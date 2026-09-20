Cardano Kurs springt am 19. September auf 0,2265 Dollar nach Leios Test

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Der Cardano Kurs steht bei 0,2265 Dollar und liegt damit rund 5,8 Prozent höher als vor 24 Stunden. Ausgelöst hat den Sprung ein Test, in dem das Upgrade Leios etwa 1.000 Transaktionen pro Sekunde erreichte. Das laufende Hauptnetz schafft bis heute rund zehn davon. Trotzdem notiert ADA fast 93 Prozent unter dem Höchststand von 3,09 Dollar aus dem Jahr 2021. Warum zahlt der Markt so wenig für eine Technik, die plötzlich hundertfach schneller arbeitet? Die Antwort hat weniger mit dem Code zu tun als mit der schieren Größe des Projekts, und genau dort beginnt die Rechnung hinter dem Cardano Kurs.

Was der Leios Test für den Cardano Kurs bedeutet

Input Output Global erreichte mit dem Upgrade Ouroboros Leios im Test rund 1.000 Transaktionen pro Sekunde, berichtet CoinTurk. Zum Vergleich verarbeitet das Hauptnetz von Cardano bis heute nur etwa zehn Transaktionen pro Sekunde. Der Markt reagierte noch am selben Tag, und der Cardano Kurs legte nach der Meldung rund acht Prozent zu. Leios soll noch in diesem Jahr auf das Hauptnetz kommen.

Der Cardano Kurs liegt laut CoinGecko bei 0,2265 Dollar und damit 5,8 Prozent höher als am Vortag. Die Tagesspanne reichte von 0,2129 bis 0,2347 Dollar bei rund 658 Millionen Dollar Volumen. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 8,5 Milliarden Dollar, womit ADA auf Rang 18 aller Kryptowährungen steht. Vom bisherigen Rekord trennen den Kurs weiterhin gut 92 Prozent.

Parallel stimmt das Netzwerk über eine Auszahlung von 11,8 Millionen ADA ab. Über allem steht für Anleger derselbe Befund, denn die Technik wächst derzeit deutlich schneller als der Cardano Kurs. Genau an diesem Punkt stößt jede Rechnung an eine Grenze, die mit der Entwicklung nichts zu tun hat. Bei einer Bewertung von 8,5 Milliarden Dollar braucht jede Verdopplung des Kurses Milliarden an frischem Kapital. Wer die Größenordnung sucht, die ADA im Jahr 2017 hatte, muss dort suchen, wo ein Projekt heute noch ganz am Anfang steht.

Was der Cardano Kurs nicht liefert und warum Pepeto auffällt

Die Lücke zwischen der Technik und dem Cardano Kurs lenkt den Blick auf Projekte, die noch am Anfang ihrer Kurve stehen und trotzdem ein fertiges Produkt vorweisen können. Pepeto ist ein Vorverkauf, der beide Punkte verbindet und dabei bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Das Geld stammt von Käufern, die den Aufbau geprüft und anschließend gehandelt haben.

Die eigene Börse des Projekts, PepetoSwap, ist bereits live und nicht erst angekündigt. Wer auf Uniswap 1.000 Dollar tauscht, zahlt dafür drei Dollar, auf PancakeSwap sind es 2,50 Dollar. Auf PepetoSwap kostet derselbe Tausch nichts, der Nutzer zahlt allein die Netzwerkgebühr und behält den Rest. Das ist ein Produkt, das heute schon Geld spart, und keine Zeile in einem Plan für die Zukunft.

Der Einstiegspreis im Vorverkauf liegt bei 0,000000188 Dollar, und jede neue Runde kostet mehr als die vorherige. Analysten beziffern den Abstand zwischen diesem Preis und dem Listing auf 4.297 Prozent. Das ist keine Theorie, sondern die Rechnung, die dem Vorverkauf zugrunde liegt. SolidProof hat den gesamten Programmcode und das KYC Verfahren vollständig geprüft, bevor der Vorverkauf überhaupt für Käufer geöffnet wurde, und genau das nimmt dem Einstieg jenes Risiko, an dem die meisten Projekte dieser Art scheitern.

Mitgründer ist die Person hinter der ersten Pepe Münze, und ein Entwickler im Team kam von Binance. Diese Angaben lassen sich prüfen, und genau deshalb floss das Geld bereits vor dem Listing. Jede Runde, die sich füllt, rückt den Moment näher, in dem sich das Fenster schließt. Beim Listing wird aus dem frühen Preis der Gewinn, den späte Käufer dann voll bezahlen. Für alle, die den Cardano Kurs verfolgen, ist das der früheste Einstieg, der heute noch offen steht.

Fazit

Der Cardano Kurs zeigt nach dem Leios Test, dass die Technik liefert, doch der Aufholweg bleibt an die Größe gebunden. Bei 8,5 Milliarden Dollar Bewertung bewegt jeder neue Dollar wenig. Ein Vorverkauf mit einem Bruchteil dieser Bewertung reagiert auf dieselbe Summe ganz anders, und dort liegt das größere Ertragspotenzial. Wer 2017 einen Tag vor der Masse bei ADA einstieg, erzählt diese Geschichte bis heute. Dasselbe Zeitfenster steht bei Pepeto offen, und jede gefüllte Runde kommt nicht zurück. Auf der offiziellen Pepeto-Website beginnt der Einstieg, und wer jetzt handelt, sichert den Preis, den späte Käufer nicht mehr bekommen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Cardano Kurs im September 2026?

Der Cardano Kurs notiert bei 0,2265 Dollar, ein Tagesplus von 5,8 Prozent. Das Tagestief lag bei 0,2129 Dollar, das Hoch bei 0,2347 Dollar.

Warum achten Anleger während der ADA Erholung auf Pepeto?

Pepeto hat im Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, betreibt mit PepetoSwap eine laufende Börse ohne Handelsgebühren und wurde von SolidProof geprüft. Alle Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.