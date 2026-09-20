Noch am Freitagvormittag sorgte die jüngste Stärke der Volkswagen-Aktie zusammen mit optimistischen Analystenstimmen für Aufmerksamkeit. Wenige Stunden später änderte eine drastisch gesenkte Jahresprognose die Ausgangslage grundlegend. Milliardenbelastungen, Probleme in China und zusätzliche Kosten für den Konzernumbau stellen die zuvor aufgekommene Zuversicht nun auf eine harte Probe.Aus der Stärke wird ein Kursrutsch Noch zuletzt hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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