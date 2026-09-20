Der Ölpreis startet mit einem erheblichen Unsicherheitsfaktor in die neue Handelswoche. Brent und WTI gaben am Freitag zwar nach, doch neue Angriffe auf Ziele in Saudi-Arabien könnten die Lage erneut verschärfen. Besonders die Entwicklungen rund um wichtige saudische Ölanlagen und Transportrouten rücken damit wieder in den Mittelpunkt.Öl bleibt trotz Rückgang extrem teuer Die Ölpreise sind am Freitag den dritten Handelstag in Folge gefallen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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