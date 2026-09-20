Solana Prognose: SOL erreicht Sieben-Monats-Hoch bei 112 Dollar nach SEC-Ausnahme - was kommt als Nächstes?

Anzeige / Werbung

Solana hat gestern die 114-Dollar-Marke berührt und damit den höchsten Stand seit sieben Monaten erreicht. Innerhalb von 24 Stunden stieg der Kurs um mehr als 12 Prozent, während Bitcoin nur halb so stark zulegte. Die SEC veröffentlichte am 17. September eine Innovation Exemption für tokenisierte Aktien, und Solana erfüllt die Bedingungen ab dem ersten Tag. Short-Positionen im Wert von rund 470 Millionen Dollar wurden zwangsliquidiert und verstärkten den Ausbruch. Dieser Artikel analysiert die Solana Prognose anhand der neuen Daten und zeigt, welche Niveaus jetzt entscheiden. Gleichzeitig rückt ein Presale-Projekt in den Fokus, das abseits der etablierten Coins Kapital anzieht.

Solana Prognose nach SEC-Ausnahme, Blockzeit-Upgrade und Short Squeeze

SOL wird am 19. September bei rund 112 Dollar gehandelt, mit 66 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung laut CryptoTimes. Der Kurs liegt 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 294,33 Dollar, bedeutet aber eine Erholung von 28 Prozent im vergangenen Monat. Zwei Tage nach der Ablehnung des CLARITY Act veröffentlichte die SEC ihre Innovation Exemption für tokenisierte Aktien.

Die fünfjährige Regelung erlaubt Tokenized Securities Venues den Handel über genehmigte Automated Market Maker auf öffentlichen Blockchains. Solana hält tokenisierte Aktien im Wert von 465 Millionen Dollar und qualifiziert sich ab dem ersten Tag, wie CoinMarketCap berichtet. Am selben Tag schickte die CFTC zwei Regelvorschläge an das Weiße Haus.

Das Agave-4.2-Upgrade verkürzte die Blockzeit auf 250 Millisekunden mit dem Endziel von 200. Short-Positionen im Wert von 470 Millionen Dollar wurden liquidiert, und Ökosystem-Token wie Jupiter und Raydium legten laut CoinDesk bis zu 20 Prozent zu. Die Bestände in Solana-ETFs erreichten einen Höchststand von 10,58 Millionen SOL.

Die Unterstützung liegt bei 109,70 Dollar, der Widerstand bei 114. Bei einem Durchbruch sehen Analysten Ziele bis 140 Dollar. Während SOL auf diesen Impuls wartet, fließt Kapital auch in Projekte, deren eigener Katalysator noch bevorsteht.

Pepeto verbindet einen Pepe-Mitbegründer mit fertigen Tools vor dem erwarteten Binance-Listing

SOL steht 62 Prozent unter seinem Allzeithoch und wartet am 114-Dollar-Widerstand auf den Ausbruch, den die Katalysatoren dieser Woche noch nicht ausgelöst haben. In solchen Phasen suchen erfahrene Wallets nach Projekten, deren eigener Katalysator noch bevorsteht. Pepeto bringt einen Mitbegründer des originalen PEPE-Projekts, drei fertige Tools und ein erwartetes Binance-Listing mit, das die Preisfindung erst starten wird.

PepetoSwap läuft bereits als funktionsfähige Handelsplattform, auf der Token aktiv gehandelt werden. Das erwartete Binance-Listing würde Handelsvolumen zu einem Token bringen, der bereits eine Handelshistorie besitzt, anstatt ohne Aktivität an den Start zu gehen. Eine Cross-Chain-Bridge ermöglicht den Transfer von Token über verschiedene Netzwerke hinweg, sodass Liquidität frei fließen kann, anstatt auf einer einzigen Chain festzusitzen. Ein Risk-Scorer prüft jeden Smart Contract auf Warnsignale, bevor Kapital in ein Projekt fließt. Diese drei funktionierenden Tools haben mehr als 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital angezogen, weil Investoren das Produkt prüfen konnten, bevor sie Mittel gebunden haben.

SolidProof hat den gesamten Code auditiert und die Vertragsstruktur verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde. Wer jetzt einsteigt, weiß, dass die technische Grundlage einer unabhängigen Prüfung standgehalten hat. Ein Mitbegründer des originalen PEPE-Projekts leitet Pepeto mit einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token. Dieses Angebot entspricht exakt dem Token-Volumen, das PEPE zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar trug.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und sobald das erwartete Binance-Listing startet, werden diese Presale-Positionen zu Exchange-Positionen mit echter Preisfindung und echtem Volumen. Kapital fließt auch dann in den Presale, wenn größere Coins seitwärts handeln, weil die fertigen Produkte Vertrauen erzeugen. Die Wallets, die jetzt Pepeto laden, sehen im Presale-Preis ein Renditepotenzial, das vergleichbare Projekte in der Vergangenheit für frühe Käufer geliefert haben. Der Unterschied ist, dass diesmal fertige Tools und ein verifiziertes Audit hinter dem Einstieg stehen, nicht nur eine Idee.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt einen Coin an einem Wendepunkt, an dem SEC-Ausnahme, Upgrade und Short Squeeze aufeinandertreffen. Während SOL am 114-Dollar-Widerstand wartet, hat Pepeto über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, ohne eine Börse berührt zu haben. Derselbe Pepe-Mitbegründer steht hinter PepetoSwap, einer Cross-Chain-Bridge und einem erwarteten Binance-Listing. Das Renditepotenzial liegt im Abstand zwischen Presale-Einstieg und dem erwarteten Listing, und dieser Abstand wird mit jedem Tag kleiner.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die aktuelle Solana Prognose für September 2026?

Die Solana Prognose sieht SOL bei 112 Dollar mit Widerstand bei 114 und einem Ausbruchsziel bei 140 Dollar.

Warum zieht Pepeto Presale-Kapital an?

Pepeto hat mit PepetoSwap, einer Cross-Chain-Bridge und einem Risk-Scorer drei funktionierende Tools aufgebaut, SolidProof hat den Code vollständig auditiert, und ein erwartetes Binance-Listing steht bevor. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.