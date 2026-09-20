Hamburg (ots) -Im ersten Teil der Opodo (http://www.opodo.de)-Studienreihe "Solo Travel 2026" (https://www.opodo.de/our-brand/news/solo-travel-studie-2026/) zeigte sich im Juli 2026, dass sich die Motive fürs Alleinreisen wandeln: weg vom Kennenlernen neuer Leute, hin zu Sicherheit und Selbstfindung - mit teils deutlichen Unterschieden zwischen den Generationen. Der zweite Teil der Untersuchung nimmt nun das konkrete Planungsverhalten in den Blick. Für die international repräsentative Befragung des Online-Reisebüros Opodo (Teil von eDreams ODIGEO (http://www.edreamsodigeo.com)) wurden 9.000 Menschen in sieben Ländern (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, USA) befragt, darunter 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland. Die Ergebnisse liefern erstmals detaillierte Antworten auf drei zentrale Planungsfragen: Wie lange dauert der ideale Solo-Trip? Wie weit soll die Reise gehen? Und mit welchem Verkehrsmittel reisen Alleinreisende am liebsten?Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick- Ideale Reisedauer: vier bis sieben Tage (43 %), Durchschnitt 7,1 Tage (global: vier bis sieben Tage (43 %), Durchschnitt 6,1 Tage)- Bevorzugter Reiseradius: "Überall auf der Welt" (35 %) (global: "Überall auf der Welt" (36 %))- Bevorzugtes Verkehrsmittel: Flugzeug 56 %, Auto 46 % (Männer 51 %, Frauen 40 %), Bahn 39 % (Frauen 46 %, Männer 32 %) (global: Flugzeug 60 %, Auto und Bahn je 40 %). Mehrfachnennungen waren möglich.Wie lange dauert der ideale Solo-Trip? Vier bis sieben TageAuf die Frage nach der idealen Länge eines Solo-Trips nennen die meisten befragten Deutschen (43 %) einen Zeitraum von vier bis sieben Tagen - exakt der gleiche Anteil wie im globalen Durchschnitt und die häufigste Antwort in allen sieben Märkten, die die Opodo-Studie "Solo Travel 2026" untersucht hat. Im Mittel wünschen sich deutsche Alleinreisende 7,1 Tage und damit einen ganzen Tag mehr als Alleinreisende weltweit (6,1 Tage).Auffällig ist die deutsche Vorliebe für längere Solo-Trips: 24 % der befragten Deutschen würden sich für einen Zeitraum von acht bis 14 Tagen entscheiden - der zweithöchste Wert im Ländervergleich nach Frankreich (25 %) und deutlich über dem globalen Durchschnitt von 16 %.Anteil der Befragten, die acht bis 14 Tage als ideale Solo-Trip-Länge nennen1. Frankreich 25 %2. Deutschland 24 %3. Spanien 15 %3. Italien 15 %3. Portugal 15 %6. USA 14 %7. Großbritannien 11 %Wie weit soll die Reise gehen? Die Welt ruftBei der Frage nach dem Reiseradius für den nächsten Solo-Trip dominiert weltweit der Wunsch nach maximaler Freiheit: 36 % der Befragten würden überallhin auf der Welt reisen, in Deutschland liegt dieser Anteil mit 35 % nahezu gleichauf. Spanien ist der einzige der sieben untersuchten Märkte, in dem der Wunsch nach einem Ziel im eigenen Land knapp überwiegt (32 % gegenüber 31 % für "überall auf der Welt").Anteil "Überall auf der Welt" nach Ländern1. USA 43 %2. Portugal 40 %3. Deutschland 35 %4. Großbritannien 34 %5. Frankreich 33 %6. Italien 32 %7. Spanien 31 %Beim Reiseradius gehen die Meinungen deutscher Männer und Frauen deutlich auseinander: Männer würden mit 40 % spürbar häufiger überallhin reisen als Frauen (28 %). Frauen bleiben dagegen häufiger im eigenen Land: 29 % von ihnen würden ein Ziel in Deutschland wählen, gegenüber 16 % der Männer.Reiseradius deutscher Alleinreisender nach GeschlechtÜberall auf der Welt: Männer 40 %, Frauen 28 %Ziel im eigenen Land: Frauen 29 %, Männer 16 %Mit welchem Verkehrsmittel reisen Alleinreisende am liebsten? Flugzeug vorn, Auto und Bahn als AlternativenBeim bevorzugten Verkehrsmittel für den nächsten Solo-Trip liegt das Flugzeug sowohl in Deutschland als auch global klar vorn. Deutsche Befragte wählen zu 56 % das Flugzeug, gefolgt vom Auto (46 %) und der Bahn (39 %). Im globalen Durchschnitt zeigt sich ein etwas anderes Bild: Nach dem Flugzeug (60 %) liegen Auto und Bahn mit je 40 % gleichauf. Mehrfachnennungen waren bei dieser Frage möglich.Innerhalb Deutschlands zeigt sich beim Auto und bei der Bahn ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern: Deutsche Männer bevorzugen mit 51 % spürbar häufiger das Auto als Frauen (40 %). Bei der Bahn ist es umgekehrt: 46 % der Frauen würden mit dem Zug reisen, gegenüber 32 % der Männer. Beim Flugzeug fällt der Unterschied gering aus (Männer 58 %, Frauen 54 %).Bevorzugtes Verkehrsmittel in Deutschland1. Flugzeug 56 %2. Auto 46 %3. Bahn 39 %Bevorzugtes Verkehrsmittel in Deutschland nach GeschlechtAuto: Männer 51 %, Frauen 40 %Bahn: Frauen 46 %, Männer 32 %Flugzeug: Männer 58 %, Frauen 54 %Bevorzugtes Verkehrsmittel global (9.000 Befragte)1. Flugzeug 60 %2. Auto 40 %2. Bahn 40 %Betty Lemessier, Communications & PR Manager DACH/Nordics bei eDreams ODIGEO, kommentiert: "Die Zahlen zeigen: Deutsche Alleinreisende sind sehr unterschiedlich unterwegs - Männer greifen häufiger zum Auto, Frauen häufiger zur Bahn, und für die meisten bleibt das Flugzeug erste Wahl. Bei Opodo sehen wir unsere Aufgabe darin, all diese unterschiedlichen Bedürfnisse abzudecken - vom perfekten Flug bis zum passenden Mietwagen oder Zugticket für den nächsten Solo-Trip."Alle Ergebnisse der Opodo-Studie "Solo Travel 2026" im Überblick: https://www.opodo.de/our-brand/news/solo-travel-studie-2026/Pressekontakt:eDreams ODIGEO D-A-CHpress.dach@edreamsodigeo.comOriginal-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101081/6355497