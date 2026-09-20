Ein Espresso hier, ein Cappuccino da: Was harmlos aussieht, summiert sich zu hunderten Euro im Jahr. Eine Analyse von über 1.200 Cafés zeigt, in welcher Stadt Kaffeetrinker am tiefsten in die Tasche greifen müssen. Deutschland hat laut dem Deutschen Kaffeeverband im vergangenen Jahr einen Rekord beim Außer-Haus-Kaffeekonsum verzeichnet, mit rund 161 Litern pro Kopf und Jahr. Dieser Konsum geht zunehmend ins Geld: Der Preis für Arabica-Kaffee ist in den vergangenen drei Monaten um 25 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de