189 Hotels in Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Oman, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien, Marokko, Ägypten, Südafrika und Indien werden mit dem MICHELIN Key ausgezeichnet

Neun Hotels erhalten die Drei MICHELIN Keys

Zwei Häuser werden mit den "Four Special Awards" des MICHELIN Guide ausgezeichnet



DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der MICHELIN Guide hat seine MICHELIN Key-Auswahl 2026 bekannt gegeben und damit 2.832 Hotels weltweit für außergewöhnliche Aufenthalte ausgezeichnet. Nach monatelangen anonymen Inspektionen zählt die weltweite Auswahl nun fast 470 neu ausgezeichnete Hotels in 79 Destinationen und spiegelt eine Hotellandschaft wider, die zunehmend von immersiven, individuell zugeschnittenen und erlebnisorientierten Aufenthalten geprägt ist.

In Nahost, Afrika und Indien wurden 189 Hotels in 11 Destinationen mit MICHELIN Keys ausgezeichnet. Die Auswahl repräsentiert eine zunehmend vielfältige Hotellandschaft - von charakteristischen Stadthotels und historischen Palästen über Wüstenresorts und Safari-Lodges bis hin zu modernen Resorts und kleineren, privaten Häusern, die stark von ihrer Umgebung geprägt sind.

Von den 189 ausgewählten Hotels erhalten 130 einen MICHELIN Key, 50 zwei MICHELIN Keys und neun die höchste Auszeichnung von drei MICHELIN Keys.

Die Auswahl 2026 ist nicht nur ein Maßstab für Luxus, sondern verdeutlicht die vielfältigen Möglichkeiten, wie ein Hotel seinen Gästen einen außergewöhnlichen Aufenthalt bieten kann - durch Architektur und Design, eine unverwechselbare Persönlichkeit, einen Service, der bis ins kleinste Detail durchdacht ist, eine enge Verbindung zu seinem Umfeld oder ein Erlebnis, das Reisende dazu bewegt, ein Reiseziel zu entdecken.

Von Wüstenlandschaften bis zu historischen Palästen: eine von ihrer Umgebung geprägte Hotellandschaft

Die Auswahl 2026 steht für einen umfassenden Wandel in der Hotellerie. Wie Reisende ein Reiseziel wahrnehmen wird zunehmend von charakteristischem Design, immersiven Erlebnissen und einer stärkeren Verbundenheit mit dem jeweiligen Ort geprägt.

Diese Vielfalt ist in der gesamten Region besonders deutlich sichtbar.

In Saudi-Arabien erhalten 17 Hotels MICHELIN Keys, darunter das Desert Rock Resort, das mit den Drei MICHELIN Keys sowie dem MICHELIN Guide Architecture & Design Award ausgezeichnet wird. Das inmitten des Hedschas-Gebirges gelegene Anwesen zeichnet sich durch seine eindrucksvolle Integration in die umliegende Landschaft aus.

Die Vereinigten Arabischen Emirate erhalten 25 MICHELIN Keys, darunter eine Auszeichnung mit den Drei MICHELIN Keys für das Atlantis The Royal, Dubai, während Katar 11 Key-Hotels aufweist. Die Auswahl für die weiteren Golfstaaten umfasst außerdem drei Key-Hotels in Bahrain, drei in Oman und zwei in Kuwait sowie fünf Hotels in Jordanien.

In Marokko erhalten 31 Hotels MICHELIN Keys, darunter die Drei-MICHELIN-Key-Häuser Kasbah Tamadot und La Mamounia, was die charakteristische Mischung des Landes aus Architektur, Kulturerbe, Landschaft und moderner Hotellerie widerspiegelt. Ägypten erweitert die regionale Auswahl um 13 MICHELIN Key-Hotels, darunter zwei Zwei-MICHELIN-Key-Hotels, und steigert damit die Anerkennung des vielfältigen Hotellerie-Angebots der Region.

Weiter südlich bietet Südafrika 32 MICHELIN Key-Hotels, darunter drei Drei-MICHELIN-Key-Häuser. Das Londolozi Game Reserve wird darüber hinaus mit dem MICHELIN Guide Local Gateway Award für seine besondere Verbundenheit mit der Region und seinen einzigartigen Ansatz für Gastfreundschaft ausgezeichnet.

Indien weist unter den 11 Destinationen der regionalen Auswahl mit 47 ausgezeichneten Häusern die größte Anzahl an MICHELIN Key-Hotels auf. Zwei historische Häuser, der Taj Falaknuma Palace in Hyderabad und der Taj Lake Palace in Udaipur, werden mit drei MICHELIN Keys ausgezeichnet. Damit erhalten zwei der außergewöhnlichsten Palasthotels Indiens diese Auszeichnung.

