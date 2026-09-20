Cyberangriffe zu stoppen, reicht heute nicht mehr aus. Unternehmen benötigen vor allem die Kontrolle über ihre E-Mail-Kommunikation. Warum E-Mail-Souveränität zum entscheidenden Erfolgsfaktor wird. Unternehmen versenden täglich Millionen von Bestellungen, Rechnungen, Verträge, Lieferinformationen oder sicherheitsrelevante Benachrichtigungen per E-Mail. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an ihre Absicherung. Lange Zeit lag der Fokus dabei vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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