Wero braucht mehr Händler: bett1.de integriert europäische PayPal-Alternative

Wero wird von Europas Banken mit großem Aufwand als Alternative zu PayPal aufgebaut. Bei vielen Verbrauchern ist der Bezahldienst bislang dennoch kaum angekommen. Neue Akzeptanzstellen im Onlinehandel könnten das ändern.

Mit bett1.de nimmt nun ein weiterer bekannter deutscher Onlineshop Wero in seinen Checkout auf.

Berlin - Die europäische Zahlungslösung Wero steht vor einem klassischen Plattformproblem: Banken und Zahlungsdienstleister investieren in Reichweite und Infrastruktur, doch für Verbraucher entsteht ein echter Mehrwert erst dann, wenn sie den Dienst regelmäßig einsetzen können. Dazu braucht es Händler, bei denen Wero im Checkout tatsächlich zur Auswahl steht.

Der Onlinehändler bett1.de bietet seinen Kunden seit Kurzem genau diese Möglichkeit. Matratzen und weitere Schlafprodukte können nun direkt über die Banking-App oder die Wero-App bezahlt werden. Damit ergänzt Wero die bereits vorhandenen Zahlungsarten wie Kreditkarte, PayPal, Vorkasse, Sofortüberweisung, Google Pay, Apple Pay und den Kauf auf Rechnung.

Zwischen hoher Reichweite und geringer Nutzung

Auf dem Papier hat Wero bereits eine beachtliche Ausgangsposition. Hinter dem Dienst steht die European Payments Initiative, ein Zusammenschluss europäischer Banken und Zahlungsdienstleister. Nach Angaben der European Payments Initiative vom August 2026 erreicht Wero in Deutschland, Frankreich und Belgien insgesamt 57 Millionen Nutzer.

Die Zahl sollte allerdings nicht mit aktiven Nutzerkonten anderer Zahlungsanbieter gleichgesetzt werden. PayPal kommt nach eigenen Angaben allein in Deutschland auf rund 35 Millionen aktive Kundenkonten. Vor allem bei der tatsächlichen Nutzung besteht für Wero noch erheblicher Nachholbedarf.

Eine Umfrage für das Vergleichsportal Verivox im Juli 2026 zeigt, wie groß die Bekanntheitslücke weiterhin ist. Nur 39 Prozent der befragten Erwachsenen konnten Wero korrekt als Zahlungsdienst einordnen. 31 Prozent hatten noch nie davon gehört. Weitere 23 Prozent kannten zwar den Namen, wussten aber nicht, was sich dahinter verbirgt. Selbst unter den Befragten, die Wero richtig einordnen konnten, hatten knapp zwei Drittel den Dienst noch nie genutzt.

FinanzNachrichten.de berichtete ausführlich darüber, warum die PayPal-Alternative Wero in Deutschland bislang nur selten verwendet wird.

Vom Bankenprojekt zum Zahlungsmittel im Alltag

Der bisherige Schwerpunkt von Wero lag auf direkten Geldtransfers zwischen Privatpersonen. Nutzer können Geld in Echtzeit von Konto zu Konto senden, ohne dafür die IBAN des Empfängers eingeben zu müssen. Schrittweise wird die Lösung nun auch für Zahlungen im Onlinehandel geöffnet.

Technisch basiert Wero auf direkten Konto-zu-Konto-Zahlungen. Beim Einkauf am Computer wählen Kunden Wero als Zahlungsart, scannen einen QR-Code und bestätigen den Betrag in ihrer Banking-App oder der Wero-App. Auf dem Smartphone erfolgt die Weiterleitung direkt in die jeweilige App. Eine Kreditkarte ist dafür nicht erforderlich.

Voraussetzung ist, dass die eigene Bank Wero sowie die Funktion für Onlinezahlungen unterstützt. Bei bett1.de fallen nach Angaben des Unternehmens keine zusätzlichen Kosten für die Nutzung der angebotenen Zahlungsarten an.

Dass immer mehr Banken die europäische Lösung unterstützen, schafft zwar die technische Grundlage. Es reicht allein jedoch nicht aus. Bereits im Frühjahr hatte FinanzNachrichten.de analysiert, wie Europas Banken die PayPal-Alternative Wero vorantreiben. Die entscheidende nächste Phase findet nun nicht mehr ausschließlich in Banking-Apps statt, sondern in den Checkouts der Händler.

Händlerakzeptanz entscheidet über den Erfolg

Für Bezahldienste ist die Zahl der Akzeptanzstellen ein zentraler Erfolgsfaktor. Verbraucher werden eine neue Zahlungsmethode nur dann dauerhaft aktivieren und nutzen, wenn sie ihnen im Alltag regelmäßig begegnet. Jeder zusätzliche Onlineshop erhöht deshalb nicht nur die theoretische Reichweite, sondern auch die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Transaktion.

Die Integration bei bett1.de ist aus dieser Perspektive mehr als eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit beim Matratzenkauf. Sie zeigt, dass Wero zunehmend auch bei etablierten deutschen Direktversendern und Konsumgüterhändlern ankommt.

Gerade bei höherpreisigen Onlinebestellungen spielt Vertrauen in den Shop und den Bezahlvorgang eine wichtige Rolle. bett1.de verfügt bereits über eine große Kundenbasis und entsprechendes Vertrauen bei seinen Kunden .

Wenn Kunden Wero erstmals in einem ihnen bekannten Onlineshop sehen, kann dies die Hemmschwelle für die Nutzung senken. Gleichzeitig wird der Bezahldienst sichtbarer, ohne dass Verbraucher aktiv nach einer neuen Zahlungs-App suchen müssen.

Eine europäische Alternative mit langem Anlauf

Wero verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Der Dienst soll eine einheitliche europäische Alternative zu internationalen Kreditkartensystemen und Zahlungsplattformen schaffen. Dabei geht es neben Wettbewerb auch um eine stärkere europäische Unabhängigkeit im Zahlungsverkehr.

Die technischen Voraussetzungen und die Unterstützung zahlreicher Banken sind vorhanden. Die aktuellen Umfragewerte zeigen jedoch, dass institutionelle Reichweite noch nicht automatisch zu Bekanntheit, Vertrauen und regelmäßiger Nutzung führt.

Die nächsten Entwicklungsschritte dürften deshalb wesentlich davon abhängen, wie schnell Wero im Onlinehandel sichtbar wird. Große Händler können Aufmerksamkeit schaffen, während eine breite Zahl unterschiedlicher Shops für regelmäßige Nutzungsmöglichkeiten sorgt.

Mit der Aufnahme in den Checkout von bett1.de gewinnt Wero eine weitere Akzeptanzstelle im deutschen E-Commerce. Für Kunden bedeutet das zunächst mehr Auswahl beim Bezahlen. Für Wero ist es ein weiterer Schritt auf dem Weg von einer europäischen Bankeninitiative zu einer Zahlungslösung, die Verbrauchern im digitalen Alltag tatsächlich begegnet.

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