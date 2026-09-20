© Foto: Dall-EBitcoin könnte Gold laut JPMorgan den Rang ablaufen. Neue Impulse bei Bitcoin-ETFs könnten dabei zum entscheidenden Faktor werden.
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Analysten von JPMorgan prognostizieren, dass Bitcoin gegenüber Gold an Attraktivität gewinnen könnte. Ein entscheidender Faktor hierfür sei die hohe Short- und Hedging-Aktivität institutioneller Investoren bei Bitcoin-ETFs. Sollten diese Absicherungsgeschäfte zurückgefahren werden, könnte dies einen zusätzlichen Wachstumsimpuls für Bitcoin auslösen. Zuvor verzeichneten sowohl Bitcoin- als auch Gold-ETFs nach der US-Notenbanksitzung Ende Juli neue Kapitalzuflüsse.