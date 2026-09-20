Schwerin/Bonn (ots) -Die amtierende Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat nach der heutigen Landtagswahl angekündigt, trotz des Verlustes der Spitzenstellung ihrer Partei eine neue Regierung bilden zu wollen. "Analysen zeigen, dass weiterhin über 60 Prozent der Menschen sich wünschen, dass ich meine Arbeit als Ministerpräsidentin fortsetze," erklärte Schwesig im Fernsehsender phoenix. Sie habe ein hohes Vertrauen bekommen und diesem Vertrauen wolle sie gerecht werden. Es sei jetzt möglich, "wieder eine demokratische, stabile Regierung zu bilden". Trotz der Erfolge der AfD habe sich eine große Mehrheit der Wähler gegen diese Partei ausgesprochen. "Wir müssen uns aber alle selbstkritisch fragen, warum kann die AfD hier im Land so stark abschneiden", meinte die SPD-Politikerin.Kritik äußerte Schwesig an der Politik von Bundeskanzler Merz und der Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag habe man verabredet, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren fortzuführen. "Wenn der Kanzler wegen einer Kommission vorhat, das einfach zu ändern, dann finde ich das nicht richtig", so die Ministerpräsidentin. Der Unmut bei den Bürgern über diese Vorgehensweise sei gewaltig. "Bundeskanzler und Bundesregierung müssen sich fragen, wenn sie in meinem Bundesland nur noch fünf Prozent Zustimmung für den Kanzler und sechs Prozent für die Regierung haben, ob sie nicht den Kurs kritisch überdenken müssen." Die Menschen benötigten Unterstützung. "Das Leben muss bezahlbarer werden, es geht um Entlastung und nicht Belastung." Sie selbst habe jedoch keinerlei bundespolitische Ambitionen und bleibe "selbstverständlich" in Schwerin.Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/3Rb (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2F3Rb&data=05%7C02%7CKommunikation%40phoenix.de%7C06f2226f420f4695fb7c08df1740a845%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639255238622671147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jYhk7cgJt8jkZq78aTwcZTiH0pJeLcry%2FE%2FvB1z5Gwo%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6355512