XRP Kurs springt auf 1,42 Dollar zurück, doch Wale schicken 1,6 Milliarden Token an Börsen

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Der XRP Kurs erholt sich auf 1,42 Dollar, während 1,6 Milliarden Token in 30 Tagen an Kryptobörsen flossen, der größte Wal-Transfer seit einem halben Jahr. Diese Erholung kam, obwohl der CLARITY Act im US-Senat scheiterte und die Fed den Leitzins einen Tag später anhob. Die Börsenfonds kauften weiter zu, während Bitcoin- und Ethereum-Fonds 520 Millionen Dollar verloren. Was signalisieren die Wale, einen Ausbruch oder Verkaufsdruck? Dieser Artikel zeigt, was die Wal-Daten verraten und wo das Renditepotenzial heute tatsächlich liegt.

XRP Kurs erholt sich auf 1,42 Dollar, während Wale in Rekordtempo kaufen

Die Wal-Zuflüsse zu Binance erreichten laut TheCryptoBasic mit 1,6 Milliarden XRP in 30 Tagen ein Sechsmonatshoch. Vor der August-Rally erschienen 85 neue Wallets mit mindestens einer Million XRP in nur zwei Tagen. Der Kurs notiert heute bei 1,42 Dollar nach der Erholung vom CLARITY-Tief bei 1,28 Dollar. Der CLARITY Act scheiterte am 15. September mit 49 zu 50 Stimmen, und einen Tag danach erhöhte die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte.

Trotz beider Belastungen nahmen die ETFs am 16. September laut SoSoValue 3,5 Millionen Dollar auf, während Bitcoin- und Ethereum-Fonds 520 Millionen verloren. Der älteste US-Spot-Fonds auf XRP wurde laut CoinMarketCap am 18. September ein Jahr alt, notiert aber 60 Prozent tiefer als am ersten Handelstag. Die kumulierten Zuflüsse liegen bei 1,51 Milliarden Dollar. Gleichzeitig verdoppelte sich das tägliche Zahlungsvolumen auf dem XRP Ledger auf mehr als 1,1 Milliarden XRP, was echte Netzwerknutzung auch bei eingeklemmtem Preis belegt.

Der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,28 Dollar hält als Unterstützung, Widerstand liegt bei 1,35 bis 1,40. Analyst Ali Martinez nannte die Zone bei 1,06 Dollar als Pivot, mit 1,64 Dollar als Ziel darüber. Bei 83 Milliarden Dollar Marktwert wäre selbst der Sprung auf 1,64 Dollar nur 15 Prozent. Das ist ein solider Trade, aber kein Einstieg, der ein Portfolio verändert. Wer mehr sucht, blickt dorthin, wo die Rechnung vor einem Listing noch in Vielfachen aufgeht.

Pepeto zeigt, was vor einem Listing passiert, wenn der XRP Kurs nur noch Prozente hergibt

15 Prozent auf einen 83-Milliarden-Dollar-Coin nach einem gescheiterten Gesetz und einer Zinserhöhung, das ist die Realität, die der Kurs gerade abbildet. Pepeto spielt in einer anderen Liga, und der Grund ist rechnerisch, nicht emotional.

Jeder Handel, den ein Halter durchführt, läuft über eine gebührenfreie Cross-Chain-Tauschfunktion, was bedeutet, dass die Kosten, die auf anderen Börsen jede Position belasten, hier schlicht nicht existieren. Keine Gebühren bedeuten mehr Handel, und mehr Handel bringt mehr Nutzer. Jeder dieser Nutzer bekommt einen PepetoAI-Risikoscorer, der die eigene Position vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet, sodass niemand blind in einen Vertrag geht. Schutz erzeugt Vertrauen, Vertrauen erzeugt Volumen, und Volumen lenkt Nachfrage in ein Angebot, das nicht antworten kann.

Das Angebot ist auf 420 Billionen Tokens festgelegt, und ein Verbrennungsmechanismus entfernt jede Woche einen Teil davon. Die Nachfrage steigt, das Angebot sinkt, und die Preisrichtung folgt der Logik, die diese beiden Kräfte erzeugen, wenn sie aufeinandertreffen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar wurden bereits eingesammelt, und die Referenzen hinter dem Projekt lassen sich überprüfen. Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe Tokens hat das Projekt mitgegründet. Ein ehemaliger Binance-Experte baut es auf. Der Prüfdienst SolidProof hat den gesamten Programmcode des Projekts vollständig geprüft und freigegeben, bevor der Vorverkauf überhaupt startete, womit das größte Sicherheitsrisiko früher Einstiege für die Käufer wegfällt.

Die Binance-Notierung rückt näher, und wenn sie eintrifft, wird der Ripple-Kurs noch immer um dieselben Widerstandszonen kreisen, während der aktuelle Stufenpreis von 0,000000188 Dollar das Renditepotenzial bestimmt, das ein Käufer heute noch mitnehmen kann. Die wachsende Zahl der Wallets zeigt, dass viele genau diese Differenz zwischen Vorverkauf und Börsenkurs als Einstiegschance sehen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stufenpreis für alle, die vor dem Listing handeln wollen.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt, was ein Large Cap nach dem CLARITY-Scheitern leisten kann, und die Lektion endet bei Prozenten. ETH stand Anfang 2017 bei 8 Dollar und erreichte 4.891 Dollar, und jede Wallet, die dabei war, stieg ein, bevor die Masse es sehen konnte. Dieselbe Ausgangslage zeigt sich in Pepeto mit 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf, einer erwarteten Binance-Notierung und einem Verbrennungsmechanismus, der das Angebot jede Woche verringert. Die nächste Vorverkaufsstufe kommt mit einem höheren Preis, und danach kommt die Börse.

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Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Kurs nach der Fed-Zinserhöhung?

XRP notiert bei 1,42 Dollar nach der Erholung vom CLARITY-Tief bei 1,28 Dollar. Widerstand liegt bei 1,35 bis 1,40, Wale bewegen 1,6 Milliarden Token.

Was ist Pepeto?

Pepeto bietet einen Vorverkaufseinstieg mit SolidProof-Audit, gebührenfreiem Cross-Chain-Tausch und PepetoAI-Risikoscorer vor einer erwarteten Binance-Notierung. Alle Details zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.