BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der vorherigen Wahl. Bis 16.00 Uhr gaben 58,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, teilte Landeswahlleiter Stephan Bröchler mit. Bei der Wahl im Jahr 2023 waren es zum gleichen Zeitpunkt 48,8 Prozent gewesen. Damit stieg die Beteiligung um 9,4 Prozentpunkte.

Die höchste Wahlbeteiligung registrierte der Landeswahlleiter um 16.00 Uhr mit 61,4 Prozent im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, die niedrigste in den Bezirken Spandau und Neukölln mit jeweils 54,4 Prozent.

Genau 952.936 Wahlberechtigte gaben bis 16.00 Uhr in Berlin ihre Stimme im Wahllokal ab. Das waren 221.102 Wahlberechtigte mehr als zu dem Zeitpunkt bei der Wahl 2023. Dieser Vergleich sei aber nur bedingt aussagekräftig, weil hierbei die Zahl ausgestellter Wahlscheine nicht berücksichtigt werde, hieß es./vr/DP/zb