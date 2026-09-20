SAINT-PIERRE (dpa-AFX) - Frankreich und Kanada wollen in Energie- und Sicherheitsfragen näher aneinander rücken. Gemeinsam werde man die beiden Regierungen bitten, an einer solchen Annäherung zu arbeiten - auch mit Blick auf die Fischerei, sagte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach einem Treffen mit Kanadas Premier Mark Carney im französischen Überseegebiet Saint-Pierre-et-Miquelon. Die kleine Inselgruppe liegt in Nordamerika, unweit des ostkanadischen Neufundlands.

Macron nahm dabei Bezug auf das Überseegebiet, sagte aber auch, man müsse zusammenarbeiten, um Energielieferungen sicherzustellen und die Spritpreise unter Kontrolle zu halten. Kanadische Flüssiggasprojekte könnten dazu beitragen und seien wichtig für Europa. Macron betonte zudem: "Wir glauben beide, dass unsere Länder zwei große unabhängige Nationen sind und es bleiben wollen."

Carney kündigte auch eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Klimaresilienz und Telekommunikation an. Auch habe man die Raumfahrtbehörden und Verteidigungsministerien beauftragt, gemeinsame Infrastruktur zu entwickeln und zu teilen. "Nur wenige Kilometer trennen Kanada und Frankreich an ihrem nächsten Punkt. Unsere Werte sind noch enger." Neue Stürme erschütterten die Gesellschaften beider Länder, sagte Carney, darunter die Aushöhlung demokratischer Normen und neue Bedrohungen der Souveränität./rbo/DP/zb