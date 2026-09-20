Baden-Baden (ots) -Sienna Spiro begeistert im Festspielhaus / FAYAN mit dem "SWR3 New Pop Award" ausgezeichnet / Millionen-Reichweite auf den digitalen AusspielwegenEtwa 50.000 Musikfans kamen in diesem Jahr zur gemeinsam mit CUPRA veranstalteten 31. Ausgabe des "SWR3 New Pop Festivals" nach Baden-Baden. Vom 17. bis 19. September standen im Kurhaus, im Festspielhaus, im Theater und auf der Open-Air-Bühne neue Acts, bekannte Namen und Publikumslieblinge mit Festivalgeschichte auf dem Programm. Neben Stars wie Clueso sowie Gentleman und Giant Rooks, die jeweils ein "Homecoming-Konzert" spielten, bot das Festival auch in diesem Jahr wieder eine Bühne für Newcomer, darunter Sienna Spiro, Charlotte Cardin oder Holly Humberstone. Über eine besondere Auszeichnung durfte sich Rapper FAYAN freuen: Er bekam am Freitagabend bei seinem Auftritt im Festivalradio von Moderator Volker Janitz den "SWR3 New Pop Award" überreicht. Mit der "SWR3 New Pop CUPRA DJ Night" mit Topic und YouNotUs ging das Festival am späten Samstagabend zu Ende.Einzigartige Konzertmomente in Baden-BadenAuch in diesem Jahr waren alle Konzerte des "SWR3 New Pop Festivals" ausverkauft. Der Donnerstag begann mit einem Wiedersehen: 27 Jahre nach seinem ersten Auftritt kehrte Gentleman für ein "Homecoming-Konzert" nach Baden-Baden zurück und holte Michael Patrick Kelly als Überraschungsgast auf die Bühne. Ebenfalls zurück nach Baden-Baden kam Clueso: Im letzten Jahr spielte er eine exklusive Casino-Session am Vortag des Festivals, in diesem Jahr trat er gemeinsam mit der SWR Big Band im Festspielhaus auf und erzeugte eine ganz besondere Atmosphäre. Charlotte Cardin setzte mit ihrer starken Stimme und dem mühelosen Wechsel zwischen Pop, Soul, Rock und Dance einen eindrucksvollen Schlusspunkt unter den ersten Festivaltag.Am Freitag brachte FAYAN das Kurhaus mit seiner positiven Energie zum Ausrasten. Für den gebürtigen Oberkircher ein besonderer Moment: Früher war er häufig selbst als Besucher beim "SWR3 New Pop Festival", nun durfte er ein eigenes Konzert spielen. Mit ihrem hymnischen, energetischen Sound kehrten im Anschluss die Giant Rooks nach ihrem ersten Auftritt 2021 zurück nach Baden-Baden und überraschten die Fans im Festspielhaus mit der Live-Premiere ihrer neuen Single "The Big Night Out". Den Freitagabend beendete ADMT im Theater. Der britische Singer-Songwriter stand bereits im Vorjahr auf der Open-Air-Bühne und machte das Konzert mit eingängigen, emotionalen Lyrics und seiner nahbaren Art zu einer Begegnung auf Augenhöhe.Am letzten Festivaltag eröffnete Holly Humberstone den Konzertabend im Kurhaus. Die britische Singer-Songwriterin brachte ihren erzählerischen, handgemachten Indie-Pop auf die Bühne, dazu viel Akustikgitarre und eine Stimme, die träumen lässt. Im Festspielhaus schuf Sienna Spiro besondere Momente: Die Britin performte unter anderem ihren weltweiten Hit "Die On This Hill" und sorgte mit ihrer gefühlvollen Stimme für Gänsehaut. Im Theater entführte Luiza das Publikum in ihren eigenen musikalischen Kosmos: Ihre Mischung aus französischen Chansons, brasilianischen Rhythmen und ansteckend guter Laune sorgte für ausgelassene Stimmung und brachte den Saal zum Tanzen. Zum Abschluss übernahmen Topic und YouNotUs und brachten das Publikum mit ihren treibenden Dance-Sounds bei der "SWR3 New Pop CUPRA DJ Night" zum Tanzen.Umfangreiches Rahmenprogramm rundet das Festivalerlebnis abAuch rund um die Spielstätten war das Festival an allen drei Tagen präsent. Das umfangreiche Rahmenprogramm zog bei bestem Wetter zahlreiche Musikbegeisterte auf das Festivalgelände und in die Innenstadt. Besucherinnen und Besucher konnten dort auch ohne Tickets Star-Talks und Open-Air-Konzerte verfolgen. Die Konzerte aus den Spielstätten wurden live auf die Videowalls am Kurhaus und auf der Fieser-Brücke übertragen. An den Abenden feierten viele Menschen bei den "SWR3 New Pop Party-Nächten" in verschiedenen Locations. Auch wer nicht vor Ort dabei war, konnte das Festival verfolgen: Das "SWR3 Festivalradio" begleitete die drei Tage mit Livemusik, Interviews und Reportagen aus Baden-Baden. Auf Instagram, Tiktok, Facebook und Whatsapp stellte SWR3 die Künstlerinnen und Künstler vor und gab Einblicke hinter die Kulissen. Allein auf Instagram wurden die Festivalinhalte rund vier Millionen Mal angesehen.Die Auftritte zum Nachhören und Nachschauen: Alle Konzerte sind jeweils 30 Tage lang in der ARD SOUNDS App und in der ARD Mediathek abrufbar. Die Aufzeichnungen sind außerdem ab dem 27. September im SWR und ab dem 26. Oktober auf 3sat in den "Langen New-Pop-Festival-Nächten" zu sehen.2027 findet die 32. Ausgabe des "SWR3 New Pop Festivals" vom 16. bis 18. September statt.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:http://swr.li/swr3-new-pop-festival-50000-musikfans-an-drei-tagen-zwischen-neuentdeckungen-und-wiedersehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6355451