In ihrer Gesamtheit zeigt die Auswahl die Vielfalt der Hotellerie, die der MICHELIN Guide würdigt. So kann ein außergewöhnlicher Aufenthalt viele Formen annehmen, wobei Individualität, Charakter und eine besondere Verbundenheit mit dem jeweiligen Ort das Erlebnis maßgeblich prägen.

Neun Hotels erhalten die höchste Auszeichnung des MICHELIN Guide

Von den 189 prämierten Häusern in den 11 Destinationen erhalten neun drei MICHELIN Keys, die höchste Auszeichnung des MICHELIN Guide.

Die Auswahl der Drei-MICHELIN-Key-Hotels 2026:

Desert Rock Resort , Saudi-Arabien

, Saudi-Arabien Atlantis The Royal, Dubai , Vereinigte Arabische Emirate

, Vereinigte Arabische Emirate Kasbah Tamadot , Marokko

, Marokko La Mamounia , Marokko

, Marokko Royal Malewane , Südafrika

, Südafrika Delaire Graff Estate , Südafrika

, Südafrika Londolozi Game Reserve , Südafrika

, Südafrika Taj Falaknuma Palace , Indien

, Indien Taj Lake Palace, Indien



In ihrer Gesamtheit stehen diese Häuser für ganz unterschiedliche Interpretationen eines außergewöhnlichen Aufenthalts - von Wüstenlandschaften und Safari-Erlebnissen über historische Paläste und Destination-Resorts bis hin zu ikonischer Stadthotellerie.

Eine globale Auswahl als Spiegelbild einer sich wandelnden Hotellandschaft

Die regionale Auswahl ist Teil der zweiten weltweiten MICHELIN Key-Auswahl des MICHELIN Guide. Diese umfasst nun 2.832 Key-Hotels weltweit, darunter 2.020 Ein-Key-, 657 Zwei-Key- und 155 Drei-Key-Hotels.

In der globalen Auswahl wurden fast 470 Hotel neu prämiert. Damit sind die MICHELIN Keys mittlerweile in 79 Destinationen vertreten. Im Rahmen der Auswahl 2026 wird die Auszeichnung zudem erstmals in 10 Destinationen vergeben, wodurch sich die Präsenz des MICHELIN Guide in der Welt der Hotellerie weiter ausbreitet.

Für Gwendal Poullennec, International Director des MICHELIN Guide, spiegelt die stetige Erweiterung der Hotelauswahl eine sich rasant entwickelnde Hotellerie wider:

"Die zweite globale Auswahl der MICHELIN Keys spiegelt die außergewöhnliche Dynamik wider, die das Gastgewerbe auch in diesem Jahr wieder antreibt. Mit 470 neu ausgezeichneten Häusern erleben wir eine kontinuierliche Aufwertung des Angebots, getragen von Projekten mit einem noch höheren Maß an Kreativität und Ambition. Überall auf der Welt gestalten Hoteliers das Aufenthaltserlebnis neu und führen Konzepte ein, die immersiver, persönlicher und erlebnisorientierter sind.

Diese Innovationskraft zeigt sich sowohl in Must-Visit-Reisezielen als auch in aufstrebenden Tourismusmärkten. Die Entwicklung von Konzepten, die oft von visionären, unabhängigen Hoteliers vorangetrieben wird, inspiriert mittlerweile die gesamte Branche. Sie wird zudem durch Investitionen führender internationaler Gruppen gestützt, die diesen Wandel maßgeblich beschleunigen. Die Auswahl 2026 würdigt damit die Vielfalt, Dynamik und Exzellenz einer Branche im stetigen Wandel, die immer wieder neue Maßstäbe für das Gasterlebnis setzt und Reisende dazu einlädt, neue Reiseziele zu entdecken."

Zwei Häuser aus der Region unter den "Four Special Awards" des MICHELIN Guide

Die Auswahl des MICHELIN Guide 2026 umfasst zudem vier Special Awards für Hotels, deren herausragende Konzepte den Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Guide besonders aufgefallen sind.

Zwei der vier Auszeichnungen gehen an Häuser aus der Region Naher Osten und Afrika.

Der MICHELIN Guide Architecture & Design Award geht an das Desert Rock Resort in Umluj, Saudi-Arabien, das für seine beeindruckende Integration in die Landschaft des Hedschas-Gebirges ausgezeichnet wird.

Der MICHELIN Guide Local Gateway Award geht an das Londolozi Game Reserve im Kruger-Nationalpark in Südafrika. Damit wird eine wegweisende Safari-Lodge gewürdigt, die seit Langem eng mit der Landschaft und Kultur der Region verbunden ist.

Zur globalen Auswahl gehören außerdem der MICHELIN Guide Wellness Award, der an das Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway in Deutschland verliehen wird, sowie der MICHELIN Guide Opening of the Year Award für das Airelles Palladio Venice in Italien.

