktionierende Handelsplattform mit einem abgeschlossenen SolidProof-Audit. Der Vorverkaufspreis steht fest, der Börsenkurs nicht, und die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuelle Stufe samt allen Details.