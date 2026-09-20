Bitcoin steht erneut unmittelbar vor einer wichtigen Richtungsentscheidung. In meiner letzten Analyse hatte ich nach der Abweisung an 82.290 US$ einen Rücklauf präferiert, welcher nahezu punktgenau bei 75.285 US$ endete. Seither meldeten sich die Käufer eindrucksvoll zurück und zogen den Kurs insbesondere während des Freitagshandels mit einer starken Momentumkerze wieder über 81.000 US$. Zum Wochenende mit traditionell geringeren Umsätzen baut sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de