Anonym und unabhängig ausgewählt von den Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Guide

Der MICHELIN Key ist die vom MICHELIN Guide verliehene Auszeichnung für Hotels und entspricht dem MICHELIN-Stern für Restaurants. Er hebt die herausragendsten Hotels innerhalb der Hotelauswahl des MICHELIN Guide hervor.

Die Inspektorinnen und Inspektoren des MICHELIN Guide besuchen Hotels anonym und unabhängig und bewerten jedes Haus anhand von fünf universellen Kriterien:

Herausragende Architektur und Inneneinrichtung

Qualität und Beständigkeit des Service

Persönlichkeit und Charakter insgesamt

Preis-Leistungs-Verhältnis

Ein bedeutender Beitrag zum Viertel oder zur Umgebung



Ein MICHELIN Key: Ein sehr besonderer Aufenthalt.

Zwei MICHELIN Keys: Ein einzigartiger Aufenthalt.

Drei MICHELIN Keys: Ein außergewöhnlicher Aufenthalt.

Die vollständige MICHELIN Key-Auswahl 2026 ist auf den digitalen Plattformen des MICHELIN Guide verfügbar. Dort können Reisende die Hotels entdecken, mehr über die MICHELIN Key-Auszeichnungen erfahren und sich für ihren nächsten Aufenthalt inspirieren lassen.

Die MICHELIN Key-Auswahl 2026 auf einen Blick

189 Hotels mit MICHELIN Keys in 11 Destinationen in Nahost, Afrika und Indien

Hotels mit MICHELIN Keys in 11 Destinationen in Nahost, Afrika und Indien 130 Ein MICHELIN Keys

Ein MICHELIN Keys 50 Zwei MICHELIN Keys

Zwei MICHELIN Keys 9 Drei MICHELIN Keys

Drei MICHELIN Keys 2.832 MICHELIN Key-Hotels weltweit

MICHELIN Key-Hotels weltweit 2.020 Ein-MICHELIN-Key-Hotels weltweit

Ein-MICHELIN-Key-Hotels weltweit 657 Zwei-MICHELIN-Keys-Hotels weltweit

Zwei-MICHELIN-Keys-Hotels weltweit 155 Drei-MICHELIN-Keys-Hotels weltweit

Über die Hotelauswahl des MICHELIN Guide

Die Hotelauswahl des MICHELIN Guide basiert auf der Arbeit seiner Inspektorinnen und Inspektoren, die anonym und unabhängig reisen, um Hotels mit herausragenden Erlebnissen zu bestimmen. Die Auswahl umfasst eine große Bandbreite an Häusern - von historischen Wahrzeichen und Grandhotels über unabhängige Boutique-Hotels bis hin zu abgelegenen Retreats und innovativen Neueröffnungen.

Der MICHELIN Key ist die vom MICHELIN Guide verliehene Auszeichnung für Hotels und entspricht dem MICHELIN-Stern für Restaurants. Der MICHELIN Key wurde 2024 zunächst in 15 Destinationen in Nordamerika, Europa und Asien eingeführt und hat sich seitdem zu einer globalen Auszeichnung entwickelt.

Hotels erhalten entsprechend dem gebotenen Erlebnisniveau einen, zwei oder drei MICHELIN Keys:

. Ein MICHELIN Key: Ein sehr besonderer Aufenthalt.

. Zwei MICHELIN Keys: Ein einzigartiger Aufenthalt.

. Drei MICHELIN Keys: Ein außergewöhnlicher Aufenthalt.

Über Michelin:

Michelin entwickelt sich zu einem weltweit führenden Anbieter von innovativen Materiallösungen und Erlebnissen, die das Leben der Menschen verändern. Mit mehr als 130 Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovativer Werkstoffe ist Michelin in der einzigartigen Lage, entscheidende Beiträge zum menschlichen Fortschritt und zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten. Aufgrund seines umfassenden Know-hows im Bereich Polymerverbundwerkstoffe entwickelt Michelin kontinuierlich Innovationen, um hochwertige Reifen und Komponenten für kritische Anwendungen in anspruchsvollen Bereichen wie Mobilität, Bauwesen, Luftfahrt, kohlenstoffarme Energien und Gesundheitswesen herzustellen. Die Sorgfalt, mit der die Produkte hergestellt werden, und die umfassende Kenntnis der Kunden inspirieren Michelin dazu, erstklassige Erlebnisse zu bieten. Dies reicht von der Bereitstellung daten- und KI-basierter vernetzter Lösungen für professionelle Fuhrparks bis hin zu Empfehlungen für herausragende Restaurants und Hotels, die vom MICHELIN Guide ausgewählt wurden. Michelin hat seinen Hauptsitz in Clermont-Ferrand, Frankreich, ist in 175 Ländern vertreten und beschäftigt 122.600 Mitarbeiter. (www.michelin.com).

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