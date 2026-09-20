Während Präsident Donald Trump den globalen KI-Wettbewerb befeuert, verwendete das Amtsblatt der US-Regierung offenbar selbst eine auf Qwen basierende Lösung, um eine schnelle Durchsuchung zu ermöglichen. Das US-amerikanische Federal Register, in dem offizielle Dokumente der Bundesbehörden und des Präsidenten veröffentlicht werden, soll zwei chinesische Modelle für die Dokumentensuche genutzt haben. Der Grund könnte finanzieller Natur gewesen sein: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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