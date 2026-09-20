Berlin/Bonn (ots) -
Das Wahlergebnis der Linken in Berlin sei "ein deutliches Zeichen für einen Politikwechsel in Berlin, aber eben auch ein deutliches Zeichen an Friedrich Merz, der mit dieser Wahl abgewählt worden ist", so der Parteivorsitzende von Die Linke, Luigi Pantisano, im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. "Ich denke, das Signal der Berlinerinnen und Berliner ist klar. Sie haben Elif Eralp den Auftrag gegeben, Regierende Bürgermeisterin zu werden."
Beim Thema Vergesellschaftung müsse sich die SPD Gedanken machen, wie sie dem Wunsch der Berlinerinnen und Berliner gerecht werde, denn diese hätten "im Volksentscheid klar entschieden, dass sie die Vergesellschaftung wollen."
Antisemitismusvorwürfe gegen Die Linke weist er zurück: "Kritik an der israelischen rechtsextremen Regierung ist kein Antisemitismus." Man stehe als Linke "klar an der Seite aller jüdischen Menschen in Berlin und überall anders auch", so Pantisano.
Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/yiz (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2Fyiz&data=05%7C02%7CKommunikation%40phoenix.de%7Cb5eaa1502c48465e3e2c08df1746d5c7%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639255265124465519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=tbN1gFL%2BCnFWWdwTBbXciZilhKioSTQ19AOK0BK4USM%3D&reserved=0)
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Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6355517
Das Wahlergebnis der Linken in Berlin sei "ein deutliches Zeichen für einen Politikwechsel in Berlin, aber eben auch ein deutliches Zeichen an Friedrich Merz, der mit dieser Wahl abgewählt worden ist", so der Parteivorsitzende von Die Linke, Luigi Pantisano, im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. "Ich denke, das Signal der Berlinerinnen und Berliner ist klar. Sie haben Elif Eralp den Auftrag gegeben, Regierende Bürgermeisterin zu werden."
Beim Thema Vergesellschaftung müsse sich die SPD Gedanken machen, wie sie dem Wunsch der Berlinerinnen und Berliner gerecht werde, denn diese hätten "im Volksentscheid klar entschieden, dass sie die Vergesellschaftung wollen."
Antisemitismusvorwürfe gegen Die Linke weist er zurück: "Kritik an der israelischen rechtsextremen Regierung ist kein Antisemitismus." Man stehe als Linke "klar an der Seite aller jüdischen Menschen in Berlin und überall anders auch", so Pantisano.
Das gesamte Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/yiz (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2Fyiz&data=05%7C02%7CKommunikation%40phoenix.de%7Cb5eaa1502c48465e3e2c08df1746d5c7%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639255265124465519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=tbN1gFL%2BCnFWWdwTBbXciZilhKioSTQ19AOK0BK4USM%3D&reserved=0)
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