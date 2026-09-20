Beim E-Autohersteller BYD verschiebt sich etwas Grundsätzliches: Der chinesische Heimatmarkt bleibt zwar schwierig, aber dafür wächst das Geschäft im Ausland umso schneller. Besonders Europa rückt dabei immer stärker in den Blickpunkt. Warum kann die BYD-Aktie dem noch nicht folgen? Wird es jetzt Zeit für höhere Kurse? BYD will in Europa groß werden Die BYD-Aktie bereitet Anlegern in diesem Jahr wahrlich keine Freude. Ein Kursverlust von rund -14% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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