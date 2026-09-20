Die Rheinmetall-Aktie trudelt seit langem immer tiefer, hat aber die vergangene Handelswoche mit einem kleinen Plus und einem Kurs 1.011,80 € beendet. Zeichnet sich hier jetzt endlich eine Trendwende ab? Operatives Geschäft läuft Von der einstigen Euphorie ist bei der Rheinmetall-Aktie wenig übrig geblieben. Es gab Zeiten, da hat praktisch jeder Rücksetzer sofort neue Käufer angelockt. Davon ist aktuell nichts zu sehen. Vom 52-Wochen-Hoch bei knapp ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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