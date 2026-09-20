KI beschleunigt kreative Prozesse und ermöglicht immer mehr Output in immer kürzerer Zeit. Doch damit entsteht ein neuer Engpass: die fundierte Entscheidung. Moderne Markenführung braucht Systeme, die nicht nur Gestaltung skalieren, sondern auch Expertise und menschliche Urteilskraft fest in kreative Prozesse integrieren. Designsysteme haben in den vergangenen Jahren grundlegend verändert, wie Unternehmen gestalten. Standardisierte Komponenten, Muster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n